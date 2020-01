Deutsch-Französischer Krieg vor 150 Jahren: Karlsruhe diente als Lazarettstadt

Anzeige

Der Deutsch-Französische Krieg stand sprichwörtlich vor der Haustür: Die latente Kriegsfurcht trieb die Karlsruher am 14. Juli 1870 in die Sparkasse, um ihr Geld abzuheben. Der Bank drohte daraufhin das Geld auszugehen. Die Gemeindeverwaltung legte Vorräte an. Wenige Tage später überwog aber die patriotische Begeisterung, als der Oberbefehlshaber der badischen Truppen, Kronprinz Friedrich von Preußen, sich in Karlsruhe zum Truppenbesuch aufhielt und begeistert von der Bevölkerung gefeiert wurde.

Ab Ende Juli 1870 strömten zahlreiche Soldaten in die Stadt, sodass Karlsruhe einem Heerlager glich. Und hörbar rückte der am 19. Juli 1870 von Kaiser Napoleon III. gegenüber Preußen erklärte Krieg den Karlsruhern ins Bewusstsein.

Denn vom 4. bis 6. August 1870 war der Kanonendonner der Schlachten bei Weißenburg und Wörth zu hören, bei denen die preußischen und die mit ihnen vereinigten süddeutschen Truppen den Franzosen schwere Niederlagen beibringen. Der Blutzoll war auf beiden Seiten erheblich, alleine in der Schlacht von Wörth/Reichshoffen starben 10.000 deutsche und 8.000 französische Soldaten.

Badischer Großherzog Friedrich I. rief Wilhelm zum Kaiser aus

Am Ende des Deutsch-Französischen Krieges stand die Ausrufung des preußischen Königs Wilhelm zum Deutschen Kaiser durch den badischen Großherzog Friedrich I. in Versailles. Nach dem Inkrafttreten der Verfassung am 16. April entstand so der deutsche Nationalstaat.

Friedrich I. spielte bei der Reichseinigung eine bedeutende Rolle über den symbolischen Akt in Versailles hinaus, wie auch Reichskanzler Otto von Bismarck öffentlich lobte. Bereits im November 1870 hatte er die badische Armee der preußischen eingegliedert, auch das badische Post- und Fernmeldewesen dem Reich unterstellt.

Machtzuwachs Berlins zu Ungunsten der badischen Eigenständigkeit

Der weitere Machtzuwachs Berlins beendete allerdings die Eigenständigkeit Badens in den allermeisten Bereichen, für Karlsruhe bedeutete dies die Auflösung der vor allem für das gesellschaftliche Leben wichtige Gesandtschaften.

Doch die nach dem Kriegsende und der Reichsgründung enorme Dynamik von Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Verstädterung sollten Karlsruhe massiv verändern. Bisher befand sich Karlsruhe in gefährdeter Grenzlage. Durch den Anschluss von Elsass-Lothringen an das neue deutsche Kaiserreich, das damit zu einem großen einheitlichen Wirtschaftsraum geworden war, änderte sich das.

Von Juli 1870 bis Mai 1871 dauerte der Krieg zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt. Auslöser war ein Streit zwischen Frankreich und Preußen um die spanische Thronkandidatur. Der Krieg endete mit der Niederlage Frankreich formal am 10. Mai 1871 mit dem Frieden von Frankfurt.

Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 und dem Deutschen Krieg 1866 zwischen Preußen und Österreich, beziehungsweise dem Deutschen Bund war der Deutsch-Französische Krieg der dritte und letzte der deutschen Einigungskriege.

Noch während seines Verlaufs traten Baden, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt dem Norddeutschen Bund bei. Damit und mit der Verfassung vom 1. Januar 1871 sowie der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 in Versailles entstand das Deutsche Reich.

Karlsruhe wurde nach dem Krieg ausgebaut

Bereits im November 1871 legte Oberbürgermeister Wilhelm Florentin Lauter einen neuen Bebauungsplan vor, der die rasant angestiegene Bautätigkeit nach Ende des Krieges regeln sollte. Die Stadt nahm 60.000 Einwohner als höchste Bevölkerungszahl an, ausgebaut werden sollte unter anderem die Südstadt, in der Innenstadt sollten die Häuser aufgestockt werden.

Der Krieg von 1870/71 wurde in Karlsruhe, der einstigen Grenzstadt, als Auftakt eines wirtschaftlichen Aufschwungs erlebt. Die Handelskammer stellte 1873 deshalb fest: „Das Gefühl der Unsicherheit verschwand und Intelligenz und Kapital arbeiten vereint zur Erreichung eines höheren Standpunktes, durch die jetzige höhere politische Stellung Deutschlands unterstützt“.

Angesichts des für die preußisch-deutschen Truppen erfolgreichen Kriegsverlaufs war Karlsruhe zwar keine Frontstadt, dennoch war der tobende Krieg zu spüren. Sämtliche drei in Karlsruhe stationierten Regimente nahmen teil, 10.000 Badener kämpften im Krieg.

Karlsruhe diente als Lazarettstadt

Karlsruhe übernahm die Rolle als Lazarettstadt. In der Wagenhalle des Bahnhofs, im damaligen Polytechnikum, im Schullehrerseminar, in den Gartensälen der Museumsgesellschaft oder im Fasanenschlösschen entstanden Feldlazarette. Ein eigener großer Barackenkomplex wurde errichtet. Pausenlos brachten die Züge Verletzte oder erkrankte Soldaten nach Karlsruhe. Viele von ihnen starben in der Fächerstadt, an die französischen wie gefallenen deutschen Soldaten erinnern beispielsweise zwei Grabdenkmäler auf dem Friedhof in der Kapellenstraße.

Badischer Frauenverein sorgte sich um Verwundete

Für die Versorgung der Verletzten und Erkrankten engagierte sich vor allem der 1859 gegründete Badische Frauenverein, der seine Feuertaufe schon im Krieg 1866 erlebte und damit die Voraussetzungen für die Schaffung des badischen und Karlsruher Roten Kreuzes legte.

Nun war der Badische Frauenverein für die Stellung des Pflegebegleitpersonals bei den Verwundeten und Krankentransporten zuständig und rüstete die Lazarettzüge aus. Die Männer-Hilfsvereine wiederum waren für den Transport der Kranken zuständig, begründeten gemeinsam ein „Vereinigtes Hilfskomitee“. Das Zentrum zur Koordinierung aller Maßnahmen von Frauenverein und Rotem Kreuz war im Gartenschlösschen in der Herrenstraße.

