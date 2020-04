Anzeige

Dieter Bürk ist Karlsruher Stadtverbandsvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Der gelernte Feingeräteelektroniker und Sozialarbeiter war zunächst in der IG Metall und wechselte später zur Gewerkschaft Verdi. Seit 1994 ist er bei der Stadt Karlsruhe angestellt und inzwischen freigestellter Personalrat. Unser Redaktionsmitglied Theo Westermann sprach mit Bürk über den 1. Mai sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerkschaft und die Arbeitnehmer.

Der 1. Mai ohne Gewerkschaftsdemo – was ist das für ein Gefühl? Das ist doch für Sie sicher unvorstellbar?

Dieter Bürk: Das ist das erste Mal, seitdem ich Gewerkschafter bin, dass ich nicht bei einer 1. Mai-Demo im Stadtgarten bin. Das ist natürlich ärgerlich und traurig zugleich. Die Hoffnung, dass sich aus einer derartigen Krise auch eine Chance herauskristallisiert, sehe ich eigentlich noch nicht.

Eigentlich wäre die Demo eine Gelegenheit für uns, Stärke zu zeigen. Nun werden wir nicht in dieser Weise wahrgenommen. Auch wenn wir als DGB natürlich im Netz Flagge zeigen, in den Medien, bei einer Plakatkampagne.

Wie Parteien sind auch Gewerkschaften und der DGB an der politischen Willensbildung beteiligt. Ihre Gremien tagen nicht, ihre Versammlung fallen aus, es gibt keine Betriebsversammlungen ….

Wie alle politischen Bewegungen findet unsere Präsenz hauptsächlich auf den Straßen statt, das geht ja zur Zeit nicht. Auch Betriebs- und Personalversammlungen mussten abgesagt werden.

Praktisch eine Gewerkschaft ohne Gewerkschaftsbasis …..

Eingeschränkt ist die Gewerkschaftsbasis natürlich noch dabei, wir haben viele jüngere Gewerkschafter, die probieren im Netz vieles aus. Die Älteren tun sich da allerdings schwerer.

Auf die Corona-Pandemie folgt die Rezession. Wie ist die Stimmungslage bei den Arbeitnehmern in Karlsruhe?

Sorgenvoll. Wir schauen alle mit Sorgen in die Zukunft, was die wirtschaftliche Lage angeht. Wirtschaft und Gesundheitsschutz darf nicht als Gegensatz betrachtet werden. Wir müssen zwar unsere Beschäftigten so gut wie möglich schützen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie wieder arbeiten können.

Da muss auch die Kita-Öffnung endlich geregelt sein. Diese kann nicht auf viele weitere Wochen verschoben werden. Die erweiterte Notbetreuung ist doch schon die halbe Öffnung.

Wie bewerten Sie das gigantische Rettungspaket und die gesetzlichen Regelungen etwa in Sachen Kurzarbeit?

Auch da gilt, das ist ein zwiespältiges Instrument. Wir unterstützen mit viel Steuergeld unsere Wirtschaft, das ist richtig und notwendig. Aber beim Kurzarbeitergeld ist es so, dass die Arbeitgeber zu 100 Prozent die Sozialversicherungsbeträge erstattet bekommen, da ist aber 20 Prozent Arbeitnehmeranteil dabei, die gehören eigentlich den Arbeitnehmern.

Die, die in der Krise den Kopf hinhalten oder hingehalten haben, sind doch die unteren Lohngruppen. Ich bin mal gespannt bei den nächsten Tarifverhandlungen, wie solidarisch die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern sind.

Sie sind nicht nur Vorsitzender des DGB sondern auch Mitglied im Vorstand des Gesamtpersonalrats der Stadt. Was für Auswirkungen kann die Krise auf die städtischen Beschäftigten haben?

Hier haben wir im Moment noch nicht konkret den Überblick was es bedeuten kann. Sie wird aber Auswirkungen vor allem auf die kommunalen Gesellschaften haben, beispielsweise gerät die VBK in schwierige Fahrwasser. Aber die Krisenbewältigung kann nicht alleine auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen werden.

Generell können Sie mit der Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren aber durchaus zufrieden sein.

Ich finde in der Tat, dass Teile des Gemeinderats in den vergangenen Jahren eine sehr aktive arbeitnehmerfreundliche Politik gemacht haben. Ich denke da an die Begrenzung der Leiharbeit, das Thema gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeit und das Ende von sachgrundloser Befrsitung.

Ich hoffe, dass sich dies nach der Krise so fortsetzt – wir fordern zum Beispiel öffentliche Auftragsvergabe nur noch an tarifgebundene Arbeitgeber vorzunehmen.

Wagen Sie eine Prognose. Wird es nach der Krise zu einem neuen Aufbruch kommen?

Wenn wir die Arbeitnehmer mitnehmen und wenn wir ein Stück umdenken, dann kann dies so sein. Wenn wir aber so weiter wirtschaften wie bisher, wird uns dies nicht gelingen. Etwa wenn wir weiter Produktion in Billiglohnländer verlagern.

Oder wenn ich auf ein anderes Thema schaue: Jetzt in der Krise sehen wir die Auswirkungen der Geringschätzung von Pflegekräften oder anderen Berufen. Dort wo Bereiche systemrelevant sind, müssen wir investieren.