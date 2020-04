Bahnen rollen ab Montag auf Umwegen um das Karlstor in Karlsruhe

Anzeige

Noch ein Mal beeinträchtigt der Stadtumbau in Karlsruhe stark die Mobilität: Die Bahnen rollen auf Umwegen um das Karlstor. Ab Montag ist die Schiene in der Karlstraße, die derzeit wichtigste Nor-Süd-Achse zwischen Kaiserstraße und Hauptbahnhof, über viele Monate gesperrt.

Am Montag geht das Karlstor auch für die Straßenbahnen zu. Vom 20. April bis zum 13. September können die Bahnen den Verkehrsknoten wegen des Autotunnelbaus in der Kriegsstraße nicht mehr passieren. Für die Autofahrer ist die Karlstraße dort schon seit 1. April in beide Richtungen nicht mehr passierbar – und das bleibt auch so bis zum Herbst 2021.

Zu Fuß über zwei Provisorien

Die Fußgänger hingegen bekommen ab Montag 50 Meter westlich zwei Brücken, die sich über die alte Rampe der Unterführung Kriegsstraße spannen.

Noch ein Mal müssen die Passagiere von vier Straßenbahnlinien Umleitungen in Kauf nehmen. Es ist der letzte Einschnitt ins Straßenbahnnetz mit gravierenden Nachteilen für die Fahrgäste wegen des Einbaus der U-Strab und des Autotunnels Kriegsstraße.

Von Herbst bis Frühling Brückenprovisorium für die Bahnen

Dieses eingeschränkte Liniennetz mit einem Loch in der Karlstraße gilt zunächst für fünf Monate und nächstes Jahr nochmals für den gleichen Zeitraum von Mitte April bis Mitte September. In der Zwischenzeit, also von Mitte September 2020 bis Mitte April 2021, können die Bahnen nach dem Plan des Kombi-Bauherrn Kasig über ein Brückenprovisorium das Karlstor queren.

Das Karlstor ist der letzte Brennpunkt des zwölfjährigen Stadtumbaus per Kombilösung. Die Autofahrer, Bahnfahrgäste und Radfahrer müssen dort jetzt noch ein Mal für viele Monate bis insgesamt Ende 2021 mit starken Behinderungen, mit Staus und Umleitungen, kämpfen.

Mehr zum Thema: Ein echter Weinbrenner steht alleine am Karlstor

Mit dem Einbau der U-Strab ging es an den Knoten Mühlburger Tor im Westen und Durlacher Tor im Osten der City los. Es folgten die Kreuzungen Ettlinger Tor und Rüppurrer Tor (Mendelssohnplatz) auf der Kriegsstraße. Nun wird auch noch das Karlstor zur Baugrube.

Die Gleise in der Karlstraße zwischen den Haltestellen Europaplatz und Mathystraße sind dann komplett gesperrt. Sarah Fricke, Pressesprecherin der Verkehrsbetriebe Karlsruhe

„Die Gleise in der Karlstraße zwischen den Haltestellen Europaplatz und Mathystraße sind dann komplett gesperrt“, erklärt Sarah Fricke, Pressesprecherin der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Während der Sperrung werden die Straßenbahnlinien 2, 3, 4 und 6 umgeleitet. Dies geschieht bis zum 30. Juli nach dem ab Montag, 20. April, gültigen Netzplan.

Sommerbaustellen im Westen

Anschließend wird das Liniennetz über die Sommerferien bis zum 13. September noch stärker eingeschränkt. Zu den Umleitungen der vier Linien auf anderen Gleiswegen um das gesperrte Karlstor kommen dann gesperrte Gleise in der Weststadt dazu:

Im Sommer sind dann auch wegen des Ausbaus der Haltestellen Yorckstraße sowie Klinikum und Hertzstraße die Schienen in der östlichen Kaiserallee beziehungsweise in der Moltkestraße beim Klinikum nicht passierbar. „Alle geplanten Maßnahmen sind abhängig von den Entwicklungen in der Corona-Krise“, betont Fricke.

Eigentlich drei Nord-Süd-Gleisachsen

Nur noch an diesem Wochenende ist der östliche der drei Nord-Süd-Schienen der City, die Rüppurrer Straße, gesperrt, weil zwischen Ettlinger Straße und Tivoli Gleise erneuert werden. Kaum ist der Ostast wieder offen, wird am Montag der Westast am Karlstor geschlossen.

Der oberirdische Mittelast, die Ettlinger Straße, ist ohnehin seit sieben Jahren nicht mehr existent. Damals begann der Einbau des U-Strab-Südabzweigs, und abweichend vom Urplan wurden über dem Tunnel dann doch nicht mehr als Übergangslösung wieder Gleise verlegt. Die Karlsruher Nord-Süd-Mittelachse Ettlinger Straße gibt es also erst wieder mit der heute für Ende 2021 erwarteten U-Strab-Inbetriebnahme.

Die folgenden Linienkurse mit Umleitungen um die Baustelle Karlstor herum gelten nun ab Montag, 20. April, um 4 Uhr.

So werden die Bahnen umgeleitet

Linie 2

Wolfartsweier – Gottesauer Platz – Rüppurrer Tor – Tivoli – Bahnhofplatz – ZKM – Lessingstraße – Weinbrennerplatz – Schillerstraße – Yorckstraße – Siemensallee (und zurück)

Linie 3

Heide – Mühlburger Tor – Schillerstraße – Weinbrennerplatz – Lessingstraße – Mathystraße – Kolpingplatz – Bahnhofplatz und weiter als Linie 4 Richtung Waldstadt (sowie umgekehrt)

Linie 4

Waldstadt – Karl-Wilhelm-Platz – Rüppurrer Tor – Tivoli – Bahnhofplatz und weiter als Linie 3 Richtung Heide (sowie umgekehrt)

Linie 6

Hirtenweg – Tullastraße – Südostbahn – Konzerthaus – Lessingstraße – Weinbrennerplatz – Kühler Krug – Entenfang (Hochhaus) – Daxlanden/Rappenwört (und zurück). An Schultagen gibt es laut VBK eine Zusatzbahn ab Waidweg um 7.13 Uhr als Linie 6E auf abweichendem Fahrweg: Daxlanden – Entenfang – Yorckstraße – Mühlburger Tor – Marktplatz – Karl-Wilhelm-Platz – Hirtenweg.

Sind auch am Karlstor der Autotunnel und die neue oberirdische Gleistrasse in der Kriegsstraße fertig, kann der Stadtumbau per Kombilösung nach zwölf Jahren Bauzeit Ende 2021 vollendet sein. Ein ganz neues Liniennetz, das die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) jüngst vorgestellt haben, wird dann geknüpft.