Die Brückenbauerin von Mühlburg

In Mühlburg lässt es sich gut leben, findet Pia Tigges. Der Stadtteil ist vielfältig, die Menschen sind offen. Als Stadtteilkoordinatorin soll Tigges dafür sorgen, dass Mühlburg besonders für ältere Menschen attraktiv bleibt.

Auf dem Fliederplatz tut sich an diesem Vormittag wenig. Die Eisdiele ist noch geschlossen. Ein paar Kinder toben auf dem Spielplatz. Auf einer Bank, im Schatten der Bäume, widmet sich eine Frau ihrer morgendlichen BNN-Lektüre. Trotzdem: „Für die Mühlburger ist der Fliederplatz sehr wichtig“, sagt Pia Tigges.

Es ist der Festplatz für die Kerwe und die Mühlburger Fiesta International (MüFI), außerdem befindet sich dort das Kinder- und Jugendhaus. „Für die Menschen aus dem Stadtteil ist es aber auch ein Aufenthaltsort, an dem sie sich treffen und entspannt sitzen können“, berichtet Tigges.

Nicht nur den Fliederplatz – die 30-Jährige kennt inzwischen so gut wie jede Ecke Mühlburgs. Sie ist Stadtteilkoordinatorin. Die erste und bislang einzige in Karlsruhe. Im vergangenen November trat sie die Stelle an.