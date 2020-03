Die Karlsruher Großeltern von Fridays for Future

Anzeige

Als vor gut 30 Jahren eine Müllverbrennungsanlage im Rheinhafen geplant ist, sind viele Vorkämpfer der aktuellen Klimaschutzbewegung noch nicht geboren. Im Knielinger Gasthof „Schwanen“ gründen zu dieser Zeit 13 Menschen eine Bürgerinitiative (BI). Sie wollen das Projekt mit aller Macht verhindern. Nachdem die BI ihr Ziel tatsächlich erreicht, ist aber nicht wie bei vielen anderen Schluss.

Für die Mitglieder der ersten Stunde entwickelt sich der Kampf für Müllvermeidung und Umweltschutz zur Lebensaufgabe. Mehr als die Hälfte ist noch immer dabei und trifft sich jeden Monat.

Wir sind so etwas wie eine fünfte Kraft im Land. Horst Babenhauserheide, BI Müll und Umwelt

Was die BI bis heute antreibt, verrät ein Blick auf ihr über die Jahre gewachsenes Selbstverständnis. „Wir sind so etwas wie eine fünfte Kraft im Land“, sagt Vorstand Horst Babenhauserheide selbstbewusst.

Konsequent wühlen sich die Mitglieder immer wieder durch Aktenordner voll Planungsunterlagen. Sie rechnen nach, recherchieren und überprüfen. Tagelang sitzen sie in Erörterungsverfahren. So mancher Behördenvertreter empfindet die Briefe und Nachfragen als Last.

„Vieles wäre ohne uns nie bekannt geworden“, ist Gudrun Vangermain überzeugt. „Wir haben sicher dazu beigetragen, dass die Umweltbelastung geringer ist, als sie von der Verwaltung akzeptiert worden wäre“, ergänzt Babenhauserheide.

Was bei der Müllverbrennung klappt, gelingt bei Thermoselect nicht

Immer wieder kollidiert der Idealismus der Umweltaktivisten im Rentenalter mit der Realität. Nachdem die Gruppe fast zur eigenen Überraschung die Müllverbrennung verhindert, scheitert sie beim Kampf gegen den Bau der Thermoselect-Anlage.

Das Verfahren zieht sich über Jahre. BI-Mitglied Rolf Wiedenmann bringt es sogar vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. „Wir haben verloren. Aber diese lange Phase hat uns noch enger zusammengebracht“, sagt er heute.

Bei ihm zuhause stehen noch zwölf Ordner zu dem Thema. Möglicherweise werden die bald umziehen – das Stadtarchiv hat Interesse angemeldet.

Eigene Alternativen statt nur Protest

Dass die Bürgerinitiative sich nicht reiner Verhinderungspolitik verschrieben hat, ist möglicherweise eine weitere Erklärung für ihr langes Zusammenbleiben. „Wenn wir etwas nicht verhindern können, wollen wir es wenigstens verbessern“, erklärt Vangermain.

Schon beim Protest gegen die Müllverbrennungsanlage 1990 versucht man, Alternativen zu präsentieren. Verschiedene Experten sind zu Vorträgen eingeladen. Unterstützung erhofft man sich zum Beispiel vom damals jungen Landtagsabgeordneten Winfried Kretschmann. „Der ist uns aber in den Rücken gefallen“, erinnert sich Wiedenmann.

Trotz gegensätzlicher Interessen öffnet diese Suche nach anderen Lösungen Türen und Ohren. „Die Behörden und Unternehmen akzeptieren unsere Arbeit“, sind die BI-Gründungsmitglieder überzeugt. Ziehen die eigenen Argumente nicht, sitzt man dennoch am kürzeren Hebel. „Das ist schon manchmal frustrierend“, gibt Vangermain zu.

Gründungsmitglieder sind längst im Rentenalter

Die aus dem vor 30 Jahren vorhandenen gemeinsamen Nenner entstandene Mission sieht die BI bis heute nicht erfüllt. Gedanken daran, den Staffelstab weiterzugeben, kommen trotzdem langsam auf. „Wir haben schon mal über einen altersbedingten Rückzug diskutiert“, sagt Babenhauserheide. „Aber wir müssen Formen der Weitergabe unseres gesammelten Wissens finden.“

Doch bisher fehlt es an Nachwuchskräften im Kernteam. Immer wieder mal kommen jüngere Menschen dazu, meist gehen sie auch wieder.

Gemeinsame Interessen mit Fridays for Future

Die Lösung der offenen Zukunftsfrage könnte teilweise in der Fridays for Future Bewegung liegen, glaubt Babenhauserheide. „Ich habe das Gefühl, dass sie viele Themen aufgreifen, an denen wir schon lange arbeiten“, sagt er.

Einen direkten Austausch gibt es bislang nicht. Doch zwischen einzelnen Mitgliedern der Jugendbewegung und der BI fanden Gespräche statt. „Was wir heute erleben ist nur eine Verschiebung des Engagements. Die Ziele sind die gleichen“, findet Babenhauserheide, der als „Opa“ unter den Klimademonstranten mitläuft.

Trotz allem sind es nicht die Einflüsse von außen, die die BI-Stammkräfte antreiben, glaubt Wiedenmann. „Nachzubohren und Probleme aufzuspüren liegt mittlerweile in unseren Genen.“