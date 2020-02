Die Karlsruher XXL-Lampen sind erst mal weg

Anzeige

An verschiedenen Stellen in der Stadt sind die Bürger in Karlsruhe den gelben XXL-Lampen begegnet. Aktuell sind sie jedoch verschwunden.

Dieser Abschied ist jedoch nicht von Dauer, wie die städtische Karlsruhe Marketing und Event (KME) GmbH auf Nachfrage versichert. Nach fast zwei Jahren im Freien werden die Riesen aktuell aufbereitet und auf Leuchten und Drähte gecheckt.

Lampen sind auseinandergebaut

Dafür wurden die Lampen komplett auseinandergebaut. Im April oder Mai werden sie dann auf die Straße zurückkehren. Wohin genau, stehe derzeit jedoch nicht fest.

Karlsruhe verfügt über vier der 4,50 Meter hohen Lampen. Diese ziehen immer wieder um und lenken den Fokus der Passanten auf unterschiedliche Orte.

Geschichtsträchtige Orte

Zu den Schlosslichtspielen stand ein Exemplar am Schloss, zu 300. Jahre Staatstheater war an diesem Haus Station. Als die BNN-Stadt-Redaktion im vergangenen Jahr in die Lammstraße zurückkehrte, wurde auch dort eine Lampe postiert.

Immerhin ist es ein geschichtsträchtiger Standort: In der Lammstraße erhielten nämlich die 1946 von Walter Schwerdtfeger und Wilhelm Baur gegründeten Badischen Neuesten Nachrichten von der US-Militärverwaltung ihre erste Zeitungslizenz in Karlsruhe, um den demokratischen Neuanfang zu gestalten.

Beliebtes Fotomotiv

Die Lampen haben sich bei den Bürgern schnell zum beliebten Fotomotiv entwickelt. Außerdem wurden sie mit dem „Iconic Award“ in der Kategorie innovative Architektur und dem internationalen Designpreis „Red Dot Award“ ausgezeichnet.