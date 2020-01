Kinderlähmung belastet einen Karlsruher bis ins Rentenalter

Anzeige

Am 27. Januar vor 30 Jahren fand die letzte öffentliche Schluckimpfung gegen Polio in Karlsruhe statt. Der Karlsruher Gerald Fessler erkrankte vor Beginn der Impfkampagne. Heute leidet er an schlimmer werdenden Spätfolgen. Bei vielen werden die nicht einmal richtig diagnostiziert.

Am Anfang glaubte die Mutter des kleinen Gerald an eine fiebrige Erkältung. Ihr Junge lag mit typischen Symptomen im Bett. Seit wenigen Tagen besuchte der Dreijährige einen Kindergarten in Durlach-Aue. Es war nicht unwahrscheinlich, dass er sich dort etwas eingefangen hatte. Nach einer Woche packte sie, angestoßen von einer Bekannten, ein Verdacht: Gerald könnte sich mit Poliomyelitis, im Volksmund Kinderlähmung, angesteckt haben.

Fessler erkrankte fünf Jahre vor der Impfkampagne

Es folgten Tage auf der Isolierstation, Wochen in der Anschlussbehandlung. All das geschah im Jahr 1957, gut fünf Jahre bevor das Gesundheitsamt mit einer groß angelegten Impfkampagne begann, die die Krankheit schnell zurückdrängte. Unter den Folgen der Kinderlähmung leidet Gerald noch immer – und sie werden schlimmer.

„Ich wusste, dass Spätfolgen kommen können. Nur nicht, was und wie“, sagt Gerald Fessler heute. Mit seinen Kräften muss er haushalten. An seinem linken Bein trägt er bis unters Knie eine Orthese aus Carbon. Diese spezielle Schiene stabilisiert seinen Knöchel, den er nicht kontrollieren kann. Zuhause bewegt er sich manchmal nur auf Knien fort.

Die Spätfolgen werden schlimmer

Das gesunde rechte Bein musste in den vergangenen Jahrzehnten viel ausgleichen, mit Folgen für Hüfte und Kniegelenk. Dazu kommen Erschöpfung, Müdigkeit und Kälteempfindlichkeit.

Über die Beschwerden tauscht er sich seit einiger Zeit regelmäßig mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe aus. „Es sind keine klassischen Alterserscheinungen, sondern tatsächlich Spätfolgen der Poliomyelitis, genannt Post-Polio-Syndrom (PPS)“, erklärt deren Leiterin Hannelore B.

Tagelang mit fünf anderen Kindern isoliert

Die ersten Jahre mit seiner Krankheit kennt Gerald Fessler eigentlich nur aus Erzählungen. Er weiß, dass zunächst sein linker Arm und sein linkes Bein taub waren. Dass er mit fünf anderen Kindern im Städtischen Klinikum in einem Zimmer untergebracht war. Seine Eltern sah er tagelang nur durch eine Scheibe.

Man war ein Exot irgendwie.

Danach verbrachte er drei Monate in einer Klinik in Bad Wildbad. Die erste gute Nachricht gab es nach einigen Wochen. Die Lähmung im Arm ging langsam zurück. Die im Bein blieb.

„Man war ein Exot irgendwie. Kinder mit Krücken waren außergewöhnlich“, erinnert er sich. Später bekam der Junge eine Orthese aus Stahl und Leder. Die sei grausam gewesen, immer wieder hätten die Füße geblutet. In den folgenden Jahren lernte Gerald Fessler trotzdem immer besser, mit seiner Behinderung zu leben.

Vor Behörden muss er sich immer wieder rechtfertigen

Die schriftliche Diagnose eines Amtsarztes aus dem Jahr 1965 bewahrt Fessler bis heute auf. Das Papier sieht aus wie neu. Auf einer Seite bescheinigt der Arzt dem damals Elfjährigen in Bürokraten-Deutsch eine 50-prozentige Behinderung. Mit einer Besserung sei nicht zu rechnen.

Trotzdem habe er in den vergangenen 55 Jahren immer wieder Fragen beantworten müssen, unter anderem von Ämtern und Behörden. „Sich bis heute immer wieder rechtfertigen zu müssen, ist furchtbar anstrengend“, sagt Gerald Fessler.

Erst Bankkaufmann, dann Gastronom

Nach seinem Schulabschluss riet ihm seine Mutter erst mal zu einem soliden Schreibtischjob, laufen fiel ihm schließlich schwer. Fessler absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. „Das hat mich aber nicht erfüllt. Ich wollte etwas tun, was mir auch Spaß macht“, sagt er.

Den Wunsch setzte er schließlich in die Tat um. „Eines Tages kam Gerald nach Hause und sagte, dass er mit einem Freund eine Kneipe aufmachen wird“, erinnert sich seine Frau. 25 Jahre lang blieb er der Gastronomie als Betreiber des „Schmalztöpfle“ in Palmbach treu. Er schleppte Fässer, bediente, hatte lange Tage und Nächte.

Ich musste mein ganzes Leben lernen, damit klarzukommen.

Mittlerweile hat Fessler das Restaurant verkauft. Trotz Erfolg im Beruf musste er auf vieles im Leben verzichten. Wandern, tanzen oder Fußball spielen war mit der Lähmung am Bein nicht drin.

Radfahren ging, deshalb kaufte sich Gerald Fessler auch eines der ersten E-Bikes auf dem Markt. „Für mich kam die Behinderung nicht plötzlich durch einen Unfall. Ich musste mein ganzes Leben lernen, damit klarzukommen. Das ist ein Vorteil“, erläutert er.

Lähmung im Arm kommt zurück

Die Lähmung im linken Arm spürte Fessler viele Jahrzehnte nicht. Mittlerweile fällt es ihm wieder schwer, den Arm über den Kopf zu halten. Auch das ist ein Symptom des Post-Polio-Syndroms.

„Ich will mich nicht beschweren, anderen geht es schlimmer“, sagt der 66-Jährige. Dass er sich mit Orthese und Rollator noch bewegen kann, sei gut. Viele Bekannte aus der Selbsthilfegruppe sitzen mittlerweile im Rollstuhl.

Post-Polio-Syndrom

Rund 60.000 Polio-Betroffene leben nach Schätzungen des Bundesverbandes Poliomyelitis derzeit in Deutschland. Sie waren vor Beginn der flächendeckenden Impfungen erkrankt. Viele von ihnen leiden mittlerweile am sogenannten Post-Polio-Syndrom (PPS). Es gilt als eigenständige Zweiterkrankung, die jedoch in direktem Zusammenhang mit einer früheren Polio-Infektion steht.

Bei 40 bis 70 Prozent der ehemaligen Polio-Patienten tritt die Krankheit drei bis fünf Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Infektion auf. Die Dunkelziffer der PPS-Kranken dürfte allerdings die registrierten Fälle um ein Vielfaches übersteigen. Das liegt an einer Eigenheit im Polio-Krankheitsverlauf.

Rund 90 Prozent der Betroffenen wissen bis heute nichts von ihrer damaligen Infektion. Sie hatten keine Symptome, tragen das Virus aber in sich. Für sie besteht nach Expertenschätzungen ein 20-prozentiges Risiko, ebenso an PPS zu erkranken. Zu einer korrekten Diagnose kommt es aber oft nicht, wenn von einer früheren Polio-Infektion nichts bekannt ist.

Weitere Informationen zu Polio und dem Post-Polio-Syndrom finden Betroffene unter www.polio-selbsthilfe.de. Die Regionalgruppe ist per E-Mail an poliogruppe75045@email.de zu erreichen.