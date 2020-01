Die Kut Ups schneiden alle Sorgen ab

Anzeige

Square Dance ist ein echter Nischensport – und doch hat der Volkstanz, der alle Altersgruppen anspricht, in Karlsruhe eine lange Tradition. Fünf Clubs gibt es in und um Karlsruhe, sodass ambitionierte Tänzer an fast jedem Wochentag ein Angebot vorfinden. Gäste aus jeweils anderen Clubs sind herzlich willkommen, denn Square Dancer sind ein geselliges Völkchen. In einer Miniserie stellen die BNN die Clubs vor.

Wer an Donnerstagabenden den Weg in die Aula der Eichendorff-Schule in der Waldstadt findet, schneidet seine Alltagssorgen ab wie einen überhängenden Faden am Pullover. So jedenfalls erklärt Andreas die Namensgebung der Kut Ups – vom Englischen „to cut up“ für „zerschneiden“.

Denn beim Square Dance müsse man sich so auf die Ansagen des Callers und das Ausführen der Figuren konzentrieren, dass der Kopf keinen Platz mehr für anderes habe. Karlsruhes ältester Square-Dance-Club wurde 1961 von in der Nordstadt stationierten amerikanischen Soldaten gegründet, die ihre Tanz-Tradition auch im Ausland ausüben wollten.

„Die Amis haben gerne in der Heimat gezeigt, wo sie tanzen“, erklärt die Clubpräsidentin, die hier alle nur Uschi nennen. „Deshalb wurde aus dem C in ,Cut ups‘ ein K für Karlsruhe.“ Mit den Kut Ups kam der Square Dance in die Fächerstadt. „Alles, was in Karlsruhe und Umgebung Square Dance ist, hat bei uns angefangen“, sagt Uschi. Als die Soldaten aus Karlsruhe abzogen, wurden auch die Amerikaner bei den Kut Ups immer weniger. „Nach und nach haben die Deutschen übernommen“, sagt Uschi. Doch der Name und die Fachausdrücke blieben. „Die amerikanische Tradition wird sehr gepflegt.“

Der Caller hat das Sagen

Caller Uwe etwa, der sämtliche Ansagen nicht nur auf Englisch, sondern mit gut hörbarem amerikanischem Akzent macht. Mehr noch: An diesem Abend ist von ihm kein deutsches Wort zu hören. Er spielt und singt das Lied „Fields of Gold“, zwischendurch callt er die Tanzfiguren: „Turn the lady around“, „Pass the ocean“ oder „California Twirl“. Er gibt auch Ratschläge: „Don’t forget to smile“ (das Lächeln nicht vergessen).

Und die Tänzer lachen sogar, wenn zwischendurch mal etwas schiefgeht. „Der Caller macht es uns beliebig schwierig“, sagt Andreas. „Das kann ganz einfach sein, oder so, dass uns Hören und Sehen vergeht.“

Das macht für ihn auch den Charme des Square Dance aus: Unvorhergesehene Figuren, die in Teamarbeit in Achtergruppen getanzt werden. „Und dass man an vielen Wochenenden quer durchs Land Veranstaltungen besuchen kann.“ Die nennen sich Specials oder, etwa bei Jubiläumstänzen oder anderen besonders großen Events, Jamborees. „Viele Tänzer sind Mitglied in mehreren Clubs, um auf verschiedenen Niveaus tanzen zu können“, sagt Andreas.

In den meisten Clubs werde Mainstream getanzt, das Basisniveau mit 68 Figuren, auf denen alle Figuren höherer Niveaus aufbauen. Als Gast darf man auch ohne Mitgliedschaft in jedem Club mittanzen, muss aber die Tanzschritte schon beherrschen. Andreas etwa hat am Montag schon bei den Charly Mixers mitgemischt, auch am Freitag wird er wieder das Tanzbein schwingen.

Gäste gern gesehen

Man trägt sich dann ins Gästebuch ein, das President Uschi sorgsam aufbewahrt. Über die Jahrzehnte hinweg kann sie so sehen, wie viel früher an den Clubabenden los war, die anfangs im NCO-Club der amerikanischen Unteroffiziere stattfanden. Etwa 60 Mitglieder zählen die Kut Ups heutzutage, Nachwuchs ist sehr willkommen.

„Junge Menschen wollen heutzutage schnelle Erfolge sehen“, meint Vice President Joe. Der Einsteigerkurs, der immer im Herbst beginnt und ein halbes bis Dreivierteljahr dauert, sei vielen zu lang. „Aber dafür kann man auch bis ins hohe Alter tanzen“, fügt Uschi hoffnungsvoll hinzu.

Square Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der sich aus verschiedenen Tänzen der europäischen Einwanderer entwickelt hat. Getanzt wird in Gruppen zu je vier Paaren, die an den Linien eines gedachten Quadrates (Square) stehen. Die Tänze bestehen aus aneinander gereihten Figuren, die ein Ansager (Caller) in immer unterschiedlichen Kombinationen zu variierender Musik „callt“. Eine feste Abfolge wie bei anderen Volkstänzen gibt es nicht. Der Caller wählt die Figuren frei aus und kann so den Tanz abwechslungsreich gestalten. Die Tänzer erlernen als „Students“ die einzelnen Figuren in einem speziellen Kurs. Danach können sie als „Members“ ihres Clubs überall tanzen, da die Schritte weltweit standardisiert sind.