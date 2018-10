Die Leser sind gefragt: Was sind Ihre Wildpark-Erlebnisse?

Anzeige

Mit dem „alten“ Wildparkstadion verbinden die Menschen aus Karlsruhe und der gesamten Region vieles – und in aller Regel sind es gute Erinnerungen. Entweder waren sie Zeugen rauschender Fußballfeste, von großen Spielen und nicht minder großen und unvergesslichen Spielern, aber auch von Emotionen bei nervenaufreibenden Kämpfen um Auf- oder natürlich Abstiege.

An welches Wildpark-Erlebnis erinnern sich die BNN-Leser?

So mancher erinnert sich an die vielen Ereignisse jenseits des Sports vor allem in den 80ern und 90ern mit dem Wildpark als Konzertarena, etwa an unvergessliche Auftritte von Weltstars wie Tina Turner, Guns N’ Roses oder Herbert Grönemeyer. Am 3. November steht das Stadion im Mittelpunkt eines Festes des KSC. Nun sind die Leser und Leserinnen der BNN gefragt: Was sind Ihre Wildpark-Erlebnisse? Schreiben Sie uns bis spätestens Montag, 29. Oktober, 10 Uhr unter der E-Mail-Adresse redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de.