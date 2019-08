Anzeige

Der Weg ist das Ziel – genauer gesagt: die Straße. Wer lebt dort, was können die Menschen dort besuchen, erledigen und erleben? Wer gab der Straße ihren Namen, und wie alt ist dieses Stück Stadt eigentlich? Kurzum: Was macht diesen Streifen Karlsruhe lebenswert? In der neuen Serie „Straßengeschichten“ tauchen BNN-Redakteure ein in diese Lebensadern der Fächerstadt.

Wie in Stein gemeißelt, sitzt die Tigerkatze auf dem Sockel an der Hauswand. Nicht mal einen müden Blick hat sie für die Fremde übrig, springt aber sofort munter vom Sockel herunter, als Michael Schmieder vom Fahrrad steigt. Wie fast jeden Tag. Mensch und Tier begrüßen sich innig. „Ich wohne seit 13 Jahren hier. Ich mag die Straße, es ist immer was los, es sind immer Menschen unterwegs. Und man kennt sich in der Nachbarschaft…“, sagt Schmieder und verschwindet samt Fahrrad und Katerchen hinter dem Hoftor. Keine Zeit für ein längeres Gespräch, Kater Mausi drängt es zum Napf.

Allzu trubelig geht es an diesem Spätnachmittag im August in der Marienstraße im Herz der Südstadt allerdings nicht zu. Es sind Sommerferien. Nicht nur viele Studenten, die im quirligen Multikulti-Viertel wohnen, sind ausgeflogen. Eine Auszeit gönnt sich auch Gastronom Alnasir Jamal. An der Glastür seiner „Kommödchen Weinbar“ in der Marienstraße 1 steht auf einem Zettel handgeschrieben „Wir sind im Urlaub“. Dafür umschmeichelt der Duft nach frischen Falafel und Schawarma die Nase der Flaneurin. Das orientalische Bouquet kommt von Gegenüber, aus dem Palmera Imbiss im Eckhaus Marienstraße 2, wo Theaterleute mit Bauarbeitern Tisch an Tisch essen.

In den Imbiss und die Weinbar zieht es regelmäßig auch Cineasten aus der benachbarten „Schauburg“. Es ist das Karlsruher Kultkino schlechthin, das in der Marienstraße 16 residiert. Von außen eher unspektakulär, entzückt das Lichtspielhaus, das 1929 von Willy Mansbacher gegründet wurde, mit inneren Werten. Bei der elegant geschwungenen, gegenläufigen Treppe, die unter Denkmalschutz steht, den opulenten Kronleuchtern und den mit scharlachrotem Samt ausgestatteten Kinosälen geraten nicht nur Nostalgiker ins Schwärmen.

Den Grundstein für den Erfolg legte Georg Fricker

Noch mehr geschätzt vom Publikum: Das Programm, das schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Georg Fricker, der 1970 das Kino übernahm und die besondere Linie der Schauburg prägte. 2005 übergab Fricker die Leitung an Herbert Born. Schon bevor die Bilder laufen lernten, war dort ein Treffpunkt für Vergnügungssuchende: 1902 entstand an dieser Stelle das Varietétheater „Apollo“ – es war das erste seiner Art in Karlsruhe.

Fast hätte die Flaneurin das Haus Nummer 11 links liegen gelassen. Keine schmucke Fassade, keine hübsche Tür fesseln den Blick. Doch hinter dem nüchternen Eingang aus Glas und Metall sind Kunst und Kultur zuhause. Seit 2007 hat der Werkraum Karlsruhe, ein freies Netzwerk für Theater, Film und Soziales, hier Büro und Proberaum. Die Produktionen und Workshops legen zwar gerade Sommerpause ein, für das Organisationsteam um die Gründungsmitglieder Jürgen Sihler und Ines Miosga sowie ihre Kollegin Susanne Henneberger geht die Arbeit aber munter weiter. Anträge für neue Projekte schreiben, Filme nachbearbeiten, an Ideen tüfteln… „Und wir nehmen Pakete für die Nachbarschaft entgegen“, sagen Miosga und Sihler lachend.

Wir passen ideal in dieses soziokulturelle Viertel.

Junge Südstädter aus dem Kinder- und Jugendzentrum kommen regelmäßig zum Theaterspielen vorbei. „Wir passen ideal in dieses soziokulturelle Viertel!“ Alles Wichtige ist nahe: Koffein gibt es in der Baumeisterstraße bei der Kaffeerösterei, Falafel an der Ecke, und auch das gastronomische Angebot am Werderplatz sei nicht zu verachten. Und der Trödelladen „Tina Entrümpelungen“ in der Marienstraße 36 ist eine Fundgrube für Requisiten.

Mehrere Galerien haben sich niedergelassen

Kreative Köpfe gibt es nicht nur in der Hausnummer 11: Mehrere Galerien, Keramikerin Jutta Becker und Antiquar Herman Colakyan haben sich in der Marienstraße niedergelassen. An manchen Häusern blättert der Putz ab, sind die Wänden mit Tags und sinnfreien Schmierereien verschmutzt, andere gründerzeitliche Mietshäuser sind renoviert und herausgeputzt.

Eine Straße mit einer eigenen Fußballarena

Mit ihren farbigen Fassaden reihen sie sich aneinander wie Zuckerperlen an essbaren Ketten. Studenten, und Ur-Südstädter, Arbeiter, Kunstschaffende und Lebenskünstler, sie wohnen hier Tür an Tür. Die Marienstraße ist so bunt und kontrastreich wie die Südstadt selbst. Und sie hat eine eigene Fußballarena, das „Giuseppe Campanello Stadion“ – besser bekannt als die Bar Milano (Hausnummer 34). Das wohl kleinste Stadion der Welt wird nicht nur bei Spielen des KSC zum Hexenkessel.

Das Schaufenster im Haus Nummer 29 bietet eigenwillige Kunst: Ein wohlgeformtes, nacktes Hinterteil, das sich der Straßengängerin entgegenstreckt, und mehr zeigt, als vielleicht manchem lieb ist, zieht die Blicke auf sich. „Nein, das ist keine Galerie. Das hat der gemacht, der dort wohnt.“ Erdal Sahin lehnt lässig im Türrahmen seines Geschäfts. Er grinst: „Es soll der Hintern seiner Freundin sein.“ So munkelt man. Seit 2002 hat Erdal Sahin seinen Schlüsseldienst in der Marienstraße 41. „Es ist das schönste Geschäft im Viertel. Ich bin der einzige hier mit vier goldenen Säulen“, sagt er augenzwinkernd und streicht über die goldfarben angestrichenen Pfeiler.

Eine super Nachbarschaft.

Erdal kennt jeden in der Südstadt, und alle kennen Erdal. „Eine super Nachbarschaft. Es ist lebhaft, bunt und schön! Wie im Süden“, schwärmt der türkischstämmige Südstadtindianer. Wenn nur die nervige Parkplatzsuche nicht immer wäre. Die goldenen Säulen und die Ladenfläche teilt er sich inzwischen mit seiner Tochter Tugba, die einen Beauty-Salon eröffnet hat. Er hat die Hausschlüssel, sie den Schlüssel zur Schönheit.

Ein Vordach voller Blumen

Die Südstadtindianer sollen ein bodenständiges, offenes und tolerantes Völkchen sein. Hochnäsigkeit ist nicht ihre Art. Manchmal lohnt es sich aber doch, die Nase ein wenig höher zu tragen. Dann entdeckt man die Sonnenblumen am Haus Nummer 61, die mindestens so rund und groß sind wie die Pizzen, die der Lieferdienst im Erdgeschoss in den Ofen schiebt. Zwischen den Sonnenblumenriesen blühen rote Geranien, Cosmea, Sonnenhut… Eine üppige Vogel- und Bienenweide, auf die Elisabeth Schultheiß und ihr Sohn Dieter stolz sind. Was auf den ersten Blick wie ein Balkon aussieht, entpuppt sich als Vordach: „Darauf hat mein Vater Helmut ein Blumengerüst aufgebaut“, berichtet Dieter Schultheiß. Die Eltern bepflanzten früher die großen Blumenkästen sehr aufwendig mit Geranien, Petunien und anderen Schönheiten. Die Schultheiß waren treue Teilnehmer beim Blumenschmuckwettbewerb der Stadt und heimsten jede Menge Siege und Urkunden ein.

Heute ist die Arbeit zu mühsam für die 87-jährige Elisabeth Schultheiß. Jetzt beweist Sohn Dieter seinen grünen Daumen. Seit 1961 ist die Familie in der Marienstraße daheim. Damals übernahm das Ehepaar die Metzgerei und den Lebensmittelladen, die sich im Erdgeschoss befanden. „Die früheren Kunden schwärmen bis heute von den Maultaschen meiner Mutter“, erzählt Dieter Schultheiß, ein waschechter Schwabe, geboren in Stuttgart. „Meine Eltern haben quasi die Maultasche nach Karlsruhe gebracht“, so der 60-Jährige lachend. „Kommen Sie!“, sagt er und führt die Besucherin in den Hinterhof, der eine Idylle birgt. Auch hier gedeihen üppig Blumen, ein Pflaumenbaum trägt reich dunkelviolette Früchte. Und ganz hinten wird gegackert: Eine Hühnerschar scharrt und pickt glücklich in der Sonne.

Auf Holz geklopft

Öffnungszeiten sucht man bei „Bizarre Image“ in der Marienstraße 83 vergeblich an der Tür. Geöffnet ist, wenn Josip Hekman da ist. So einfach ist das. Und gerade arbeitet der Hausherr und Holzrestaurator in seiner Werkstatt, also steht auch die Tür offen. 2007 zog er in das Ladengeschäft ein, in dem früher Wäsche und Kurzwaren verkauft wurden. „Ich mache alles mit Holz, und das seit über 20 Jahren“, sagt Hekman, wobei er sich auf Antiquitäten, Restaurierung von Holzmöbeln und -böden sowie Wohnraumveredelung spezialisiert hat.

„Die Nachfrage nach Antiquitäten ist ungebrochen“, erzählt er. Profitiert hat er von dem Antiquitätenladensterben. „Vor dem Jahr 2000 waren es noch rund 20 Läden mehr in Karlsruhe.“ Zudem seien Spezialisten wie er gefragt, wenn die Leute ihre Möbelschätze oder Altbau-Parkett wieder auf Hochglanz bringen lassen möchten. Geboren in der kroatischen Hafenstadt Rijeka (damals noch Jugoslawien) verschlug es Hekman, dessen Vorfahren aus Österreich stammen, nach seinem Studium in Zagreb zum zweiten Studium nach Karlsruhe. Doch weder Sport noch Geschichte und Philosophie haben sein Herz am Ende erobert, sondern Holz.

Wein und Bier aus einer Hand

Auf der anderen Straßenseite, im Haus Nummer 68A, geht es an diesem Nachmittag ebenfalls geschäftig zu. Gerwin Gries richtet seinen Laden ein. Ende September plant er die Eröffnung. Die Regale stehen noch leer, doch für Neugierige gibt es eindeutige Hinweise: Stilisierte Rebe und Hopfen und der Schriftzug „Bioweinbier“ zieren die Schaufenster. „Es wird ein Handel für Wein, Sekt, Bier und Craftbier – alles nicht nur ausschließlich bio, sondern auch vegan. In der Kombination wird es das erste Geschäft dieser Art in Deutschland sein“, erzählt Gries stolz. Dass er die Immobilie fand, sei Zufall gewesen. Und ein Glücksfall, findet der Pfälzer, der in der benachbarten Nebeniusstraße wohnt. Daran zeigt sich, was echte Südstadtindianer ohnehin schon immer wussten: Einmal Südstadt, immer Südstadt. Viva la Südstadt.

Und noch ein paar Fakten: Die 850 Meter lange Marienstraße wurde 1870 benannt. Und das nicht etwa nach der heiligen Muttergottes, sondern nach Marie Maximilianowa, Prinzessin Romanowski, Herzogin von Leuchtenberg. Die Frau des Prinzen Wilhelm von Baden förderte die Erziehung und Bildung der Frauen und den Badischen Frauenverein. Spazierend bewältigt man die Straße zwischen Baumeisterstraße (Norden) und Rüppurrer Straße (Süden) in knapp zwölf Minuten – aber nur wenn man auf Schaufensterbummel und Plausch mit den Bewohnern verzichtet. Die Straße als Filmstar: Die Regisseurin und ehemalige Studentin der Karlsruher Hochschule für Gestaltung, Marie Falke, drehte den Film „Marienstraße“ und setzte damit einigen Bewohnern der Straße, in der sie selbst wohnte, ein cineastisches Denkmal. Diese Arbeit wurde beim dokKa Festival im Jahr 2017 präsentiert. Bereits 2001 wurden in der Marienstraße Szenen für den Film „Army Go Home” gedreht.