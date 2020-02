Die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt prescht in der Branche mit ihrem neuen digitalen Baufinanzierungsangebot voran

Anzeige

Der Bauplatz ist bereits gekauft. Wie das künftiges Häuschen aussehen soll, weiß das Ehepaar auch schon. Aber finanziert werden muss die Immobilie noch. Die Bauherren in spe sitzen abends zu Hause auf der Couch, zücken das Tablet und geben in der nächsten halben Stunde fleißig Daten ein. Die App prüft und zeigt ihnen dann ein Angebot an. Natürlich schaut später auch noch ein Banker drüber. Aber ein Beratungsgespräch ist nicht in allen Fällen zwingend. „Und wenn der Kunde eine Beratung will, liegen uns die Daten bereits alle vor“, sagt Bernhard Slavetinsky, Chef der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt.

Kunden wollten zunehmend digitale Lösungen auch für komplexe Vorhaben wie die Baufinanzierung, sagt der Chef der ehemaligen Bank für Postmitarbeiter. Was die PSD-Bankengruppe mit der „volldigitalen Antragsstrecke für die Baufinanzierung“ seit August anbietet, „ist eine wirkliche Neuheit in der Branche“.

PSD Bank-Chef: Wir sehen enormes Potenzial

Rund 300 Interessenten hätten die App bereits benutzt, ohne dass man diese beworben habe. „Wir sehen hier ein enormes Potenzial“, zeigt sich der Vorstandschef im Bilanzgespräch mit den BNN überzeugt.

Die Baufinanzierung ist das Butter-und-Brot-Geschäft der PSD Bank, die nur Privatkunden hat. Über Immobiliendarlehen gewinne man überwiegend Neukunden – bei vielen Konkurrenzbanken ist das Girokonto das klassische Ankerprodukt. Von Vorteil bei der zinspolitischen Großwetterlage ist für die PSD Bank, dass das Kundenkreditvolumen zuletzt um 4,8 Prozent stieg, bei den Einlagen gab es nur ein Plus von 1,9 Prozent.

„Fusionen sind kein Thema, das Girokonto bleibt kostenlos“

Andere Banken eröffnen Baufinanzierungs-Kompetenzcenter, bieten mit Partnern sogar Energiespar- und Architektendienstleistungen an. Sie wollen sich so von den Wettbewerbern abgrenzen. Die PSD Bank geht traditionell einen anderen Weg. Der heißt: standardisierte, einfach gestrickte Produkte und schlanke Prozesse. Mitarbeiter baue man dadurch unter dem Strich nicht ab, so Slavetinsky. Man brauche sie für neue Aufgaben. Weitere Vorteile nennt er: Fusionen seien kein Thema, das Girokonto bleibe kostenlos und Negativzinsen seien „derzeit nicht geplant“.

Gut gefahren ist die Genossenschaftsbank in den vergangenen Jahren auch damit, ihr Immobilien-Anlagevermögen auszubauen – andere Banken setzen eher auf ihr eigenes Wertpapierdepot. Wenn Ende 2020 weitere 80 Mietwohnungen in Karlsruhe-Durlach fertig sind, habe die Bank insgesamt 500 Wohneinheiten im Portfolio. Man suche nach weiteren geeigneten Immobilienanlagen. Seit April 2019 gibt es mit der PSD KN Immobilien GmbH eine Tochtergesellschaft, die sich um dieses Geschäft kümmert. Deren 15 Mitarbeiter stammten aus der PSD Bank.

Bankfiliale mit YouTube-Erklärvideos

Zur Digitalstrategie der Bank passt, dass sie am Karlsruher Mendelssohnplatz aus ihrer Geschäftsstelle eine „völlig neue Erlebnisfiliale“ machen will. Schalter gibt es voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres dort dann nicht mehr, dafür ein Café mit Außenterrasse, Handy-Ladestationen, Tablets mit Selbstberatungstools und YouTube-Erklärvideos. „Natürlich sind auch unsere Mitarbeiter unterwegs, die einen ansprechen.“ Beratung werde den Kunden aber nicht aufgedrängt – ähnlich wie in einem guten Modegeschäft, wo sich viele zunächst auch nur umschauen wollen. „Wir wollen, dass die Leute Spaß haben, dass sie reinkommen“, sagt Slavetinsky.

Dividende soll auf 3,5 Prozent gesenkt werden

Diese neue Bankenwelt habe man in der zweiten Geschäftsstelle, in Speyer, bereits verwirklicht. Dort seien 700.000 Euro investiert worden. In Karlsruhe wird es laut Slavetinsky deutlich mehr sein.

Zum Betriebsergebnis: Im Vorjahr war der Dax nach unten gerauscht – die PSD Bank musste mit der Bewertung ihrer Eigenanlagen reagieren. Nun lief es an der Börse wieder gut. Zum Jahresultimo 2019 standen als Betriebergebnis nach Bewertung dann 10,750 (2018: 4,824) Millionen Euro in den Büchern. Die Dividende soll jedoch erneut reduziert werden, von 4,0 auf 3,5 Prozent.

PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG (Karlsruhe)

Gründungsjahr: 1872

Zielgruppe: Privatkunden

Vorstandsvorsitzender: Bernhard Slavetinsky

Bilanzsumme: 1,958 (2018: 1,908) Milliarden Euro

Betriebsergebnis nach Bewertung: 10,750 (2018: 4,824) Millionen Euro

Jahresüberschuss: 4,263 (2018: 4,132) Millionen Euro

Auffälligste Entwicklung im

Passivbereich *: Große Nachfrage nach einfachen, standardisierten Spareinlagen

Auffälligste Entwicklung im

Aktivbereich *: Konstante Nachfrage nach privater Eigenheimfinanzierung und Modernisierungskrediten

Höhe der Einlagen von Kunden:

1,413 (2018: 1,387) Milliarden Euro

Höhe der Forderungen an Kunden: 1,301 (2018: 1,241) Milliarden Euro

Kunden: 92.492 (2018: 91.606)

Zahl der Girokonten: 48.147 (2018: 47.499)

Filialen: acht (2018: acht)

Zahl der Mitarbeiter: 127 (2018: 137), dazu neu 15 in der Immobilientochter/umgerechnet in Vollzeitstellen

Homepage: www.psd-kn.de

(* Einschätzung der Bank)