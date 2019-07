Die Renaissance der Schülerzusatzversicherung

Anzeige

Es gibt sie wieder, die Schülerzusatzversicherung in Baden-Württemberg – allerdings in veränderter Form. Nach der Kritik von Seiten des Bundes des Versicherten (BdV/Hamburg) an der Ein-Euro-Kombi-Versicherung („Versicherungskäse“) hatte das Land sich zurückgezogen. Jetzt schließen Kommunen, Fördervereine oder die Schulen die Gruppenversicherung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV/Karlsruhe) und dessen schwäbischem Pendant WGV ab. So zum Beispiel die Stadt Stuttgart, die ihre 78 125 Schüler versichert – die Lehrer sammeln die Beträge also nicht mehr ein. Leistungen des Produkts (Haftpflicht-, Unfall-, Sachschadenversicherung) wurden zudem erhöht.

Der Bund der Versicherten bleibt bei seiner Kritik

Während die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart das neue Prozedere lobt, dröhnt aus Hamburg weiterhin Protest bis in den Südwesten – nur dort gibt es ein solches Produkt. „Das Angebot über Schulen gaukelt Eltern eine trügerisch gute und vollumfängliche Absicherung vor, die jedoch nicht gegeben ist“, sagt BdV-Vorstand Axel Kleinlein. „Die Qualität, die man in Ein-Euro-Shops bekommt, ist ja bekannt.“ Eltern sollten ihre Kinder privat absichern. So empfiehlt der BdV in der Privaten Haftpflicht eine Mindestdeckungssumme von 15 Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Bei der Schülerversicherung sind drei Millionen Euro für Personen- und Sachschäden abgedeckt.

BGV-Chef Edgar Bohn weist die Kritik zurück. Ein Versicherungsschutz, wie ihn der BdV fordert, würde mindestens 200 Euro kosten. Und: „Zu keiner Zeit haben wir in irgendeiner Weise suggeriert, dass es sich um eine ,gleichwertige Absicherung’ handelt. Im Gegenteil: Auch wir halten den privaten Versicherungsschutz, der durch die Eltern abgeschlossen wird, für unabdingbar.“

Private Haftpflichtversicherung fehlt in 30 Prozent der deutschen Haushalte

Das Problem ist: Selbst eine Private Haftpflichtversicherung, die jeder Experte empfiehlt, fehlt in 30 Prozent der deutschen Haushalte – von Unfallversicherungen ganz zu schweigen. Immerhin springt in vielen Fällen rund um die Schule die gesetzliche Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) ein.

Viele Eltern haben bislang den einen Euro für die Schülerzusatzversicherung bezahlt, um den Versicherungsschutz abzurunden – weil es ja nur der kleine Betrag ist. Bohn schätzt, dass rund 60 Prozent der badischen Schüler die Versicherung hatten. Den Schulen war es recht, um etwa in Haftpflichtfällen bei Schulausflügen oder Praktika auf der sicheren Seite zu sein – wenn denn jeder Schüler den einen Euro einzahlte.

BGV: für uns ein Nullsummenspiel

Bohn betont: „Wir haben nach dem Ende der Schülerzusatzversicherung zahlreiche Rückmeldung erhalten.“ Tenor: Sie fehle. Beim alten Modell habe man damit – inklusive möglicher Zusatzdeckungen wie bei Fahrraddiebstahl – zwischen 700 000 und 800 000 Euro pro Jahr eingenommen. Alle Kosten gegengerechnet, sei es ein Nullsummenspiel.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg lobt das neue Prozedere

Peter Grieble, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sieht viele seiner Forderungen bei der neuen Schülerzusatzversicherung erfüllt: Sie werden nicht mehr von Lehrern vertrieben. Kommunen schließen sie nun ab und bezahlen dafür. Damit bestehe auch nicht mehr das „große Risiko“, dass Eltern meinten, nicht mehr mit eigenen Versicherungen vorsorgen zu müssen.

Sigune Wieland, Pressesprecherin der gesetzlichen Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW/Stuttgart), teilt auf BNN-Anfrage mit: „Eine bessere und weitreichendere Versorgung als die der gesetzlichen Unfallversicherung gibt es nicht.“ Schüler seien bei der UKBW beitragsfrei nach einem Unfall „optimal und umfassend“ abgesichert. Das gelte für den Schulbesuch, den Weg dorthin und zurück, aber auch für das Schullandheim, Praktika oder Ausflüge. Die Versicherungs- und Leistungshöhe sei dabei unbegrenzt.