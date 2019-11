Die wichtigsten Wochen für viele Einzelhändler

Anzeige

Für den Einzelhandel sind November und Dezember die wichtigsten Monate – nach der Definition der Branche läuft dann das Weihnachtsgeschäft. Der Spielwareneinzelhandel macht in dieser Zeit sogar bis zu 40 Prozent seines Jahresumsatzes. Bei den Parfümerien sind es immerhin 25 Prozent. Allgemein ist die Stimmung gut, denn die Arbeitslosenquote ist gering, die Lohnsteigerungen waren teils kräftig – und bei den Mini-Zinsen konsumieren die Menschen eher, als ihr Geld auf die Bank zu tragen.

Für die Endverbraucher geht es pünktlich zum 1. Advent so richtig los. Alle Jahre wieder gibt es unterschiedliche Angaben zum Betrag, der für die Festtage ausgegeben wird – das liegt auch daran, dass einige bei ihren Umfragen auch Ausgaben für Gaumenfreuden mit dazu zählen. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg hat sich für den Handelsverband umgehört und kommt auf 378,80 Euro. So viel will also jeder Baden-Württemberger in diesem Jahr für Präsente ausgeben. Laut der Beratungsgesellschaft EY sind es in Deutschland im Durchschnitt 281 (Vorjahr: 282) Euro pro Person. Das Statistik-Portal Statista kommt auf 475 Euro pro Kopf. Zum Vergleich: Rekord war im Jahr 2016 mit 477,10 Euro. 2011 waren es noch 388,90 Euro. Alle Experten sind sich einig, dass Geldgeschenke und Gutscheine in der Gunst der Befragten ganz vorne liegen.

Hier Statements, die Branchenvertretern – für die das Weihnachtsgeschäft besonders wichtig ist – auf BNN-Anfrage gegeben haben:

Die Parfümbranche

Nach einem sehr gemischten Jahr starte man optimistisch ins Weihnachtsgeschäft, sagt Barbara Summerer, Präsidentin des Bundesverbandes Parfümerien – Handelsverband Kosmetik. Nach ihren Worten wissen die Kunden nach dem Online-Trend der vergangenen Jahre individuelle Auswahl und persönliche Beratung wieder mehr zu schätzen. „Für den stationären Handel ist wichtig, dass die Kommunen den Trend unterstützen und für attraktive Innenstädte sorgen“, sagt die Branchenvertreterin.

Aktionstage wie Black Friday oder Cyber-Monday gewinnen laut Summerer übrigens zunehmend an Bedeutung. „Das klingt gut, hat für uns aber kaum Bedeutung, da die neuen Events keine echten Mehrumsätze generieren. Sie sind vielmehr vorgezogene Weihnachtseinkäufe.“

Der Südwest-Einzelhandel

„Der Handel blickt nach einem schwierigen Jahr 2018 verhalten positiv in die Zukunft“, sagt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg. Laut der Umfrage in Kooperation mit der Dualen Hochschule geben die Baden-Württemberger von den 378,80 Euro bis zu 75 Prozent im klassischen Einzelhandel aus.

Hagmann sagt in diesem Zusammenhang: „Die größte Herausforderung bleibt die Erreichbarkeit der Geschäfte und damit deren Attraktivität, gerade in Konkurrenz mit dem Online-Handel.“ Die Kunden erwarteten neben tollen Waren, gutem Service und attraktiven Preisen, ihren Einkauf schnell und einfach erledigen zu können. Die Branche brauche rasch nachhaltige Mobilitätskonzepte. „Von der Erreichbarkeit der Innenstädte hängt deren Zukunft und die des Handels ab“, so die Verbands-Geschäftsführerin.

Die Modehandel

Wegen der „stabilen Wirtschaftslage“ geht der BTE Handelsverband Textil mit Zuversicht ins Weihnachtsgeschäft. „Wenn das Wetter mitspielt, ist ein kleines Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr möglich“, prognostiziert Steffen Jost. Er betreibt unter anderem das Modehaus Jost in Bruchsal und ist gleichzeitig Präsident des BTE.

Hemden, Pullover, T-Shirts oder Schals lägen oft unter dem Weihnachtsbaum. „Viele Menschen gönnen sich zum Fest auch selbst gerne ein neues Kleidungsstück“, unterstreicht Jost. „Weihnachten und Sylvester sind auch ein guter Anlass, sich mal ein besonders elegantes Teil zu gönnen.“

Allerdings spricht er auch von einem Hemmschuh. Der lokale Modehandel werde gegenüber Online-Shops und einigen Factory Outlet Centern benachteiligt. Diese könnten auch sonntags hohe Umsätze erzielen. Der klassische Einzelhandel müsse hingegen jeden verkaufsoffenen Sonntag „aufwendig und mit ungewissem Erfolg beantragen.“ Zumindest im stationären Handel müsse es eine Gleichbehandlung geben, fordert Jost.

Die Spielwaren-Branche

„Die stabile Wirtschaftslage und niedrige Zinsen sorgen auch im Weihnachtsgeschäft 2019 für ausgabefreudige Konsumenten“, zeigt sich Steffen Kahnt überzeugt. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes des Spielwaren-Einzelhandels. Weihnachten fällt in diesem Jahr mitten in die Woche.

Daher könne vorher noch fleißig eingekauft werden, nennt er einen Vorteil. „Montag, der 23. Dezember, und der Weihnachtsdienstag werden sehr umsatzstarke Tage“, ist Kahnt überzeugt. Das sei sehr positiv für den Spielwareneinzelhandel, der bis zu 40 Prozent seines Jahresumsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft erziele.

Im Trend liegen in diesem Jahr interaktive Kuscheltiere. Diese können sprechen oder ließen sich fernsteuern. Viele Spiele erhalten nach Kahnts Worten außerdem digitale Unterstützung durch Apps. „Aber auch Klassiker wie Kugelbahnen oder Pferdehöfe lassen die Herze der Kinder höher schlagen.“

Die Herausforderung für seine Branche bestehe darin, den Kunden dort abzuholen, wo er sich informiert. Kahnt: „Die Verknüpfung zwischen stationärer Exzellenz und Online-Kompetenz ist derzeit das erfolgreichste Geschäftsmodell für den Spielwareneinzelhandel.