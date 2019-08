Anzeige

Sushi ist in Japan ein typisches Essen, das außer Haus gegessen wird. Im Gegensatz zu den Gewohnheiten in Deutschland essen die Japaner das Gericht nicht mit Stäbchen, sondern traditionell aus der Hand. In Karlsruhe wird, ebenso wie in anderen deutschen Städten, das Sushi-Essen-Gehen gerne und ausgiebig zelebriert. Die aktuelle Top Ten stellt die zehn besten Sushi-Restaurants in Karlsruhe vor.

1. Akoya Grill & Sushi Restaurant

Im Akoya Grill & Sushi Restaurant in der Ludwig-Erhard-Allee in Karlsruhe können die Gäste zwischen All-You-Can-Eat und einer großer Auswahl an Gerichten auf der Karte wählen. Je nach Uhrzeit des Besuchs gibt es einen anderen Preis für das All-You-Can-Eat bei dem über iPad bestellt wird.

2. Taumi Asia Fusion Restaurant

Neben Bühl und Lahr gibt es auch in Karlsruhe neben dem ZKM ein Taumi-Restaurant. Das moderne Lokal hat täglich von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet. Schön für das Auge: Das Essen wird mit handwerklicher Leidenschaft zubereitet und wie ein kleines Kunstwerk auf den Tellern angerichtet. Durch die offene Aufmachung können die Besucher den Entstehungsvorgang verfolgen und beobachten, wie die Gerichte in dem Restaurant zubereitet werden.

3. Sushi Park Schnellrestaurant

Im Sushi Park an der Karlsruher Ludwig-Erhard-Allee wird das Essen stets frisch und auf Bestellung gerichtet. Auch online können die Kunden bestellen und die Speisen abholen. Sonntags ist Ruhetag.

4. Seng Sushi & Chinarestaurant

Bei Seng Sushi in der Hirschstraße in Karlsruhe ist vor allem das Sushi-Band beliebt. Dort ist das All-you-can-eat-Angebot zu empfehlen, das mittags günstiger ist als am Abend. Natürlich sind ebenfalls Bestellungen von der Karte möglich.

5. Sushi Circle

Der Sushi Circle in der Karlsruher Erbprinzenstraße ist das größere Restaurant als die Filiale am Bahnhofsplatz in Karlsruhe. Von Montag bis Samstag gibt es zwei Mittagsmenü-Angebote sowie täglich ab 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen auch All You Can Eat. Besonders schön und gesellig sitzen die Gäste am Sushi-Band.

6. Oishii

In der Bürgerstraße in Karlsruhe befindet sich das Oishii. Bei den zweistündigen All-you-can-eat-Angeboten bestellen die Gäste direkt vom iPad. Die nächste Bestellrunde kann immer aufgegeben werden, wenn die vorige Bestellung verzehrt wurde.

7. Sen am Ludwigsplatz

Sen am Karlsruher Ludwigsplatz bietet saisonal wechselnde Angebote, die den Gaumen immer wieder aufs Neue erfreuen, so das Restaurant auf seiner Webseite. Speziell draußen können die Besucher schön sitzen und etwas vom Flair des Ludwigsplatzes mitbekommen. Sonntags ist Ruhetag.

8. Löwenbräukeller

Der Löwenbräukeller in der Karlsruher Sophienstraße ist ein Restaurant, das auf den ersten Blick nicht nach Sushi klingt, aber ein gutes und leckeres Sushi-Angebot sowie einen schönen Biergarten hat.

9. Kaiseki

Neun-Gänge-Sushi-Menüs – das hat beispielsweise Kaiseki in der Karlstraße in Karlsruhe auf der Speisekarte. Wer nicht in das japanische Restaurant gehen und vor Ort essen möchte, kann auch via Lieferando bestellen, liefern lassen und bequem in den eigenen vier Wänden speisen.

10. Shogun Ya

Das Shogun Ya in der Herrenstraße in Karlsruhe ist eine Kombination aus japanischem Restaurant und Geschenk- beziehungsweise Porzellanladen. Die Kunden können dort essen, aber auch Gerichte mitnehmen. Es hat außer sonntags immer von 12 bis 20 Uhr geöffnet und zudem an jedem ersten Monat im Monat geschlossen.

Sushi-Restaurants in Karlsruhe: Alle Tipps im Überblick