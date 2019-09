Die zehn besten Theater in der Region

Anzeige

Nicht immer nur die Großstädte, auch die Städte und Gemeinden der Region haben großartige Theaterhäuser. Die aktuelle Top Ten stellt zehn Theater aus Nord- und Mittelbaden vor. Die Reihenfolge enthält keine Wertung.

1. Badische Landesbühne Bruchsal

Die Badische Landesbühne in Bruchsal zeigt pro Spielzeit etwa 400 Vorstellungen, darunter auch zahlreiche Kinder- und Jugendstücke. Jedes Jahr veranstaltet das Theater im Juni und Juli Freilichtaufführungen im Park des Bruchsaler Schlosses.

2. Gugg-e-mol Kellertheater Bretten

Pro Saison öffnet das 1983 gegründete Gugg-e-mol Kellertheater rund 40 Mal den Vorhang im großen Gewölbekeller unter dem Brettener Amtsgericht. Hinzu kommen Gastproduktionen und Auftritte anderer Künstler.

3. Kammertheater Karlsruhe

Das Karlsruher Kammertheater setzt auf Schauspiel, Musicals und Kabarett. Dabei stehen einige Darsteller auf der Bühne, die die Besucher aus dem Fernsehen kennen. Schauspieler wie Ralf Bauer oder Richy Müller haben beispielsweise regelmäßig Gastspiele in dem Karlsruher Theater. Die Spielstätte in der Herrenstraße hat rund 250 Plätze, die K2-Spielstätte in der Kreuzstraße 220 Plätze.

4. Badisches Staatstheater Karlsruhe

Oper, Ballett, Konzert und Schauspiel sowie Kinder- und Jugendstücke: Volksschauspiel zeigt das Badische Staatstheater in Karlsruhe, das seit 1975 in einem Gebäudekomplex am Ettlinger Tor in Karlsruhe zu Hause ist. Gespielt wird im Studio, im Großen und Kleinen Haus sowie in dem Jungen Staatstheater in der Karlstraße (der früheren Insel).

5. Sandkorn-Theater Karlsruhe

Das Sandkorn-Theater in Karlsruhe war ursprünglich ein professionelles Privattheater, das 1956 gegründet wurde. Seit der Insolvenz 2018 wird es von einer unabhängigen Gesellschaft geführt. Seit Anfang der 1980er Jahre befindet sich das Theater in der Kaiserallee 11 in Karlsruhe. Pro Saison werden zwischen sieben und neun Produktionen gezeigt.

6. Jakobus-Theater Karlsruhe

Zeitgenössische Stücke, Klassiker, Lesungen und Musikabende stehen auf dem Programm des Jakobus-Theaters in der Kaiserallee 11. Das Amateurtheater wurde 1972 gegründet und befindet sich im gleichen Theaterhaus wie das Sandkorn-Theater und das marotte-Figurentheater.

7. Marotte-Figurentheater Karlsruhe

Das Marotte-Figurentheater in Karlsruhe führt Märchen, aber auch Stücke, die auf Basis von Kinderbüchern erarbeitet wurden, auf. Es ist ausgerichtet auf Kinder ab drei Jahren.

8. Badisch Bühn Karlsruhe

Badisches Mundarttheater können Mundart-Fans auf der Badisch Bühn in Karlsruhe erleben und dabei herzhaft lachen. Die Komödien und Schwänke werden in der Durmersheimer Straße 6 zu badischen Gerichten und badischem Bier präsentiert.

9. Theater Baden-Baden

Das Theater Baden-Baden am Goetheplatz ist das Stadttheater von Baden-Baden. Es wurde bereits 1862 eröffnet, seit 1918 hat es ein festes Ensemble. Übrigens: Die Räumlichkeiten können auch für Hochzeiten gemietet werden.

10. Stadttheater Pforzheim

Direkt am Waisenhausplatz an der Enz in Pforzheim liegt das Stadttheater Pforzheim. Es ist ein Drei-Spartenhaus mit Musik, Schauspiel und Tanz. Mit dem Großen Haus und dem Podium verfügt es über zwei Spielstätten.

