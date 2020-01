Die zehn besten Weinbars in Karlsruhe und der Region

Anzeige

Wein, Genuss und Lebensqualität – diese Begriffe gehören zusammen. In welchen Weinbars und Vinotheken es in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden die besten Weine gibt und wo ein Besuch lohnt, verrät die aktuelle Top Ten. Dazu gibt es auch zwei Tipps aus der nahen Pfalz. Die Reihenfolge entspricht dabei keiner Wertung.

1. Aurum Weinbar in Karlsruhe

In der Aurum Weinbar in Karlsruhe werden regelmäßig verschiedene Weinstammtische und andere Veranstaltungen wie „Wine and Dance“ oder „Dine and Dance“ organisiert, bei denen die Gäste neue Weine kennenlernen. Doch auch bei einem normalen Besuch finden Weinliebhaber einen passenden Tropfen auf der umfangreichen Karte des Restaurants im Alten Schlachthof in Karlsruhe.

2. Franka M. Pizza & Weinbar in Karlsruhe

In der Karlsruher Weststadt befindet sich im ehemaligen Metropolis in der Scheffelstraße die Franka M. Pizza & Weinbar. Vor allem Pfälzer Weine und Weine aus der Toskana und Italien möchte Inhaber Frank Hofheinz den Gästen näherbringen. Dazu gibt es moderne, mediterrane Vorspeisen und Pizza.

3. Kommödchen Weinbar und Eventlocation in Karlsruhe

Wohnzimmer-Atmosphäre erwartet die Gäste im Kommödchen in der Marienstraße. Besucher schätzen die Gemütlichkeit und die ausgezeichneten Weine. Sonntag und Montag hat das Familienlokal in der Karlsruher Südstadt Ruhetag.

4. Otto die kleine Weinkneipe in Karlsruhe

Silvaner, Spätburgunder, Merlot, Riesling, Grau- und Weißburgunder, Auxerrois – die Betreiber der kleinen Weinkneipe „Otto“ setzen auf regionale Weine. Die Weinauswahl wechsle dabei je nach Lust und Laune. Besonders lecker schmeckt dazu die hausgemachte Tagessuppe.

5. B17 Wein & Co in Karlsruhe

Bei „B17 Wein & Co“ in der Blumenstraße 17 in Karlsruhe sind die Speisen auf das umfangreiche Weinangebot angepasst. Die im Januar 2019 eröffnete Bar im Herzen von Karlsruhe legt besonderen Wert auf stilvolle Gläser. Sonntag und Montag ist geschlossen.

6. Weinbar Müller in Frankweiler bei Landau

Die Weinbar Müller des gleichnamigen in Frankweiler (Südpfalz) beeindruckt durch eine schöne Terrasse und bietet dort die eigenen Qualitäts- und Prädikatsweine an. Sie hat täglich von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. Donnerstag ist Ruhetag.

7. Vinothek Par-Terre in Landau

Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau befindet sich die Vinothek Par-Terre. Sie stellt ein repräsentatives Schaufenster von Pfälzer Weinen dar. Die Weine stammen von 55 verschiedenen Winzern. Es werden regelmäßig Weinproben angeboten.

8. Förstlich Weinbar & Schenke in Karlsbad

Schwarzwälder Köstlichkeiten und exzellente Weine werden in der Weinbar und Schenke Förstlich in der Pforzheimer Straße in Karlsbad angeboten. In den Räumen waren früher Stallungen. Heute sind darin eine moderne, geschmackvolle Weinbar sowie eine Schenke.

9. Müssle Weinbar in Pforzheim

Weine aus Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien und Übersee erhalten die Gäste von Maximilian Müssle in der Müssle Weinbar direkt am Pforzheimer Marktplatz.

10. Monte Christo in Baden-Baden

Von Donnerstag bis Samstag ist die Monte Christo Weinbar in Baden-Baden ein beliebter Treffpunkt für einen Apéro oder spanische Tapas. Ausgezeichnete spanische Weile runden die Speisen ab und erinnern an den vergangenen Urlaub.

Alle Weinbars im Überblick