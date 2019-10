Diese besondere Uhr in Karlsruhe muss zur Winterzeit noch von Hand umgestellt werden

Anzeige

134 Stufen führen in den Glockenturm der Lutherkirche. Harald Gotzmann wird sie am Wochenende erklimmen. Denn gut 40 Meter über der Durlacher Allee und dem Gottesauer Platz drehen sich die Zeiger der letzten mechanischen Uhr einer evangelischen Kirche in Karlsruhe. Zur Zeitumstellung muss Gotzmann Hand anlegen. In allen anderen Kirchen werden die Uhren per Funk umgestellt, sekundengenau und ferngesteuert.

Gotzmann ist 72 Jahre alt und am Knie operiert. Trotzdem nimmt er den mühsamen Aufstieg in Kauf. Der Kirchturm ist für ihn wie ein zweites Wohnzimmer. Wenn er über das 112 Jahre alte Uhrwerk und die fünf Glocken erzählt, geizt er nicht mit Details.

Erst vor wenigen Monaten wurde der Kirchturm umfangreich saniert. Die Aufhängung der Glocken ist erneuert. Die alte, steile Holztreppe zum Glockenturm ist einer modernen Konstruktion gewichen. Ein Gitter schützt das Innere vor Tauben. „Am Uhrwerk haben wir nichts geändert. Wir haben uns im Ältestenkreis klar dagegen ausgesprochen“, sagt Harald Gotzmanns Frau Dany Jacqueline.

Die Pflege der Uhr ist ein Ehrenamt

Um die Uhr kümmert sich der 72-Jährige ehrenamtlich seit gut fünf Jahren. Spannend wird es zweimal im Jahr zur Zeitumstellung. Denn mit einem einfachen Drehen an der Uhr ist es in der Lutherkirche nicht getan. Schon am Samstagmorgen muss Gotzmann alte Hosen und Handschuhe anziehen, bevor er unter das Uhrwerk klettert.

Öl ist an vielen Stellen von den Zahnrädern auf den Boden getropft. Daran führt kein Weg vorbei: Gotzmann muss das Pendel auf der anderen Seite erreichen. Pünktlich um 9 Uhr wird er es anhalten. Ab dann steht die Uhr für 25 Stunden still. Auch die Glocken vermelden so lange keine Zeit.

Deshalb muss die Uhr zur Zeitumstellung stillstehen

„Nur so sind wir auf der sicheren Seite. Das liegt an der Steuerung für die Uhr und für die Glocken“, erklärt Gotzmann. Die mechanische Uhr folgt einem einfachen Rhythmus von zwölf Stunden. Zwischen Tag und Nacht unterscheidet sie nicht. Anders die elektronische Steuerung der Glocken: Sie folgt einem 24-Stunden-Tag. Damit die vorgeschriebene Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr nicht durcheinander gerät, gönnt der ehrenamtliche Uhrenwächter den Zahnrädern eine Pause.

„Erst am Sonntagmorgen bin ich pünktlich um 9 Uhr wieder hier und stoße das Pendel an“, sagt Gotzmann. An der Lutherkirche ist die Zeitumstellung also erst sieben Stunden nach dem eigentlichen Moment vollzogen. Dann können sich die Menschen beim Blick nach oben wieder auf die Zeit verlassen.

Alle paar Wochen müssen Verspätungen ausgeglichen werden

Die Zeitumstellungen im Herbst und im Frühjahr sind bei weitem nicht die einzigen Besuche von Harald Gotzmann und seiner Frau im Glockenturm. „Das mechanische Uhrwerk ist nicht so präzise wie moderne, über Funk gesteuerte Uhren“, sagt der 72-Jährige. Das Relikt aus dem frühen 20. Jahrhundert reagiert empfindlich auf äußere Einflüsse wie Erschütterungen oder das Wetter.

In den vergangenen sieben Tagen habe die Uhr fast eine Minute Verspätung zusammengedreht. „Alle zwei bis drei Wochen bin ich hier oben und bringe das in Ordnung“, sagt Gotzmann. Oft reiche es nicht, das Pendel anzuhalten. Ob es um Anpassungen von Sekunden oder Minuten geht: Meist greift der erfahrene Ehrenamtliche in das filigrane Zusammenspiel der Zahnräder ein, um die Uhr vor oder zurück zu stellen.

Die Uhr aus der eigenen Wohnung immer im Blick

Bis vor einigen Jahren sorgten Mitarbeiter der Kirchengemeinde dafür, dass sich die Menschen auf die Zeitanzeige am Turm der Lutherkirche verlassen konnten. Als die Aufgabe immer unbeliebter wurde, kamen Harald Gotzmann und seine Frau ins Spiel. Sie leben in einer Wohnung auf der anderen Straßenseite – die Kirchenuhr haben sie direkt im Blick. „Es musste ja jemand weitermachen“, sagt Gotzmann.

Das Uhrwerk steht seit der Einweihung der Kirche im Jahr 1907 oben im Turm. Es hat anders als der Kirchenbau zwei Weltkriege unbeschadet überstanden. Ganz unverändert ist die Uhr allerdings nicht geblieben – zum Beispiel ist Mitte des 20. Jahrhunderts ein wenig elektronische Unterstützung dazu gekommen.

Mittlerweile ist ein Motor verbaut

„Die Uhr wird wie viele traditionelle Kirchenuhren durch Gewichte angetrieben“, erklärt Harald Gotzmann. Die hängen an Ketten, die um Zahnräder gelegt werden. Mit dem Betrieb der Uhr sinken die Gewichte langsam Richtung Boden. Früher musste die Konstruktion durch Muskelkraft in Schwung gehalten werden. Damit ist aber schon länger Schluss. Ein Motor hat die Aufgabe übernommen. Davon und von der Glockensteuerung abgesehen, ist das Uhrwerk aber in seinem U(h)rzustand. Auch die Zeiger der vier sichtbaren Turmuhren werden rein mechanisch bewegt, ebenso die Hämmer, die die weithin hörbaren Glockenschläge auslösen.

Geht es nach Harald Gotzmann, bleibt das auf absehbare Zeit so. „Aber natürlich stellt sich die Frage, wer das regelmäßige Uhr stellen nach uns übernimmt“, sagt er.