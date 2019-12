Dinner-Shows leben auch von Firmen und Sponsoren

Anzeige

Das Magnesiumpuder staubt durchs helle Scheinwerferlicht. Akrobat Pavel Voladas fliegt von einer Reckstange zur anderen – und das mit verbundenen Augen. Das Publikum sitzt hautnah vor ihm, ist atemlos. Volandas’ waghalsige Sprünge werden gleich Gesprächsstoff sein, wenn im Spiegelzelt des „Crazy Palace“ Heilbutt mit Haschee von der Garnele aufgetischt wird.

Der Mix aus Jonglage, Comedy, Artistik und Gesang, dazu leicht bekleidete Varieté-Girls und feine Speisen kommt an. Dinner-Shows wie das „Crazy Palace“ (Karlsruhe), Palazzo Mannheim, Palais des Étoiles (Landau) oder die des Europa-Parks haben sich längst etabliert. Lediglich die Organisatoren von „Das Fliegende Einhorn“ in Iffezheim warfen nach zwei Auflagen hin. Der Standort sei zu weit weg vom Schuss gewesen, sagt Organisatorin Cordula Münchmeyer von der Firma Industrial Theater, die eng mit dem Regisseur und Künstler Enno-Ilka Uhde zusammenarbeitet. „Ich denke, der Markt ist noch nicht gesättigt. Aber wir hatten auch noch zu wenige Firmen.“

„Dinner-Shows ohne Exklusivbuchungen – das wäre schwierig“

Rolf Balschbach, Chef der Crazy Palace Entertainment GmbH & Co. KG, sagt klipp und klar: „Ohne die Sponsoren und die Exklusivbuchungen wäre es wirtschaftlich sehr schwierig, die Show durchzuführen.“ Etwa 50 Prozent des Umsatzes kämen von Firmen-, Gewerbekunden sowie Freiberuflern. Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Ärzte und Handwerksbetriebe kaufen Kartenkontingente, um mit Mitarbeitern oder Kunden zu feiern. In dieser Saison gibt es aber auch sechs Exklusivbuchungen des Zelts – zwei mehr als im Vorjahr, so Balschbach. Teils ordern die Unternehmen Zusatzservices: vom Mitternachtssnack über den hauseigenen Fotografen bis hin zur Aftershow-Party mit DJ.

30 Prozent aller Buchungen steuerten Firmen und Sponsoren bei, unterstreicht auch Laura Erny, Chefin des Palais des Étoiles deren Bedeutung. „Sponsoren spielen natürlich eine große Rolle zur Finanzierung.“ Diese nutzen Dinner-Shows für ihre Weihnachtsfeiern, als Incentives „oder um besonderen Mitarbeitern beziehungsweise Kunden einfach mal Danke zu sagen“.

Zu den konkreten Umsatzzahlen schweigen die Unternehmen. Schätzungen sind schwierig. Gregor Spachmann, Produzent des Palazzo Mannheim, nennt 60 000 Besucher in der vergangenen Saison, einen durchschnittlichen Kartenpreis von netto 100 Euro sowie 20 Euro für Getränke. So gerechnet käme man auf 7,2 Millionen Euro. In Karlsruhe hat das „Crazy Palace“ 283 Plätze und 52 Shows in dieser Saison. Es werden aber auch dort an den Tischen und an der Bar Getränke verkauft und weitere Zusatzeinnahmen generiert. Die Küche unter Sören Anders und den Service stemmen zwei weitere Firmen.

Star-Köche sind wichtige Zutat der Dinner-Show-Rezeptur

Die Maîtres mit ihrer Koch-Kunst sind eine wichtige Zutat der Dinner-Show-Rezeptur. In Landau steht Oliver Weisch in der Küche, für die Dinner-Show-Gäste des Europa-Parks kreiert Zwei-Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest das Menü, und in Mannheim ist für die erlesene Speisen kein Geringerer als Harald Wohlfahrt verantwortlich.

Die Ticketpreise variieren stark

Die Ticketpreise variieren bei den genannten Shows zwischen 54 und 299 Euro pro Person. Solche Höchstpreise sind an Silvester fällig, wenn das Arrangement nochmals vergrößert wird.

Im „Crazy Palace“ ist es mittlerweile Tradition, dass man auch Menschen einlädt, die im Ehrenamt tätig sind, und sich sonst ein Ticket nicht leisten könnten.

Zum Kostenblock sagt Balschbach: 40 Prozent entfallen auf Küche, Essen, Bar und Service, weitere 28 Prozent auf die Künstler, der Rest für Technik, Spiegelzelt, Verwaltung, Werbung und Versicherungen. Zwei Mitarbeiter sind ganzjährig für die Karlsruher Dinner-Show tätig. Während der Spielzeit sind es 51, davon 25 für Küche, Service und Bar. Auf eine vergleichbare Zahl pro Abend kommt man in Landau, so Laura Erny. 100 Mitarbeiter pro Abend sind es gar in Mannheim, 15 sind dafür ganzjährig in der Quadratestadt beschäftigt.

Zu den Besucherzahlen: Ins Landauer Palais kamen laut Erny in der vergangenen Saison 6 500 Gäste. Über 10 000 waren es demnach im „Crazy Palace“ in Mannheim und wie erwähnt 60 000 im Palazzo Mannheim.

Der Palazzo Mannheim ist die Keimzelle der Dinner-Shows im Südwesten, aktuell läuft die 21. Saison. Produzent Spachmann ist von Anfang an dabei. Bei den Künstlern gibt es unter anderem eine enge Kooperation mit dem „Crazy Palace“.

Palazzo Mannheim ist weltweit am besucherstärksten

In Mannheim sind 125 Shows geplant, davon zwölf Exklusiv-Veranstaltungen für Firmen. Der Palazzo Mannheim bietet 500 Sitzplätze. Spachmann kennt die europäischen Dinner-Shows, auch Vergleichbare in Südafrika und Las Vegas. „Im Moment sind wir mit der Besucherzahl die Nummer eins weltweit.“ Die Auslastung gibt er mit 100 Prozent an. Oft sei man überbucht.

„Der Chef weiß vorher also genau, was es kostet“

„Ohne Firmenkunden müssten wir kürzer spielen“, sagt Spachmann – im Gegenzug hätte man auch weniger Kosten. Unternehmenskunden steuerten 35 Prozent des Ticketumsatzes bei: vom SAP-Konzern bis zur Arztpraxis. Ein Vorteil sei der Festpreis, auch für Getränkearrangements. „Der Chef weiß vorher also genau, was es kostet.“

„Ich denke nicht, dass der Markt gesättigt ist“

Geht der Dinner-Show-Boom weiter? „Wir streben für die gesamte Spielzeit einen Zuwachs bei den Besuchern von zehn Prozent an“, sagt Balschbach für das „Crazy Palace“. Dort sieht man im Kraichgau und in Pforzheim sowie im Enzkreis weiteres Besucherpotenzial. „Ich denke nicht, dass der Markt gesättigt ist“, unterstreicht auch Laura Erny vom Palaus des Étoiles. Sicherlich gebe es auch einige Besucher, die verschiedene Dinner-Shows besuchen.

Selbst Cordula Münchmeyer, für die ihre zwei Dinner-Shows ein Drauflegegeschäft waren, würde ihr Einhorn noch mal fliegen lassen. „Bei einem geeigneten Standort in Baden-Baden könnte ich mir vorstellen, nochmals an den Start zu gehen.“

Eine Sonderstellung in der Region nimmt die Rantastic GmbH in Baden-Baden mit ihren Dinner-Shows ein: Sie sind ein saisonales Geschäft als Teil des ganzjährigen Rantastic-Programms. Es wird also nicht ein Zelt aufgebaut, sondern im Saal unterhalten. Seit elf Jahren biete man Dinner-Shows an, sagt Marketingleiterin Miriam Kautz. Im vergangenen Jahr seien 700 Gäste gekommen, die übrigens auch eine Dinner-Show ohne Essen buchen können.

Die Nachfrage für die sieben Vorstellungen in der aktuellen Saison sei „sehr gut“. Allerdings kämen nur Privatpersonen. Firmen buchten zwar auch bei Rantastic, aber aus den anderen Angeboten.