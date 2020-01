Dinnershow Crazy Palace in Karlsruhe: Diese Show bringt Besucher zum Staunen

Anzeige

Reckartist Pawel Voladas gehört mit seinen spektakulären Kunstflügen in der Karlsruher Dinnershow Crazy Palace mit zu den Höhepunkten. Wenn er im Blindflug durch das Spiegelzelt fliegt kommt das Publikum ins Staunen.

Wenn Pawel Voladas mit seinem durchtrainierten Oberkörper und dem farbigen Kinesio-Tape auf der Schulter das Podium der Dinnershow Crazy Palace betritt, erinnert er eher an einen Hochleistungssportler als an einen Artisten.

Und von der sportlichen Seite aus betrachtet lässt die mit mehreren Höchstschwierigkeiten gespickte Übung des Turnakrobaten auch nur wenig zu wünschen übrig. Riesenfelgen beherrscht der Weißrusse schließlich ebenso sicher wie hohe Grätschen über die einzelnen Reckstangen.

Im Blindflug durchs Spiegelzelt

Die künstlerischen Aspekte kommen bei der kurzweiligen Kür ebenfalls nicht zu kurz. Doch der Flirt mit der Assistentin oder der kurze Balanceakt auf der Reckstange sind für den 36-jährigen Modellathleten eigentlich nur kurze Verschnaufpausen vor seinen furiosen Finale. Dann streift er sich eine Augenbinde über und springt im Blindflug zwischen den vier rechtwinklig zueinander aufgebauten Reckstangen hin und her.

„Irgendwann hat man einfach das Gefühl für die Stangen. Da braucht man nicht mehr hinzuschauen und greift trotzdem nicht daneben“, sagt Pawel Voladas. Um das richtige Gefühl zu erhalten, hat der ehemalige Leistungsturner viele Jahre lang trainiert und sich am Ende bewusst für eine Karriere als Zirkusartist entschieden.

„Im Sport geht es nur darum, wer bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnimmt. Für die Leute aus der Reihe knapp dahinter interessiert sich eigentlich niemand“, erinnert sich Pawel Voladas an seine frühere Zeit als jugendlicher Leistungssportler. Im Zirkus habe er dagegen stets die Anerkennung des Publikums für seine Darbietungen gespürt und das sei ihm mittlerweile wichtiger als Podiumsplätze und Medaillen.

Das Turntalent wurden Pawel Voladas in die Wiege gelegt. Seine Eltern waren beides begeisterte Sportler und Vater Juri Voladas kümmert sich bis heute um die turnerische Ausbildung seines Sprösslings. „Er ist der beste Trainer, den ich mir vorstellen kann“, lobt der sportliche Sohn seinen Vater, der früher selbst mit einer Artistengruppe auf Festivals und in Zirkussen auftrat.

Vor seiner Solokarriere war Pawel Voladas ebenfalls noch mit mehreren Mitturnern unterwegs. 2007 wurde die Gruppe Voladas sogar zum Zirkusfestival nach Monte Carlo eingeladen und erhielt dort einen Sonderpreis. „Dort waren wir die ersten Weißrussen überhaupt. Deshalb war schon alleine die Einladung eine große Ehre und eine tolle Erfahrung für uns“, erinnert sich Pawel Voladas an den denkwürdigen Auftritt im Fürstentum.

Show ist einzigartig

Dass er wenig später eine Solo-Nummer konzipierte und seit einigen Jahren als Einzelkämpfer zwischen den Reckstangen unterwegs ist, hatte allerdings eher pragmatische Gründe. „Veranstalter müssen mit Budgets planen und Gruppen kosten meistens mehr Geld“, sagt Pawel Voladas. Außerdem brauche man für eine Gruppenakrobatik sehr viel Platz und könne deshalb fast ausschließlich in großen Zirkussen auftreten.

Mit seiner Reckstangenkonstruktion könne er dagegen auch in kleineren und eher beengten Spielstätten wie den Spiegelsälen von Varieté-Shows für Furore sorgen. Vor zwei Jahren begeisterte Pawel Voladas bereits bei den Palazzo-Shows in Mannheim, nun holte ihn Rolf Balschbach, der fürs Künstlermanagement in Mannheim und Karlsruhe verantwortlich zeichnet, in die Fächerstadt.

Von der Einzigartigkeit seiner Darbietungen ist Pawel Voladas felsenfest überzeugt. „Ich denke nicht, dass es eine solche Show auf dieser Welt noch einmal gibt“, sagt der Weißrusse mit ernster Miene. Der schmale Grat zwischen Hochleistungssport und Artistik werde schließlich nur von sehr wenigen Künstlern besetzt.

Bücher sorgen für Entspannung

Außerhalb der Manege ist Pawel Voladas allerdings eher ein Mann der leisen Töne, war zu erfahren. Entspannung findet er in den Pausen zwischen Training und Auftritten beim Lesen. „Auf einer Tour habe ich eigentlich immer ein paar Bücher mit dabei“, sagt Pawel Voladas. „Aber leider fehlt mir meistens die Zeit zum Schmökern und deshalb landen einige Bücher ungelesen wieder im Koffer.“