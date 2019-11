Dinnershow Crazy Palace in Karlsruhe startet in die Spielzeit

Anzeige

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Diese Volksweisheit trifft bei der aktuellen Auflage der Dinnershow Crazy Palace in Karlsruhe voll ins Schwarze. Denn was Leandro Zeferino und seine Partnerin Evangeuly Alves in rund drei Metern Höhe auf einem kreisrunden Podest zelebrieren, sorgt selbst bei erfahrenen Varieté-Gästen für ungläubiges Staunen.

Zunächst drehen sich die beiden Artisten auf ihren Rollschuhen in atemberaubender Geschwindigkeit um die eigenen Achsen. Dann nimmt Zeferino seine Partnerin an den Armen und wirbelt sie wild rotierend durch die Luft. Und während sich die Besucher in den ersten Reihen noch verwundert die Augen reiben, führen die beiden Rollschuhartisten die Gesetze der Schwerkraft mit weiteren atemberaubenden Kunststücken scheinbar ein weiteres Mal ad absurdum.

Start in die siebte Saison

Mit diesem Parforceritt setzt das Duo „Skating Flash“ den würdigen Schlusspunkt bei der dreieinhalbstündigen Premiere im Spiegelpalast auf dem Messplatz in Karlsruhe. „Wir haben in der Branche mittlerweile einen sehr guten Namen. Deshalb kommen auch die weltbesten Artisten regelmäßig zu uns“, freute sich der kaufmännische Showdirektor Günter Liebherr über einen gelungenen Start in die siebte Crazy-Palace-Saison.

Langeweile kam bei der gewohnten Kombination aus Artistik, Comedy und gutem Essen wegen des dicht bepackten Programms mit einem guten Dutzend Künstlern zu keinem Zeitpunkt auf. Das Akrobatik-Duo „The Owl & the Pussycat“ wurde im Frühjahr beim Zirkusfestival in Monte Carlo noch mit dem bronzenen Clown ausgezeichnet und sorgte in der Fächerstadt mit seiner Hochtrapez-Nummer nun ebenso für Jubelstürme wie das südamerikanische Trommel-Trio „Wild Roses“ mit einem wilden Mix aus Tanz, Musik und Erotik.

Außerdem begeisterte Hula-Hoop-Artistin Geraldine Philadelphia mit einer sehenswerten Reifenjonglage. Für die spektakulärsten Momente war neben den Rollschuhakrobaten allerdings Pavel Voladas zuständig. Der Turnkünstler zeigte an vier rechtwinklig miteinander verbundenen Reckstangen eine kreative Kür mit klassischen Turnelementen wie der Tkatschow-Grätsche und waghalsigen Sprüngen mit verbundenen Augen.

Gebucht werden die Künstler für Crazy Palace von Rolf Balschbach. Der Geschäftsführer der Palazzo Varieté GmbH ist in der Branche bestens vernetzt und seit vielen Jahren auch für das Künstlermanagement bei den Palazzo-Shows in Mannheim zuständig. Skating Flash und Reckturner Voladas waren deshalb ebenso schon in Mannheim dabei wie Moderator Kay Scheffel, der in Karlsruhe das zweite Mal nach 2017 mit Heinz-Erhardt-Reimen und Bauchrednereien durchs Programm führt.

Vier Gänge mit regionaler Note

Bei der Gründung von Crazy Palace wollten Balschbach und Liebherr aber keine weitere Palazzo-Filiale mit Menüs des Sternekochs Harald Wolfarth eröffnen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Küchenchef Sören Anders erhielten die vier Gänge zwischen den einzelnen Artistik-Nummern eine regionale Note. In diesem Jahr kredenzt Anders‘ Küchenteam den Gästen kulinarische Schmankerl wie Carpaccio und Tatar vom Rind oder Kartoffel-Risotto mit gebratenen Pilzen, Parmesanschaum und geriebenem Meerrettich.

Für die sinnlichen Momente sind einmal mehr die sechs Tänzerinnen des Crazy-Palace-Revue-Ensembles mit ihren körperbetonten und teilweise aufreizend fantasievollen Kostümen zuständig. Von der Anzüglichkeit der Anfangsjahre mit lasziven Moderatorinnen wie der Travestiekünstlerin Manuela Horn ist ansonsten aber nur noch der verrückte Name übrig geblieben. „Viele Firmenkunden wünschen sich für ihre Weihnachtsfeier ein stilvolles und elegantes Ambiente. Und diesem Wunsch kommen wir gerne nach“, sagt Liebherr.

Zufrieden mit dem neuen Standort

Bis Ende Januar gibt es jede Woche mehrere Shows von Crazy Palace. Mit dem neuen Standort an der Südostseite des Messplatzes ist der Crazy-Palace-Macher zufrieden. Das Varieté-Zelt ist zwar nicht mehr von der Durlacher Allee sichtbar, doch dafür gibt es dank der Neuordnung des vorweihnachtlichen Messplatzes mit Weihnachtscircus, Skandidorf und Crazy Palace nun mehr Parkplätze und mehr Platz für die Unterhaltungsbetriebe. Deshalb konnte der Eingangsbereich von Crazy Palace in diesem Jahr auch weitläufiger gestaltet werden als in den vergangenen Spielzeiten.