Diskutieren Sie mit uns, wie die BNN in Zukunft aussehen sollen

Die Badischen Neuesten Nachrichten befinden sich im Umbruch: Von einer Zeitungs-Redaktion hin zu einer digital arbeitenden Redaktion. Bei der Bunten Nacht der Digitalisierung gibt die Redaktion in der Lammstraße einen Blick hinter die Kulissen des Umbaus.

Die BNN wollen auch in Zukunft unabhängigen Journalismus für Karlsruhe und die Region produzieren. In der bunten Nacht der Digitalisierung zeigen Redakteure der Badischen Neuesten Nachrichten, wie das aussehen könnte. BNN.de-Chef Daniel Stahl zeigt mit seinem Team erste Entwürfe für eine neue Website.

Die Redakteure erläutern außerdem in offenen Diskussionsrunden, wie die BNN-Redaktion Journalismus auf neuen Kanälen und mit neuen Themen plant. Dabei geht es um neue Formen für Diskussionen mit Lesern, um neue Artikel-Formate für das Smartphone und um die Frage, was Qualität im Journalismus bedeutet.

Noch wichtiger ist der Redaktion der Austausch mit Lesern – bisherigen und neuen. Uns interessiert: Von welchen Themen braucht Karlsruhe mehr? Was ist die Aufgabe von Journalismus im Jahr 2020 und darüber hinaus? Oder: Würden Sie die BNN lieber auf dem Smartphone lesen oder als Podcasts hören?

Die Diskussionsrunden bei den BNN in der Lammstraße finden um 16, 17.30 und 19 Uhr statt. Im ZKM sind die BNN ebenfalls zwischen 15 und 22 Uhr mit einem Informationsstand vertreten. Mitarbeiter aus dem Digital-Team beantworten alle Fragen rund um Jobs wie Web-Developer und Online-Sales-Manager im Medienhaus.

Digitalisierung zeigt sich überall in Karlsruhe

Die Bunte Nacht der Digitalisierung soll Digitalisierung in Karlsruhe sichtbar und erlebbar machen. Gleichzeitig wolle sich der IT-Standort Karlsruhe aber auch gezielter vermarkten, sagt Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürgermeisterin und Vorsitzende der Initiative karlsruhe.digital. Diese vereint Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur sowie Verwaltung.

Teilnehmer bekommen an diesem Abend bei rund 100 Firmen und Einrichtungen einen Blick hinter die Kulissen. Los geht’s ab 14 Uhr im Rathaus, anschließend steht eine Podiumsdiskussion auf dem Programm. Ab 15 Uhr starten dann auch die Unternehmen und Co. Ab 22 Uhr gibt es im Zentrum für Kunst und Medien eine Abschlussfeier.

Busse und Bahnen fahren für Besucher kostenfrei

Der KVV bietet allen Besucherinnen und Besuchern der Bunten Nacht der Digitalisierung an, ab 13 Uhr am Freitag, bis 6 Uhr am folgenden Samstag den ÖPNV in Karlsruhe kostenfrei (Wabe 100, Stadtgebiet Karlsruhe) zu nutzen.

Das blaue Armbändchen, das es am Veranstaltungstag bei allen Partnern und im Rathaus gibt, gilt dabei als Fahrkarte. Blaue Armbändchen erhalten BNN-Leser auch in der Geschäftsstelle in der Lammstraße – so lange der Vorrat reicht.

Die BNN begleiten die Bunte Nacht der Digitalisierung als Medienpartner. In unserer Sonderbeilage gibt es einen Programmüberblick. Online ist die Beilage hier zu finden.