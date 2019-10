dm setzt mehr denn je auf seine bestehenden Märkte

Anzeige

Werbespot mit Wohlfühlatmosphäre: Eine junge Frau lässt sich 15 Sekunden lang zur angenehmen Musik den Nacken massieren – natürlich mit Produkten aus dem dm-Markt. Dass der Drogeriemarkt-Konzern aus Karlsruhe erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder TV-Werbung macht, hat Branchenkenner überrascht. Sie werten dies als Kampfansage an die Konkurrenz auf dem deutschen Markt.

Den Marktanteil für Drogeriewaren hat dm zwar um 0,3 Prozentpunkte auf 24,2 Prozent erhöht, wie dessen neuer Chef Christoph Werner bei der Bilanzpressekonferenz sagt. Auch das jährliche Renditeziel von einem Prozent habe man trotz Großinvestition in die neue Karlsruher Zentrale und in ein neues Verteilzentrum in Brandeburg übertroffen. Dennoch sitzt dm der ewige Konkurrent Rossmann aus Burgwedel im Nacken. Und mit seinen Budni-Drogerie-Märkten hat auch der Edeka-Konzern zumindest große Ziele.

Auch für dm ist der deutsche Markt gesättigt

Dabei ist der deutsche Markt gesättigt. Zwar wird der 2 000. dm-Markt in Deutschland, der im Oktober in Hamburg eröffnet wurde, als Erfolg gefeiert. Per Saldo hat dm im vergangenen Geschäftsjahr in der Bundesrepublik aber nur noch 41 neue Märkte an den Start gebracht. Denn längst ist Deutschland ein dm-Land. Werbung, neuerdings auch im Fernsehen, könnte ein Hebel sein, damit in den bestehenden deutschen Märkten mehr umgesetzt wird.

Im Ausland agiert dm vorsichtig

Die Alternative wäre, im Ausland Morgenluft zu wittern – zumal dort das Wachstum mit 9,0 Prozent gegenüber dem Heimatland (3,2 Prozent) deutlich höher war. Nach Werners Worten hat man aber aktuell keinen neuen Auslandsmarkt in der Pipeline. dm agiert hier nicht ohne Grund vorsichtig. So hatte man sich bereits einmal in Italien die Finger verbrannt und sich wieder zurückgezogen. 2017 kam Italien als 13. dm-Land wieder dazu. Mittlerweile gibt es dort 28 Märkte.

Innerhalb weniger Minuten waren die Karten für die Glow weg

Mit Kampagnen wie den „Singenden Kindergärten“ verankern die Karlsruher die Marke dm bereits bei den Kleinen. Jugendliche holen sie per Präsenz auf YouTube oder Instagram ab. Vor allem der Beauty-Kongress Glow, den dm sponsert, ist ein Riesenerfolg. Die 12 000 Tickets für die jüngste Glow in Berlin waren laut Werner „morgens um 6 Uhr innerhalb weniger Minuten verkauft“. Der TV-Spot und auch Werbung in Zeitungen werten Branchenkenner als Zeichen, dass dm verstärkt wieder um Kunden buhlen will, die mitten im Leben stehen.

„Keine Sonderangebote-Politik“

Den Umsatz erhöhen könnte der Konzern natürlich auch durch Preiserhöhungen. Allerdings gilt dm bei Kunden als fairer Einzelhändler. Beim „Kundenmonitor Deutschland“ kam das Unternehmen mit der Schulnote 1,76 erneut auf Platz eins. Auch im Segment Preis-Leistungsverhältnis dieser Verbraucherumfrage rangieren die Karlsruhe auf Platz eins. Eine Sonderangebote-Politik, wie sie Rossmann fährt, wolle man nicht, so Werner.

Dass er dieses Thema auf der Bilanzpressekonferenz anspricht, hat einen Grund: die „Lebensmittel-Zeitung“. Sie hatte sich jüngst auf eigene Stichproben berufen, wonach dm in vielen Filialen und auch in seinem online-Kanal viele Preise erhöht habe. Nach oben sei es sei vor allem in Städten mit guter Kaufkraft gegangen und wo keine Konkurrenz in der Nähe ist.

Dauerpreisversprechen gilt weiterhin für mindestens vier Monate

Werner entgegnet, man habe nie nationale Einheitspreise gehabt. Jeder Filialleiter entscheide autonom über die Preise. Es bleibe beim Dauerpreisversprechen von mindestens vier Monaten, unterstreicht Werner. „Die Kunden sollen einkaufen, wenn sie etwas brauchen und nicht wenn es ein Sonderangebot gibt.“

dm-Manager Roman Melcher sagt den BNN, es sei jüngst nur um „eine Preisdifferenzierung“ gegangen. Für online sei „nicht wesentlich“ erhöht worden. Auf die Frage der BNN, ob seit der Preisoffensive insgesamt mehr verlangt wird, sagt Melcher: „Unter dem Strich nicht.“

Zu den Mitarbeitern: Mit 40 654 stehen in Deutschland weniger auf den Gehaltslisten als ein Jahr zuvor (41320). Umgerechnet auf Vollzeitstellen seien es aber nicht weniger, erläutert Melcher. Es gebe weniger Mini-Jobber und Teilzeitkräfte.

Zahl der Auszubildenden sinkt

Auf 3 505 (zuvor 3 682) hat allerdings die Zahl der Beschäftigten abgenommen, die bei dm-drogerie markt in der Ausbildung sind.