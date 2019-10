dm wächst und wirbt wieder im Fernsehen

Anzeige

Der deutsche Drogeriemarkt-Branchenführer dm ist etwas mehr gewachsen als im Vorjahr. Der Karlsruher Konzern erlöste im Geschäftsjahr 2018/2019 (30. September) 11,2 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 4,6 Prozent, wie der neue dm-Chef Christoph Werner am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

Im Ausland legte das Unternehmen mit einem Plus von 9,0 Prozent erneut deutlich stärker zu als im Inland (3,2 Prozent). Dennoch hat der Konzern auf dem umkämpften deutschen Markt für Drogeriewaren hinzugewonnen. Der Anteil liege nun bei 24,2 (zuvor: 23,9) Prozent.

Zahl der „weißen Flecken“ ist geschrumpft

„So viele weiße Flecken, wo man noch dm-Märkte aufmachen könnte, gibt es nicht mehr“, ging dm-Manager Roman Melcher auf die Situation in Deutschland ein. Das Unternehmen reagiert. So wirbt dm – erstmals wieder seit über zehn Jahren – im Fernsehen. In München testet dm einen Express-Service. Wer dort online bestellt, kann seine Waren vier Stunden später in einem der 54 dm-Märkte im Münchner Raum abholen. Auch das online-Geschäfskunden-Segment will dm forcieren. Es richtet sich vom Kindergarten bis zum südkoreanischen Großabnehmer von dm-Produkten. Bislang rechne sich der online-Handel noch nicht, sagte Werner.

Das Unternehmen wolle an seinem Dauerpreisversprechen jeweils für mindestens vier Monate festhalten, so der neue dm-Chef. Laut „Lebensmittelzeitung“ hatte dm jüngst vor allem dort Preise erhöht, wo es keine Konkurrenz gibt. „Eine Erhöhung war nicht der Standard“, sagte Melcher zu den BNN.