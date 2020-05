Dome: Der Karlsruher Streetart-Künstler der Papierboote und der Hand

Anzeige

So wie es in Baden-Württemberg „Hidden Champions“ gibt, gibt es in Karlsruhe Künstler, die außerhalb der Fächerstadt viel bekannter sind, als hier. Dome zählt dazu. Hinter dem Streetart-Künstler Dome verbirgt sich der Karlsruher Christian Krämer. Seit fünf Jahren arbeitet Krämer in seinem Atelier und seiner Werkstatt in der Gablonzer Straße. Das Atelier befindet sich in der sogenannten „Brücke“ mit Blick über die anderen Häuser.

Es ist sein mittlerweile viertes Atelier in den 17 Jahren, die er nun hauptberuflich als Streetartist arbeitet „Allerdings ist es im Sommer sehr heiß hier“, sagt Dome beim Atelier-Besuch der Badischen Neuesten Nachrichten im Frühjahr.

Vorarbeiten am PC und Tablet

Die Vorarbeiten und Skizzen für seine Werke entstehen heute oft am Computer und Grafik-Tablet. Danach bringt er sie auf die Leinwand, erstellt Schablonen und sprüht die Motive schichtenweise auf oder klappt sie wie in seinen früheren Arbeiten als Collagen auf. Viele Kunstwerke entstehen in Kleinauflagen von zehn Stück.

Was auffällt: Die vergangenen zwei bis drei Jahre werden seine Arbeiten wieder realistischer. „Ich bin immer auf der Suche nach Verbesserung und habe Lust, etwas Neues auszuprobieren“, beschreibt der 44-Jährige seinen inneren Antrieb. Im Gegensatz zu anderen großen Künstlern macht Krämer alles selbst und beauftragt keine Assistenten.

Ich nenne es malen. Graffiti nennen es die anderen. Christian Krämer alias „Dome“

Wie ging es los? Mit etwa 18 Jahren entdeckte der Karlsruher die Sprühdose als Arbeitsmedium und begann mit Graffiti, was heute eher als Streetart bezeichnet wird. „Ich nenne es malen“, so Krämer. „Graffiti nennen es die anderen. Früher war da kein Unterschied.“ Zu Beginn gestaltete er im Kollektiv Wände. Das startete Ende 1994. Damals habe er eher kleine Bilder gesprüht. Zuvor, mit 16 Jahren, verkünstelte er sich einmal mit Edding an Stahlhaltestellen.

Allerdings folgte dann gleich sein schlechtes Gewissen und noch in der Nacht entfernte er wieder alles. „Ich musste nicht illegal raus, habe auch im Jugendzentrum in der Rheinstrandsiedlung die Wände genutzt“, blickt der Künstler zurück. Da gibt es auch heute noch die schwarzen Figuren und die fliegende Kuh von ihm.

Künstlerischer Bruch hin zum Schattentheater

Wohingegen seine frühen Arbeiten eher bunt waren, entstehen seit 2011 vor allem schwarz-weiße Arbeiten – inspiriert vom Schattentheater. „Damals habe ich gemerkt, dass mir schwarz-weiß besser gefällt“, sagt Krämer, der die Farben auch bei seiner Kleidung gerne wählt. Erd- und Goldtöne tauchen nun ebenfalls immer wieder auf.

Mensch als zentrales Thema

Das zentrale Thema seiner Arbeiten ist der Mensch. „Es sind vor allem Themen, die mich beschäftigten – zum Teil auch recht sozialkritisch“, sagt Krämer. Aber es gebe auch Werke ohne Aussage. Die Titel sind stets auf Englisch, damit sie auch international verstanden werden – etwa „Women on pattern“. Oder auch die Skulptur „Daily Struggle“, die einen Flaschensammler zeigt. „Diese sehe ich mehr und mehr – auch in Karlsruhe“, erklärt der Künstler.

In Kürze soll er ein Hostel in Mailand verschönern. Der Kontakt dazu entstand via Instagram. Auf der einen Seite die Auftragsarbeiten, auf der anderen die freien Arbeiten – das sei laut Dome im Gleichgewicht. Seine kreativsten Phasen habe er meist am Abend. Wenn er Wände bemalt, müsse er im Sommer jedoch schon von morgens neun bis abends neun ran.

Nach der Hauptschule begann der in der Karlsruher Rheinstrandsiedlung geborene Künstler eine Ausbildung als Elektroniker. Schon in dieser Zeit merkte er, dass er zeichnen möchte. Danach folgten die Realschule, das Fachabitur und ein Grafik-Design- und Illustrationsstudium an der Hochschule für Gestaltung in Mainz, wo nach dem Vordiplom Schluss für ihn war.

Werk in Warschau das wohl Bekannteste

In Karlsruhe entstand 2006 beispielsweise das Motiv in der Zähringer Straße beim Comicladen. Aber auch die Papierboote (Juli 2015) und die Hand (April 2013) auf den Free Walls in der Günter-Klotz-Anlage sind Motive von ihm, an denen fast jeder Karlsruher schon einmal vorbeigekommen ist.

Das wohl bekannteste Werk von Dome hängt mit „The Roosters Egg“ in der polnischen Hauptstadt Warschau. Die Arbeit mit der größten Reichweite in den sozialen Netzwerken ist die Hand in der Günter-Klotz-Anlage. „In einer Woche habe ich damit bei bei 9gag.com schon eine Million Menschen erreicht“, sagt der Karlsruher. Dafür habe Krämer dreieinhalb Stunden benötigt.

Viele seiner Arbeiten seien im Ausland entstanden. In Deutschland sei es oft schwieriger, große Flächen zu erhalten – vor allem in Karlsruhe. Auch der Kontakt zu Auftraggebern sei auf Messen wie der Art Basel oder der Art Basel in Miami Beach oft leichter und unkomplizierter.

Im Austausch mit anderen Künstlern ist er ständig. So pflegt er beispielsweise mit SatOne (Rafael Gerlach), der für abstrakte Malerei bekannt ist und in München lebt, eine sehr gute Freundschaft. Auch den Graffiti-Writing-Künstler Loomit beschreibt er als guten Bekannten.

Was muss man außerdem über Dome wissen? Krämer ist privat glücklich in einer Beziehung. Er ist Mitglied in der offenen Werkstatt Fab Lab, die seit 2002 moderne digitale Produktionsverfahren wie 3D-Druck oder Laserschnitt der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und Ausgleich zum kreativen Wirken findet er beim Segelfliegen oder beim japanischen Schwertkampf Kendo. An Kendo schätze er das zivilisierte Kämpfen und Fechten.