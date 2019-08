Drei KIT-Absolventen unter den Top 10 der „Innovatoren unter 35“

Anzeige

Am Anfang einer erfolgreichen Innovation steht eine gute Idee – die viel bewegen kann, gerade wenn sie gesellschaftliche Trends und Herausforderungen anspricht.

Die zehn besten Innovatoren und ihre Ideen für die Zukunft hat das Magazin „Technology Review“ in seinem Wettbewerb „Innovatoren unter 35“ gekürt – darunter auch drei Alumni des KIT, die sich mit ihren Ideen selbstständig gemacht haben.

„Ineratec“: Start-up mit heute 30 Mitarbeitern

Tim Böltken hat am Institut für Mikroverfahrenstechnik des KIT mit seinen Kollegen einen chemischen Reaktor entwickelt, der klimaschädliche Abgase im kompakten Maßstab zu synthetischen Stoffen umwandelt, die beispielsweise zu Sprit, Kerosin oder Erdgas weiterverarbeitet werden können. Die Kompaktanlagen, in denen der chemische Reaktor eingebaut ist, sind modular aufgebaut und können beliebig erweitert werden – je nach Bedarf.

2016 hat sich Böltken mit seinen Partnern Paolo Piermartini und Philipp Engelkamp „Ineratec“ gegründet. Das Start-up ist inzwischen auf fast 30 Mitarbeiter angewachsen und liefert seine Anlagen unter anderem an Chemieparkbetreiber und Energieversorger. Ab 2021 will „Ineratec“ die Module in Serie produzieren. 2018 hatte Ineratec den Deutschen Gründerpreis gewonnen.

Automatisierte Systeme nach Bedarf mit robodev

Zu OP-Robotern promovierte Andreas Bihlmaier am KIT, 2016 gründete er mit seinen Institutskollegen Jens Liedke und Julien Mintenbeck die Firma robodev. Die Ausgründung hat einen modularen Baukasten aus Hard- und Software entwickelt, mit dem Unternehmen schnell und günstig automatisierte Systeme nach Bedarf maßschneidern können. Auf einem Tablet können die Anwender Komponenten auswählen und über eine Software zu einem funktionierenden System verbinden. Zu den Modulen gehören etwa Greifer, Kameras sowie Antriebe. Das robodev-System braucht dabei weder Internetverbindung noch Künstliche Intelligenz oder Augmented Reality. Zu den ersten Abnehmern gehörten der Antriebshersteller SEW Eurodrive und Daimler.

HQS: Quantencomputer für Medizin- oder Energieforschung

Sebastian Zanker hat am Institut für Festkörperphysik des KIT im Quantencomputing promoviert. Zusammen mit seiner damaligen Forschungsgruppe um Teamleiter Michael Marthaler, Iris Schwenk und Jan Reiner gründete er 2017 HQS. Das Unternehmen entwickelt Ideen, um Quantencomputer für den Einsatz in der Medizin- oder Energieforschung markttauglich zu machen.

Denn die Hochleistungsrechner eignen sich durch ihre große Leistung besonders, um chemische und physikalische Eigenschaften etwa von Medikamenten, Kraftstoffen oder Energiespeichern vorherzusagen und digital zu verbessern. Hierfür passt das Unternehmen Simulationsverfahren, die heute bereits auf klassischen Rechnern laufen, aber zu rechenintensiv sind, um praktisch anwendbar zu sein, so an, dass sie auf Quantencomputern größere Moleküle oder gar Festkörper abbilden können. Dabei arbeitet HQS mit Merck, Bosch und BASF zusammen.

Technology Review kürt jedes Jahr die zehn besten „Innovatoren unter 35“. Sie sind automatisch für den entsprechenden globalen Wettbewerb nominiert.

BNN