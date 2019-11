Drogenkonsumraum in Karlsruhe öffnet am 6. Dezember

Anzeige

Am 6. Dezember wird nun endgültig und offiziell der seit Jahren debattierte Drogenkonsumraum in Karlsruhe eröffnet. Er ist auch der erste in Baden-Württemberg. In dem Drogenkonsumraum sollen bis zu vier Schwerstabhängige gleichzeitig mitgebrachte Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal konsumieren können.