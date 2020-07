Das Coronavirus hat unser Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Umso beruhigender, dass die in Deutschland praktizierte und bewährte duale Ausbildung weiterhin berufliche Sicherheit verspricht. Die IHK Karlsruhe weiß: jetzt ist der Zeitpunkt, die Weichen zu stellen. Denn noch sind auf der IHK Lehrstellenbörse in und um Karlsruhe über 900 freie Ausbildungsplätze zu finden.

Unsicher, welcher berufliche Weg in Corona-Zeiten einschlagen werden soll? Das geht vielen so. Viele Jugendliche machen sich gerade die gleichen Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Und ihren Eltern geht es genauso. Durch das Coronavirus scheint so einiges unsicherer geworden zu sein. Deswegen ist der Wunsch nach beruflicher Sicherheit gerade jetzt besonders groß. Eine duale Ausbildung kann hier genau der richtige Weg sein.

Die duale Ausbildung in Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten ein erfolgreiches Modell, um das uns viele andere Länder weltweit beneiden. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach und nach erholen – doch dazu benötigen die Unternehmen Fachkräfte. Eine duale Ausbildung bereitet optimal auf die Ausübung der späteren beruflichen Tätigkeit vor, schließlich sind während der Ausbildungszeit Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt.

Hinzu kommt, dass – anders als zum Beispiel bei einem klassischen Hochschulstudium – ein Ausbildungsbetrieb hinter den Jugendlichen steht. Das gibt Sicherheit. Schließlich investieren die Unternehmen nicht nur Zeit und Geld in die jungen Menschen, um sie zu einer Fachkraft auszubilden, sondern unterstützen sie auch während der Ausbildungszeit, sollte es mal weniger gut laufen. Ein weiteres Plus: Auszubildende genießen einen besonderen Kündigungsschutz.

Die duale Ausbildung erklärt:

Ob Kfz-Mechatronikerin oder technische Produktdesignerin, ob Fachinformatiker oder Chemikant, Koch oder Baustoffprüferin, ob Kaufmann im E-Commerce oder Industriemechanikerin: Es gibt Hunderte duale Ausbildungsberufe.

Eine duale Ausbildung läuft zweigeteilt: Ein Teil in der Berufsschule, ein Teil im Ausbildungsbetrieb – also ein Teil Theorie und ein Teil Praxis. Zwei weitere Vorteile: Der Azubi lernt so nicht nur einen Beruf, sondern verdient gleichzeitig auch schon Geld. Und die Chance, nach der Ausbildung übernommen zu werden, ist bei einer dualen Ausbildung besonders hoch.



Auf zur Ausbildungsplatzsuche

Viele Unternehmen waren in den vergangenen Monaten auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus eher mit sich selbst beschäftigt und hatten weniger Zeit für das Azubirecruiting. Seit einigen Wochen wird das aber nachgeholt. Das Ausbildungsjahr 2020 startet trotz Corona ganz normal im September und die Chancen auf einen Ausbildungsvertrag sind vielversprechend. In der Region Karlsruhe (Karlsruhe + Umkreis von 50 Kilometer) sind in der IHK-Lehrstellenbörse mehr als 900 offene Ausbildungsplätze für 2020 eingetragen. Wer sich für einen Ausbildungsplatz interessiert, kann sich über www.ihk-lehrstellenboerse.de direkt bei den jeweiligen Unternehmen bewerben.

Die Suchergebnisse können zuvor unter anderem nach Ausbildungsberuf, Branche, Ort und Schulabschluss gefiltert werden. Außerdem besteht die Gelegenheit, ein eigenes Profil anzulegen, um sich von den Ausbildungsbetrieben finden zu lassen. Und es lässt sich angeben, ob die IHK gezielt Kontakt mit Jugendlichen aufnehmen soll, um bei der Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen.

Weitere offene Ausbildungsplätze inklusive der Kontaktdaten der jeweiligen Personalverantwortlichen sind auf der Website der IHK Karlsruhe hinterlegt .

Noch bis zum 15. Juli können sich Interessierte bei den Unternehmen melden und sich vorstellen.

Geholfen wird bei der Lehrstellenberatung

Jugendliche, die bezüglich ihrer beruflichen Zukunft mit einer dualen Ausbildung weiterhin unsicher sind oder Schwierigkeiten haben, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden, können sich an die Lehrstellenberatung der IHK Karlsruhe wenden. IHK-Experten unterstützen unter anderem hinsichtlich Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgesprächen, vermitteln Ausbildungsplätze und beraten zu alternativen Berufen. Denn bei mehr als 300 dualen Ausbildungsberufen stellt sich oft heraus, dass für viele Jugendliche auch ähnliche Ausbildungsberufe in Frage kommen oder sogar noch geeigneter sind. Individuelle Beratungstermine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

So findet ihr euren Ausbildungsplatz

Mondays for Berufsfuture

Zusätzlich unterstützt die neue IHK-Veranstaltungsreihe „Mondays for Berufsfuture“ bei der Berufsorientierung. Jeden Montag stellen Auszubildende aus verschiedenen Bereichen ihre Ausbildungsberufe und ihren Berufsalltag vor – und das online per Videochat. Dadurch erhalten Jugendliche einen authentischen Einblick, was sie im Rahmen der jeweiligen Ausbildung erwartet und können anschließend entscheiden, ob das Berufsfeld zu ihnen passt oder nicht. Das sorgt für Orientierung. Im Vorfeld veröffentlicht die IHK Karlsruhe auf ihrer Homepage den aktuellen Terminplan mit den jeweiligen Ausbildungsberufen, die vorgestellt werden, sowie den Link zur Online-Veranstaltung.