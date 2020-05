Nach Verzögerungen: Campingplatz in Karlsruhe-Durlach öffnet im Herbst

Anzeige

Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries ist den Gerüchten über Kostenexplosionen sowie einem aus den Fugen geratenen Zeitplan bei der Wiederertüchtigung des Campingplatzes entschieden entgegengetreten. „Das ist kein Berliner Flughafen, sondern es läuft alles wie geplant“, stellte die Verwaltungschefin bei der öffentlichen Ortschaftsratssitzung klar.

In wenigen Tagen sollen die Tiefbauarbeiten für die Wiederinbetriebnahme des Platzes beginnen. Außerdem sei die Vergabe von weiteren Arbeiten wie der Installation der Elektrik bereits ausgeschrieben.

Läuft alles nach Plan, kann noch in diesem Herbst ein Provisorium für etwa 50 Wohnwägen und Campingmobile eröffnet werden. Für den Betrieb sind dann zunächst einmal die städtischen Bäderbetriebe zuständig.

575.000 Euro für einen „ordentlichen Campingplatz“

Nach Ries´ Einschätzung wird Karlsruhe für eine Summe von insgesamt 575.000 Euro einen „ordentlichen Campingplatz“ erhalten.

Am Donnerstag wird der Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung über das weitere Vorgehen beraten. Ende Mai soll dann der Gemeinderat grünes Licht für die Fertigstellung des Platzes geben.

Dass der Gemeinderat im Juli 2019 lediglich 300.000 Euro für den Aufbau einer Infrastruktur zur Verfügung gestellt hatte, war laut Ries keinesfalls das Resultat einer falschen Kostenschätzung, sondern lediglich der erste Schritt zur Erneuerung des Platzes.

Kupferkabel und neues Beleuchtungskonzept

Von einer Kostenexplosion könne deshalb keine Rede sein. Von Anfang an sei nämlich klar gewesen, dass dieses Geld für die Sanierung des maroden Platzes nicht ausreichen werde. „Außerdem ist es sinnvoll, bei einer Planung auch nachhaltig zu denken und dem Trend zur E-Mobilität Tribut zu zollen“, so Ries.

Deshalb sei es richtig, gleich von Beginn an Kupferkabel anstatt Aluminiumleitungen zu verlegen. Auch das Beleuchtungskonzept wurde seit dem Beginn der Planungen immer wieder verbessert.

Rückzug des Investors sorgte für Verzögerungen

„Eigentlich hat die Arbeit am Campingplatz niemals ganz geruht“, so Ries. Direkt nach der Schließung wurden Anfang 2018 marode Gebäude abgerissen und ein neues Konzept erstellt. Für einige Verzögerungen habe höchstens der überraschende Rückzug eines Investors im Sommer 2019 gesorgt.

Ursprünglich wollte dieser Investor die innere Erschließung des Geländes für 900.000 Euro selbst in die Hand nehmen und den Platz anschließend auf eigene Rechnung betreiben. Erst danach entschied sich der Gemeinderat dafür, den einzigen Campingplatz in der Fächerstadt künftig in Eigenregie zu betreiben.

Anlass für die Erläuterungen der Ortsvorsteherin war eine Anfrage der SPD. Die Sozialdemokraten hatten eine Kostenexplosion befürchtet und um einen Sachstandsbericht gebeten.