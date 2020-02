Karlsruher Zahnarzt Ulrich Wagner behandelt Menschen in Brasiliens Favelas

Anzeige

Barra de Sirinhaem – eine kleine Halbinsel an der Ostküste von Brasilien – war das Ziel der Aktionsgemeinschaft „Zahnarzthilfe Brasilien plus“ für eine ehrenamtliche Hilfsaktion. „Wir waren hier vor 10 Jahren schon einmal im Einsatz“, berichtet der Zahnarzt Ulrich Wagner aus Karlsruhe-Durlach. Er ist Gründungsmitglied und Erster Vorsitzender des Vereins.

Von unserer Mitarbeiterin Brigitte Zikesch

„Es freute mich auch, von denjenigen strahlend begrüßt zu werden, die damals größtenteils als Kinder zur Behandlung in unser Dentomobil gekommen waren“, so Wagner weiter. „Hilfe ohne Umwege“ sei der Treibstoff der Einsatzfreude als Zahnarzt für die Ärmsten der Armen in Brasilien.

Team aus zwei Karlsruher Zahnärzten arbeitet in den Favelas

Neben Wagner gehört mit Matthias Moser ein weiterer Zahnarzt aus Karlsruhe seit Jahren zum Einsatzteam des AZB. Die meisten Einsätze des Vereins, der die Kosten durch Spenden finanziert, finden in den Favelas am Rande großer Metropolen Brasiliens statt.

Aber auch abgelegene, schwer erreichbare Orte gehören zu den Plätzen, auf denen das mobile zahnärztliche Behandlungszimmer aufgestellt wird. Das sogenannte Dentomobil steht dann für die Dauer von fünf Monaten für die kostenlosen Behandlungen der Patienten zur Verfügung. In seiner rudimentärsten und doch höchst effizienten Praxisausstattung bietet es den Zahnärzten die Möglichkeit, Behandlungen fachlich einwandfrei durch zuführen.

Kokosnussschalen helfen bei der Anreise mit dem Dentomobil

In Barra de Sirinhaem scheint die moderne Welt mit ihren Errungenschaften noch nicht angekommen zu sein. Nur mit bestimmten Providern und über Antennen im Eigenbau funktioniert überhaupt eine Telefonie. Die Einwohnerzahl ist mit ungefähr 450 Personen überschaubar. Der traditionelle Fischfang mit einfachen Booten gehört auch heute noch zum Haupterwerb für die Fischer und ihre Familien.

Einfache, aus Stein gebaute Häuser dienen bis auf einen Supermarkt zum Wohnen. Allerdings müssen bis auf den Fisch sämtliche Lebens- und Reinigungsmittel mit dem Boot aus dem benachbarten, größeren Ort Ituberá (3.000 Einwohner) dorthin gebracht werden.

Asphaltierte Straßen sind Fehlanzeige. Stattdessen gibt es eine einzige, große Sandfläche ohne Individualverkehr. Eine Anreise mit dem Auto vom Festland ist nur mit aufwendiger Unterstützung bei Ebbe möglich. Wenn die Autos im Sand stecken bleiben, verwenden die einheimischen Brasilianer Kokosnussschalen. Diese werden quasi in Millimeterarbeit Stück für Stück vor die Räder auf den Boden geschoben. Eine solche „Handarbeit“ machte den Hin- und Rücktransport des Dentomobils überhaupt erst möglich.

Zahnärzte und Helfer kamen bei Einheimischen unter

Mit dem Boot kamen auch die Patienten aus den benachbarten Orten zur Behandlung im Dentomobil. Für viele war die Abfahrtszeit schon am frühen Morgen um 4 Uhr, sodass die Sprechstunde bereits zwei Stunden später beginnen konnte. Ein Umstand, der bei den hohen Tagestemperaturen mit meist über 30 Grad für Ulrich Wagner und sein Team eher angenehm war.

Überhaupt bot der Einsatz für das Team interessante Einblicke in das Leben dieser brasilianischen Dorfgemeinschaft. So stellte diese ihre eigenen Häuser den Gästen als Unterkunft zu Verfügung. Die Frauen übernahmen die Bewirtung während des Aufenthaltes.

Aufregende Fahrten auf dem Ambulanz-Schnellboot

Beinahe touristische Unterhaltung war mit einer Fahrt im Ambulanz-Schnellboot auf dem Wasser geboten. „Wir fuhren im Dunklen durch die Mangrovensümpfe im hohen Tempo zwischen den Fischerbooten hindurch ohne Positionslichter. Lediglich mit dem Aufleuchten einer Taschenlampe konnten wir die Position erkennen“, erzählt Wagner noch immer beeindruckt. Das plötzliche Auftauchen einer fast einen Quadratmeter großen Schlacke aus Schweröl am Strand zeigte, wie sehr die Fischer und ihre Familien dort vom Meer abhängig sind.