Nach Unfall: Betrunkene Frau rastet bei Blutentnahme aus

Eine 52-jährige Frau ist am Donnerstagabend beim Überfahren einer Bordsteinkante in der Hauptstraße in Durmersheim mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich verletzt. Möglicherweise hat zuvor konsumierter Alkohol zu dem Malheur kurz nach 20.30 Uhr beigetragen. Ein Verschulden Dritter ist für die ermittelnden Beamten derzeit nicht erkennbar.

Zur medizinischen Behandlung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil sie dort einen Alkoholtest beharrlich verweigerte, musste die 52-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Mit dieser Maßnahme zeigte sie sich überhaupt nicht einverstanden und setzte sich vehement zur Wehr. Dabei trat sie einen der Polizisten gegen die Wade, ein weiterer Trittversuch ging ins Leere. Als sie zur Erhebung der Blutentnahme fixiert werden musste, schlug die Frau gegen den Arm eines Beamten und versetzte ihm hierdurch einen leichten Kratzer.

Das Prozedere wurde von etlichen Beleidigungen der Delinquentin begleitet. Als juristisches Nachspiel sieht sich 52-Jährige nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung konfrontiert.

ots/BNN