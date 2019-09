E-Scooter in Bus und Bahn des KVV vorerst tabu

Anzeige

Seit dem Wochenende rollen die E-Tretroller auch durch Karlsruhe. Doch in Bus oder Bahn dürfen die Modelle des schwedischen Verleihers VOI vorerst nicht mitgenommen werden.

Als Grund nannte ein KVV-Sprecher die fehlende Möglichkeit, den E-Tretroller zusammenklappen zu können. Eine Änderung der Mitnahmeregeln sei künftig allerdings nicht ausgeschlossen, betonte er.

Doch warum sind die VOI-E-Scooter nicht klappbar? Anfang der Woche erklärte ein Vertreter des Mobilitätsunternehmen, dass man beim aktuellen E-Scooter-Modell „Voiager 2“ zunächst darauf verzichtet habe, eine Vorrichtung zum Zusammenklappen einzubauen. Man wolle so „die Stabilität des Voiager 2 auf ein Maximum erhöhen“, hieß es als Erklärung.

Mehr zum Thema: Beiertheim bis Innenstadt: Hier rollen die E-Scooter jetzt durch Karlsruhe

Klapp-E-Scooter dürfen beim KVV bald kostenlos mit

Fans der flinken Zweiräder dürfen zudem darauf hoffen, dass weitere E-Scooter-Verleiher in Karlsruhe an den Start gehen, deren Roller zusammenklappbar sind und höchstens 15 Kilo wiegen. Ab Anfang Dezember will der KVV solche Modelle kostenlos in Bus und Bahn mitnehmen.

Mehr zum Thema: Mit dem E-Scooter kommt man weit – notfalls huckepack