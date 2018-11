Mann wird unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht

Anzeige

Am Mittwoch, gegen 20:50 Uhr, wurde einem 22-jährigen Inder im Bereich Am Schröcker Tor in Eggenstein-Leopoldshafen eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Aufgrund einer schnellen Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungsdienst, musste der junge Mann anschließend nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 22-Jährige wurde nach aktuellem Stand von dem Tatverdächtigen, einem flüchtigen Bekannten, dessen Name und Wohnanschrift nicht bekannt sind, verfolgt. Der Unbekannte bat den Geschädigten mehrfach um Drogen. Der 22-Jährige lehnte eine solche Herausgabe mehrfach ab und trug auch keine Drogen bei sich. Zudem signalisierte er dem Tatverdächtigen, ihn in Ruhe zu lassen. Daraufhin zückte der Unbekannte eine etwa 8 cm große Spraydose. Vermutlich handelte es sich um Reizgas, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/967180, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4116293