Eggenstein-Leopoldshafen – Von Auto überrollt und nur leicht verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Unglaubliches Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag um 15:22 Uhr ein 38-jähriger Techniker, der in Eggenstein-Leopoldshafen von einem Auto überrollt wurde. Der Mann war mit Wartungsarbeiten auf einem Tankstellengelände in der Hauptstraße beschäftigt. Er lag bäuchlings an einem Betankungsschacht, um einen defekten Sensor wieder instand zu setzen. Die Arbeitsstelle war zu einer Seite mit einer Warnbake gesichert. Der 58-jährige Fahrer eines Daimler Benz der C-Klasse fuhr von der gegenüberliegenden Seite auf das Tankstellengelände ein, um sein Fahrzeug zu betanken. Hierbei übersah er den auf dem Boden liegenden Techniker und überrollte diesen mit dem linken Vorderrad, sodaß der Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Glücklicherweise wurden mehrere Mitarbeiter angrenzender Firmen sogleich auf den Vorfall aufmerksam und eilten mit mehreren Wagenhebern herbei, womit sie den Techniker aus seiner Lage befreien konnten. Der Verletzte wurde umgehend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, konnte dieses jedoch kurz darauf wieder verlassen, da er sich lediglich mehrere Rippenbrüche zugezogen hatte. Das Fahrzeug mußte von einem Abschleppkran angehoben und versetzt werden, um weitere Schäden an einem Domdeckel der Tankanlage und dem Fahrzeug selbst zu vermeiden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen.

