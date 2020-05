Karlsruherin feiert ihren 100. Geburtstag per Videokonferenz

Anzeige

Alte Menschen sagen Dinge, die man nicht immer gleich versteht. Bei genauerem Nachdenken zeigt sich: Es ist etwas Wahres dran. So ist es auch mit der Aussage Marieluise Lamprechts, wenn sie auf ihren Geburtstag angesprochen wird.

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Vollmer

„So alt wird keine Kuh!“ pflegt sie zu sagen. Da ist was Wahres dran. In einer Videokonferenz mit ihrer Familie, zu der inzwischen auch drei Enkel und drei Urenkel gehören, feiert sie an diesem Montag, 4. Mai, in Stupferich ihren 100. Geburtstag.

Sie war und ist bis heute ein kritischer Geist. Sohn über Marielusie Lamprecht

Ihr Sohn sagt über Marieluise Lamprecht: „Sie war und ist bis heute ein kritischer Geist.“ Jetzt lebt sie eher zurückgezogen, Augen und Ohren machen nicht mehr mit. Dennoch verfolgt Marieluise Lamprecht das Zeitgeschehen und gibt ihre Kommentare ab. So ist sie von Anfang an eine entschiedene Gegnerin des U-Strab-Baus. „Mit Tricks und falschen Zahlen wurde die Bevölkerung getäuscht“, sagt sie. In vielen Leserbriefen brachte sie ihre Meinung deutlich zum Ausdruck.

Lehrerin als Wunschberuf

Aus ihrer behüteten Kindheit erinnert sich die 1920 Geborene an ihr samstägliches Wannenbad bei den Nachbarn. Die Familie besaß selbst kein Bad. In der Volksschule, der damaligen Karl-Wilhelm-Schule, hatte die junge Marieluise Englert drei jüdische Freundinnen. „Einer von ihnen, einer Arzttochter, trug ich am Samstag immer die Schulmappe“, erzählt sie. „Wegen des jüdischen Sabbats.“ Dann erlebte sie mit, dass eine jüdische Lehrerin von einem SS-Mann aus dem Klassenzimmer geholt und nie mehr gesehen wurde.

Weil Marieluise den obligatorischen „freiwilligen“ Arbeitsdienst abgelehnt hatte, waren Schulbesuch und Berufsstart schwierig für sie. Ursprünglich wollte sie Lehrerin werden. Hervorragende Schulnoten brachten ihr zwar ein Stipendium für die Höhere Töchterschule ein, annehmen konnte sie es jedoch nicht, weil ihre Eltern die Beiträge nicht bezahlen konnten. Sie fing daher als Lehrling bei der Handwerkskammer an. Beziehungen verhalfen ihr zu der Lehrstelle.

Pogromnacht in Karlsruhe als einschneidendes Erlebnis

Als einschneidend haben sich der Jubilarin die Pogromnacht in Karlsruhe, die brennende Synagoge in der Kronenstraße, eingeschlagene Scheiben in der Kaiserstraße und ein Lastertransport jüdischer Mitbürger ins Gedächtnis gebrannt. Zuvor begeistert beim Bund deutscher Mädchen (BDM) aktiv, verstand sie nun ihren Vater, der erbitterter Gegner Hitlers war. Ihr Verlobter fiel im Krieg, dessen Schulfreund Fritz wurde 1943 ihr Ehemann. Sie erlebte die Bombenangriffe auf Karlsruhe, infolge der Evakuierung kam sie mit ihrem Sohn in den Odenwald an den Geburtsort der Eltern und blieb dort bis 1946.

Mit Glück fand die junge Frau eine Anstellung bei Raab Karcher, später in einer Kleiderfabrik, zuletzt als Stenotypistin beim Bundesgerichtshof (BGH). Eine Herausforderung für sie war es, die Diktate zu den großen Prozessen um die Verbote des kommunistischen Jugendverbandes Freie Deutsche Jugend, FDJ (1951), und der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD (1956), auf Wachsmatritzen umzusetzen. „Eine Strapaze für die Handgelenke“, erinnert sie sich.

Mann erlitt tödliche Herzattacke

Marieluise Lamprecht ist das Engagement ihrer nächsten Angehörigen eine Freude. Ihr Mann, der zuletzt am Sozialgericht arbeitete, half vielen Menschen privat in Rentensachen. Ihr Sohn Hans-Joachim, der im Karlsruher Rathaus die Ratschreiberei leitete, war politisch aktiv. 1991 verlor Marieluise Lamprecht ihren Mann. Bei einem der geliebten Spanienaufenthalte der Familie riss ein Dieb ihre Handtasche an sich. Ihr Mann wollte den Dieb verfolgen und erlitt dabei eine tödliche Herzattacke.

Seit 1978 wohnt die Jubilarin, bis heute gemeinsam mit dem Sohn, in einem Zwei-Familien-Haus in Stupferich, wo sie noch viel eigenständig erledigt und auch gerne mal ihren „eigenen Kopf“ durchsetzt. Ein Leben voller Herausforderungen, Erkenntnisse, auch mancher Enttäuschung liegt hinter ihr. Geblieben ist ihr Credo, dass so alt wahrlich keine Kuh wird.