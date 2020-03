Anzeige

Der Weg ist das Ziel, genauer gesagt: Die Straße. Wer lebt dort, was können die Menschen dort besuchen, erledigen und erleben? Wer gab der Straße ihren Namen, und wie alt ist dieses Stück Stadt eigentlich? Kurzum: Was macht diesen Streifen Karlsruhe lebenswert? In der Serie „Straßen-Geschichten“ tauchen BNN-Redakteure ein in diese sozialen Mikrokosmen der Fächerstadt. Diesmal geht es entlang der Ebertstraße vom Bahnhofsplatz zur Brauerstraße – die auch durch die Karlsruher Baugeschichte führt.

Sie hat ihren Ursprung und ihre erste Hausnummer beim Bahnhofsplatz: Die Ebertstraße entstand einst, um den 1913 von der Kriegsstraße nach Süden verlegten Karlsruher Hauptbahnhof anzubinden. Sie trennt das damals frisch eingemeindete Beiertheim von der Südweststadt und dehnte sich erst im Laufe der Jahre immer weiter nach Westen aus. Ein Spaziergang entlang der Ebertstraße führt damit auch durch Karlsruher Baugeschichte. „Wie durch einen Musterkatalog der städtebaulichen Entwicklung und Architektur zwischen den 1910ern und den 1960er Jahren“, sagt Architektur-Historiker Gerhard Kabierske.

Das Haus mit der Nummer 1 ist direkt ans frühere Residenz-Hotel angebaut, Balkone inklusive. Der Eingang mit dem schlichten Beton-Vordach fällt gegenüber der beiden Nachbarhäuser ein wenig ab. Dort stützen mächtige Säulen die wuchtig überdachten Eingänge – und setzten die repräsentativen Elemente des Bahnhofplatzes zumindest ein bisschen fort. Am Block an der Ecke zum Albtalbahnhof mit der Hausnummer 7 ist damit Schluss: Er ist hochmodern und aus diesem Jahrtausend. „Und das Nonplusultra für Pendler“, sagt Bewohnerin Andrea Balser. „In wenigen Minuten sitzt man im Zug, die Straßen- und Stadtbahnen fahren vorbei, der Albtalbahnhof ist um die Ecke.“ Und mit mehreren Stadtmobil-Stationen in der Nähe sei die Lage ideal für Menschen, die auf ein eigenes Auto verzichten wollen. Klar sei es an der Ebertstraße laut, räumt Andrea Balser ein – der nahe Stadtgarten, das Beiertheimer Wäldchen und auch der großzügige grüne Innenhof kompensierten dies aber.

Wohnen im Baudenkmal: Luft und Licht für Ärzte und Offiziere

Der erste Block auf der Nordseite erinnert an übereinander geschichtete Bausteine. Hermann Reinhart Alker entwarf den 1929 errichteten Komplex, der sich von der Ebertstraße entlang der Klose- und der Schwarzwaldstraße bis zur Schnetzlerstraße erstreckt. Für gut situiertes Bürgertum, explizit für Professoren, Rechtsanwälte, Ärzte und Offiziere, war er einst konzipiert, weiß Konrad Assem. Der Karlsruher Architekt wohnt mit seiner Familie seit 13 Jahren in den Baudenkmal – und zwar sehr gerne. „Man lebt mitten in der Stadt und doch im Grünen“, sagt er.

Mächtige Linden gruppieren sich im riesigen Innenhof, und im Westen grenzt das Beiertheimer Wäldchen an. „Eine Frischluftschneise, die deutlich spürbar ist“, sagt Assem. Licht und Luft waren auch Alkers Maxime: Erker mit Scheiben auf drei Seiten, große Fenster, drei Meter hohe Räume und Balkone, durch deren Türen Licht in die Flure der Wohnungen fällt, hat er vorgesehen. Repräsentative Räume, die mit Flügeltüren verbunden sind, bot Alker seinem Klientel – scheiterte aber mit seiner Vorstellung, die Wohnräume alle zur Sonne hin auszurichten. Die Besitzer der Villen auf der anderen Seite der Schnetzlerstraße erhoben Einspruch dagegen, dass die Funktionsräume in ihre Richtung gehen sollten.

Neue Sachlichkeit beim Bauen

Waschbeton im Sockel ohne Schnörkel war damals modern, die Fassaden sind glatt und verputzt, lediglich die Fenstersimse sind baulich und farblich abgesetzt – neue Sachlichkeit ist das Grundprinzip des Alker-Baus. An den Ecken ist der Komplex nach hinten gestaffelt, was attraktive Terrassen schuf. Bei sozialem Wohnungsbau hätte man den Raum anders genutzt, so Assem. Zurückgenommen ist auch das oberste Geschoss des Riegels an der Ebertstraße – über zwei Stockwerke entstanden hier zwei Ateliers.

Ladenzeile mit Spezialisten

Die Ladenzeile an der Ebertstraße wurde von Laufkundschaft auf dem Weg zum Bahnhof frequentiert, diente aber vor allem der Versorgung der mehr als 500 Bewohner des Alker-Blocks. Vom Krämer bis zur Apotheke war alles vorhanden, weiß Assem. „Die Mobilität war damals noch stark eingeschränkt – zum Einkaufen ging man zu Fuß“, erinnert er. Heute sind in den Läden mit den abgerundeten Schaufenstern vor allem Spezialisten.

Bernd Hackl beispielsweise, dessen Modelleisenbahngeschäft Kunden von weither lockt. Oder die Confiserie Lang, wo es seit mehr als 50 Jahren auch jedes nur erdenkliche Zubehör für Konditoren gibt. Tüllen in allen Größen, Torteneinteiler, Etageren für die Hochzeitstorte sind im Schaufenster platziert, zudem wird gratis fachkundiger Rat versprochen

Nähmaschinen-Führerschein

Nebenan bei Birgit Fröhlich entstehen Kleider und Heimtextilien, Hemden und coole Rucksäcke. Ihre Nähkurse mit drei bis sechs Teilnehmern sind gefragt, selbst Kinder ab zehn Jahren kommen zu ihr und machen den Nähmaschinen-Führerschein. „Nähen boomt ohne Ende“, sagt sie. Nicht nur Mundpropaganda, auch die vielen Straßen- und Stadtbahnen, die sich wegen der U-Strab-Baustellen in dichtem Takt durch die Ebertstraße schieben, bringen ihr Kundschaft. „Mancher wurde so erst auf mich aufmerksam“, schildert Birgit Fröhlich. Nun sucht die Schneiderin aber eine Fachkraft, die mit einsteigt oder ihre Nähschule Karlsruhe gleich ganz übernimmt. Aus gesundheitlichen Gründen muss sie kürzer treten.

Haus mit Kurven

Jenseits von Beiertheimer Wäldchen und Albtalbahnhof ist die Bebauung den Villen der Beiertheimer Allee angepasst. Nur zweistöckig und reichlich repräsentativ sind die Häuserzeilen. Gegenüber auf Beiertheimer Seite geht es vier Stockwerke hinauf und überwiegend rund: Balkone, der Majolika-geflieste Brunnen, der berankte Torbogen vor der Haustür und selbst Büsche und Hecken haben deutliche Kurven.

Haus Fidelitas und Greif-Haus

In die Kurve legen sich die Bahnen eine Ecke weiter: Ums „Haus Fidelitas“ biegen sie in die Karlstraße ein. Böning Schreibwaren steht noch blass an der Markise, überm Eingang der Hinweis auf das Reisebüro, das ebenfalls an dieser Stelle Geschichte ist – aktuell richtet sich eine Fahrschule ein.

Der Barbarossaplatz sollte ein Schmuckplatz werden

In den 60er Jahren sind beide Häuser erbaut und schlossen Lücken. Richtung Barbarossaplatz steht weitgehend die Originalbebauung aus den 1930er Jahren. Putz und Hausteine im Sockel, wuchtige Wandpfeiler und Fensterbänder geben den Häusern etwas Monumentales. Das war gewollt: Mehrere „Schmuckplätze“ waren seit 1906 städtebauliches Konzept für die Ebertstraße, weiß Kabierske – der „Reichsplatz“ und spätere Barbarossaplatz mit der von Hermann Loesch konzipierten einheitlichen Bebauung entstand ab 1933.Noch Anfang der 60er Jahre kamen nach Westen nur noch Felder

Und er war lange das Ende der Ebertstraße. „Noch Anfang der 60er Jahre kamen nach Westen nur noch Gärten und Felder“, erinnert sich eine Anwohnerin. Ihr Sohn saß Mitte der 60er Jahre als Knirps oft am Fenster und beobachtete, wie gegenüber Ecke Hirsch-und Ebertstraße das damalige D.A.S.-Haus bis auf sechs Stockwerke wuchs. Von einer Hainbuchen-Hecke war damals auch noch der Platz mit den vier mächtigen Kastanien umgeben und durfte nicht betreten werden.

Brachialer architektonischer Gegenakzent

Auf Beiertheimer Seite setzte Werner Groh 1965 einen brachialen architektonischen Gegenakzent zum monumentalen Barbarossaplatz: die neue St. Michaelskirche mit ihren grauen, glatten Betonwänden und dem 40 Meter hohen Campanile.

Breit bleibt die Ebertstraße nach Westen. Grünzüge flankieren sie, Kamm-artig sind die Mieter- und Bau-Verein-Blocks angeordnet. Entlang der Ebertstraße ist nur die Ladenzeile. Unterm Vordach geht es von der Sparkasse bis zum Fitnessstudio.

Bei Joachim Dittes decken sich die Kunden auch mit Neuigkeiten ein

Mittendrin hat Joachim Dittes seit 24 Jahren seinen „Nahkauf“. Viele Kunden kommen täglich, decken sich nicht nur beim Lebensmittelhändler und der integrierten Metzgerei mit Dingen den täglichen Bedarfs, sondern auch mit Neuigkeiten aus dem Viertel ein. Man kennt sich, trifft sich, hält ein Schwätzchen mit Nachbarn und Bekannten. Und die jüngsten Kunden wissen, dass die Kassiererin ein Schokobon oder einen Keks für sie bereit hält – ebenfalls seit 24 Jahren. 20 Jahre lang liefere Joachim Dittes betagten Kunden die Einkäufe auch nach Hause. „Inzwischen gibt es neue Richtlinien, ich bräuchte dafür ein Kühlfahrzeug“, erklärt er, warum er diesen Service vor drei Jahren einstellen musste.

Nachkriegsmoderne mit angedockten Treppenhäusern

Auch auf der Südseite wurde großzügig gebaut: Gemeindezentrum mit Kindergarten, Spielplatz und Beiertheimer Friedhof unterbrechen die Wohnbebauung. Bis Hausnummer 53 reicht der letzte Block im Stil der Nachkriegsmoderne – die Treppenhäuser mit den Aufzügen sind an die sechsstöckigen Gebäude angedockt. Die drei Punkt-Hochhäuser in grüner Umgebung gegenüber zählen zur Welfenstraße. Dabei war auf dem Gelände einst ein weiterer Schmuckplatz vorgesehen. „Michaelsplatz sollte er heißen“, weiß Kabierske.

Der Dauerstau ist auf der Ebertstraße ausgeblieben

In Höhe der Hochhäuser entstand 1980 die Beiertheimer Brücke – der Fokus der Verkehrsplaner lag damals ausschließlich auf dem Autoverkehr. Fußgänger und Radler sollen die Ebertstraße möglichst über die Brücke oder durch die Unterführung am Albtalbahnhof queren. Heute ist die Ebertstraße längst nicht mehr die Barriere, die sie einst war – Ampelanlagen für Radler und Fußgänger haben sie durchlässiger gemacht, obwohl seit der Jahrtausendwende die Straßenbahn bis zur Brauerstraße durch die Ebertstraße rollt. Und auch der befürchtete Dauerstau ist ausgeblieben: Groß war der Aufschrei, als die Verkehrsader von zwei auf eine überbreite Spur zurückgebaut werden sollte – auf der nun seit mehr als 20 Jahren der Verkehr fließt.