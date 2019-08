Anzeige

So wird es Licht

30 Meter über dem Asphalt stoppt Markus Heinmüller den Korb des Hubsteigers. Rundum freie Sicht wie ein Storch im Horst hat jetzt der Vorarbeiter aus dem Expertenteam der Stadtwerke für Straßenbeleuchtung. Nur die ehemalige Kinderklinik beim Durlacher Tor ragt ähnlich weit auf.

Einsatz hoch über den Köpfen

Ganz klein wirken die Studenten, die den Adenauerring überqueren, trotz Semesterferien die 24-Stunden-Bibliothek, das Studentenwerk oder den Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ansteuern. Was über ihren Köpfen läuft, beachten sie nicht.

Neue Technik am KIT-Campus Süd

Umso genauer gibt Heinmüller acht. Ihm gegenüber schwebt der schwere Haken eines Autokrans auf die Straßenbeleuchtung zu, gut 14 Meter über dem Boden. Neue Technik ist fertig für die große Kreuzung am östlichen Ende der Engesserstraße. Ein Viertel Energieverbrauch, helleres, gleichmäßigeres Licht, leicht zu pflegen und zu reparieren: Das lohnt Geld und Mühe.

Oben ein Metallteller, unten eine Glasscheibe, dazwischen sechs Natriumdampf-Hochdruck-Lampen: Das ist die alte Großflächenleuchte. Zwei Monteure knöpfen sich den Energiefresser vor. Am Haken schwebt er abwärts. Ein Lkw wartet, um das Bauteil in den Ahaweg zu bringen. In den Werkstätten dort wird es zwecks Recycling zerlegt.

Zwei Meter Durchmesser

Als die alte Leuchte sanft auf der Ladefläche landet, zeigt sich erst seine wahre Größe. Die zwei Meter Durchmesser übertrifft das Nachfolgemodell noch. Es wirkt aber viel leichter. Die propellerähnliche Konstruktion mit vier einzeln abnehmbaren Armen ist mit LED-Leuchten bestückt. Wer in der Brauerstraße, Kriegsstraße, Gerwigstraße oder im Weinweg den Kopf in den Nacken legt, entdeckt ebensolche modernen Leuchten, erklärt Manfred Weiß, Chef der Stadtwerke-Abteilung Straßenbeleuchtung.

Gute Planung ist alles

Marco Müller hat die Beleuchtung für die stark frequentierte Einmündung des Adenauerrings ins Durlacher Tor geplant. Der vierarmige Propeller ist das i-Tüpfelchen. Vier je 14 Meter lange Kabel liefern den Saft. Sofern das Einfädeln in den nach oben schlank zulaufenden Laternenmast klappt. In luftiger Höhe arbeitet das Spezialisten-Duo mit ausgestreckten Armen darauf hin.

Hitze plagt uns mehr als Regen

Der Schweiß fließt. Unbarmherzig brennt die Sonne auf die gelben Schutzhelme. Die von Karabinern zusammengehaltenen Fallschutzwesten mit den Rettungsgurten stauen die Körperwärme zusätzlich. „Das ist ein Kampf“, gibt Markus Heinmüller zu. „Hitze plagt uns mehr als Regen. Da werden wir halt nass, können uns aber anschließend umziehen.“

Extra-Pausen im Schatten

Jetzt dagegen helfen nur Extrapausen im Schatten – und trinken, trinken, trinken. „Das werden bei jedem über den Tag drei bis fünf Liter“, sagt Heinmüller.

Die Einsatztruppe schreckt fast nichts

Die Beleuchtungsspezialisten sind eine Einsatztruppe wie die Feuerwehr. Bei Bedarf schlagen sie auch Eiszapfen von der Dachrinne der Post-Galerie am Europaplatz. Nur Sturm und Blitzgefahr bremsen die Lampen-Werker aus. Sonst schreckt sie nichts: Wer dem Team angehört, ist zwangsläufig schwindelfrei. Heinmüller stieg früher in seiner Zeit bei der Marine auf der Gorch Fock Meter hoch in die Wanten. Jetzt zuckt er nicht mit der Wimper, wenn der Ausguck am Ende des voll ausgefahrenen Teleskop-Arms schwankt.

Im Extremfall heißt es „Mann über Bord“

Den Sattelzug allerdings, der tief unten direkt neben dem 18-Tonnen-Hubsteiger die Linksabbiegespur Richtung KIT-Campus benutzt, beobachtet der Vorarbeiter schon sehr aufmerksam. „Wenn sich die Außenspiegel berühren, merken wir das hier oben heftig“, berichtet Heinmüller. Im Extremfall könnte es „Mann über Bord“ heißen. Daher klinkt jeder Arbeiter stets einen Haltegurt in eine Öse der Hebebühne ein.

Der neue Vierarmleuchter muss zuguterletzt korrekt verkabelt sein. Wenn das Leitungsbündel im Metallmast frei fällt und kontrolliert eine kleine Luke erreicht, kommt tatsächlich alles Gute von oben. Frank Samnet geht am Fuß des Mastes in die Knie. Er verlässt sich in diesem heiklen Moment blind auf die Kollegen direkt über ihm. Eine kleine Öffnung knapp unter der Taste, mit der Fußgänger Ampelgrün anfordern, reicht dem Fachmann fürs Vernetzen.

Großer Aufwand für eine Lichtquelle

Gut zwei Stunden Einsatz, drei Schwerfahrzeuge, sechs Mann – das ist der Aufwand für eine einzige Lichtquelle. Der technische Fortschritt wiegt es auf. Nur dafür, dass der Kreuzleuchter kerzengerade sitzt, sorgt tatsächlich noch immer das gute alte Augenmaß.

Wer entscheidet, wo Leuchten installiert werden?

Ob es um Neubau, Umbau oder Erneuerung von Lichtanlagen geht: Über Straßenbeleuchtung entscheidet die Stadt. Sie spricht sich dazu aber mit Fachleuten der Stadtwerke ab.

Nach welchen Kriterien werden Straßenleuchten erneuert?

Strategie der Stadtwerke ist es, Elemente der Straßenbeleuchtung wie Leuchten, aber auch Tragsysteme und Kabel möglichst zu erneuern, wenn parallel andere Baumaßnahmen laufen. Der umfassende Umbau am Durlacher Tor infolge des Kombibaus ist ein Paradebeispiel dafür.

Was passiert, wenn eine Lampe defekt ist?

Pro Jahr erhalten die Stadtwerke 3000 bis 5000 Meldungen, die Störungen an Straßenlaternen betreffen. In der Regel vergehen bis zur Reparatur zwei Wochen. Ist es dringend, etwa für die Verkehrssicherheit an Kreuzungen und Einmündungen, sind auch vorübergehende Maßnahmen zur Beleuchtung möglich.

Wie läuft die Instandhaltung?

Vorsorglich tauschen die Stadtwerke jährlich Tausende Lampen aus, weil sie alt oder in schlechtem Zustand sind oder viel Energie verbrauchen. Im vergangenen Jahr wurden so in Karlsruhe rund 12500 Lampen an zirka 7500 Standorten ersetzt, davon 8000 aus Energiespargründen.

Die öffentliche Straßenbeleuchtung in Karlsruhe umfasst derzeit mehr als 55000 Lampen in über 41000 Leuchten auf 38000 Masten im Beleuchtungsnetz mit rund 1300 Kilometern Länge. Die Stadt investiert nach Stadtwerke-Angaben pro Jahr rund drei Millionen Euro in die Straßenbeleuchtung für Wartung, Instandhaltung und Energiesparmaßnahmen, auch durch Austausch und Erneuerung.

Was bringt der Wechsel zu LED?

Eine Million Kilowattstunden (kWh) pro Jahr sparen, so die Stadtwerke, alle Lampen zusammen, die 2018 in Karlsruhe ausgetauscht wurden. Vom Typ der alten Großflächenleuchte an der Ecke von Engesserstraße und Adenauerring gab es Anfang 2019 noch knapp 16000 Stück. Sie locken leider Insekten an, fressen aber vor allem fast das Vierfache eines heutigen Modells mit Leuchtdioden (LED vom englischen „light-emitting diode“). Diese elektronischen Bauteile leuchten inzwischen in den meisten Karlsruher Lampen – zu Jahresbeginn waren es mehr als 16500. Die ältesten dieser LED-Modelle funktionieren schon seit den 1960-er Jahren anstandslos.