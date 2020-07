Anzeige

Der KSC muss sparen – in allen Bereichen. Auch bei den Profis, deren Etat nach knapp zehn Millionen Euro in der Saison 2019/20 angeblich um etwa zehn Prozent schrumpfen soll. Michael Becker, der kaufmännische Geschäftsführer, will „Zahlen momentan nicht kommentieren“, bestätigt aber, dass „wir aufgrund der Verluste aus den Spielen ohne Zuschauer beim Profi-Etat Einsparungen vornehmen müssen“.

Zumindest bis zum Jahresende plant man im Wildpark ohne Zuschauer und rechnet mit Einnahmeverlusten

von „knapp drei Millionen Euro“, wie Becker sagt. Zudem werden die TV-Gelder der Saison 19/20 von rund neun Millionen Euro nicht komplett ausbezahlt. Becker rechnet mit einer „mittleren sechsstelligen Summe weniger als geplant“.

Da die DFL in der kommenden Saison nur 1,2 statt der eigentlich erwarteten 1,35 Milliarden Euro aus TV-Erlösen unter den 36 Bundesligaclubs verteilen kann, dürfte auch dieser Betrag beim KSC wesentlich geringer ausfallen, als die von fernsehgelder.de prognostizierten rund 9,85 Millionen Euro.

KSC-Geschäftsführer Becker erwartet Information der DFL Mitte Juli

„Wie viel wir in der nächsten Saison genau erhalten, wissen wir noch nicht. Es wird aber auch weniger sein, als ursprünglich geplant. Wir erwarten Mitte Juli eine entsprechendes Rundschreiben von der DFL“, sagt

Becker, der in diesem Zusammenhang deutlich macht, „dass wir nach derzeitigen Planungen in vielen

Bereichen Einsparungen vornehmen und Investitionen verschieben müssen“.

Dem Karlsruher SC droht erneut eine harte Saison. Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell.

