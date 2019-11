Eiszeit am Karlsruher Schlossplatz nimmt Gestalt an

Anzeige

Jetzt wird es frostig im Herzen der Stadt: Auf dem Schlossplatz läuft der Aufbau der Eiszeit auf Hochtouren. Die mit einer Fläche von 2.030 Quadratmetern größte Open-Air-Schlittschuh- und Eisstockbahn Süddeutschlands öffnet am Dienstag, 26. November. Zeitgleich startet der Weihnachtsmarkt.

Und ab sofort arbeiten Aufbauleiter Matze Kempert und seine 14 Mitstreiter an der Eisfläche. Zwölf bis 14 Zentimeter muss diese am Ende dick sein. „Ein Millimeter wächst sie pro Stunde“, erklärt der Mann. Er sorgt seit fünf Jahren in der Weihnachtszeit für das rutschige Vergnügen in Karlsruhe.

Zur Eiszeit gehört ein Rundweg

Neun Tieflader schafften in dieser Woche das Material für die Eiszeit zum Schloss, berichtet Carmen Heichel von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Mit Folien und Vlies wurde die Grundfläche der Bahn ausgelegt. Die Umrandung steht – Rundweg durch das Najadenwäldchen inklusive.

Im nächsten Schritt rollte das Aufbau-Team Gummischläuche aus: In sie wird Glykol gepumpt. Mit minus zwölf Grad ist das der Grundstock der Eisfläche. Erste Teile dieser Matten verfärben sich bereits von schwarz zu weiß: Sie sind also schon gefroren.

Ähnlich wie bei einem Blätterteig

Mehrere von der Feuerwehr ausgeliehene Schläuche liegen am Rand des Areals. Mitarbeiter lassen nun tagsüber und ebenso in der kälteren Nacht Wasser auf die Fläche laufen. Es gefriert, Schicht für Schicht. „Das ist ähnlich wie bei einem Blätterteig“, erklärt Carmen Heichel.

Daten und Akten

Die Kühlschläuche sind auf der Hauptfläche 130.000 Meter lang und im Rundweg 18.000 Meter.

176.000 Liter Wasser sind im Einsatz, das entspricht der Füllung von 1 466 Badewannen.

80.000 Lichter sorgen für Stimmung.

500 Paare Schlittschuhe stehen zum Verleih bereit, in den Schuhgrößen 25 bis 50.

In der vergangenen Saison wurden rund 100.000 Besucher gezählt.

Neuerungen für die neue Saison

Für die inzwischen 17. Eiszeit-Saison verkündet Carmen Heichel einige Neuerungen: Nachdem es in der vergangenen Saison vergleichsweise oft regnete, gibt es nun zur Sicherheit mehr Unterstände. Einer wird nahe beim Rundweg stehen, wo zudem eine Feuerstelle eingerichtet wird.

Zelt bietet Platz für 70 Personen

Ein hüttenartig verkleidetes Zelt bietet Platz für 70 Personen, etwa für Weihnachtsfeiern. Wie gehabt gibt es wieder diverse Essensstände am Rande.

Und die Terrasse vor der Bahn wird erweitert und umgibt nun auch das ebenso vergrößerte Zelt, in dem Besucher Schlittschuhe ausleihen können. Der Bau steht schon.

Oskar ist der „Chefbär“

Wer durch die Scheiben blickt, sieht dort zahlreiche weiße Bären stehen: Es sind die Eislaufhilfen für Kinder, deren „Chefbär“ Oskar heißt – wie das Maskottchen der Stadtwerke, die Hauptsponsor sind.

In diesem Jahr sollen weitere Bärchen Namen erhalten: Benannt werden sie nach Mitarbeitern der KME, die so einen Blick hinter ihre Kulissen ermöglichen will, wie Carmen Heichel verrät.

Beat Nights: „Queer“ und inklusiv

Sie sagt: „Uns ist es wichtig, dass sich auf der Eiszeit jeder willkommen fühlt.“ Eine der an Donnerstagen stattfindenden Beat Nights ist mit „all inclusive“ überschrieben: Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam Spaß auf dem Eis haben.

Im Januar folgt „Pride on Ice“: Für diesen „queeren“ Tag wird das Areal dann auch in den Regenbogenfarben erstrahlen. Rosarot ist wiederum bei der Date-Night im Dezember angesagt.

Bäumen und Karl Friedrich werden in Szene gesetzt

In den Bäumen rund um die Eiszeit hängen wie gehabt Sterne, die schon Anfang November drapiert wurden. Neu ist, dass die Bäume zudem von oben bestrahlt werden und die Farben wechseln können, so Carmen Heichel.

Auch Großherzog Karl Friedrich wird auf seinem Sockel in Szene gesetzt. Die Scheinwerfer sind schon befestigt. Das Wasser um ihn herum kann also fließen. Und frieren.

Crushed Ice für den Rundweg

Im vom Zoo mit Tierbildern geschmückten Rundweg setzt Matze Kempert zudem „crushed Ice“ ein, wie man es vom Cocktailmixen kennt. „Zwölf mal 700 Kilogramm haben wir bestellt“, erklärt der Aufbauleiter. Die Säcke lagern bereits am Rand. Mit etwas Wasser verrührt, wird diese stark vorgekühlte Masse den Grundstock bilden für die Bahn durchs Najadenwäldchen, erläutert der Mann. Der gelernter Gastronom betreibt in Hamburg zwei Event-Locations.

Der Winter gehört dann dem frostigen Vergnügen. Für dieses ist das Team in rund 40 Städten in Deutschland und den Niederlanden zuständig. Eine Kulisse und eine Grundfläche wie in Karlsruhe, „das ist schon einmalig“, sagt Matze Kempert, der selbst ein mäßig ambitionierte Schlittschuhläufer ist.

Service

Die Eiszeit am Schloss ist geöffnet vom 26. November bis 2. Februar. Es gibt Eislaufkurse für Kinder und Erwachsene, die bereits jetzt gebucht werden können. Für das Eisstock-Schießen auf der abgetrennten Fläche können ebenfalls bereits Zeitfenster reserviert werden.