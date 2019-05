EnBW-Chef Mastiaux wünscht sich Unterstützung von Fridays for Future

Anzeige

Der „Fridays for Future“-Aktivist Simon Baumgart hat dem Energiekonzern EnBW vorgeworfen, zur Klimakrise beizutragen. „Sie und ich sind nicht nur unbeteiligte Zeugen“, sagte er am Mittwoch vor 800 Besuchern der Hauptversammlung in Karlsruhe. Baumgart forderte, das Karlsruher Kohlekraftwerk RDK7 rasch abzuschalten.

Mastiaux: Riesenrespekt vor Fridays for Future

„Ich habe einen Riesenrespekt davor, dass Sie sich für die junge Generation so klar positionieren“, sagte EnBW-Chef Frank Mastiaux. Der Konzern habe allerdings längst vor der Kohlekommission die Wende eingeleitet. „Sei 2012 haben wir so unser Portfolio an CO2-intensiven Erzeugungsanlagen um knapp 40 Prozent reduziert.“ Er bleibe gerne im Gespräch mit der Schüler-Umweltbewegung – und äußerte einen Wunsch: „Fridays for Future könne auch mal für einen geplanten EnBW-Windpark helfend eintreten.