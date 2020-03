EnBW legt per Telefonkonferenz gute Bilanz vor

Anzeige

„Die EnBW steht stabil“, sagt EnBW-Chef Frank Mastiaux zum Thema Corona. Seit Anfang Februar gebe es die entsprechende Task Force, um die Versorgung zu sichern. Derzeit seien etwa 10.000 Mitarbeiter im Home Office – von 23.300 Beschäftigten. Bei der Bilanzvorlage blickte er für die EnBW positiv in die Zukunft.

Ungewohntes für EnBW-Chef Frank Mastiaux und seinen Finanzvorstand Thomas Kusterer: Sonst sitzen bei der Bilanzpressekonferenz über 30 Wirtschaftsjournalisten vor ihnen in der EnBW-City genannten Stuttgarter Dependance des Karlsruher Konzerns. An diesem Donnerstag haben die beiden EnBW-Manager hingegen das Headset auf – Telefonkonferenz statt Präsenzveranstaltung.

Das Coronavirus wirbelt auch die Pläne für die Hauptversammlung durcheinander. Die ist auf unbestimmte Zeit verschoben – und damit der Dividendenbeschluss samt entsprechender Überweisung. Immerhin sollen mit 70 Cent je Aktie nun fünf Cent mehr als im Vorjahr ausgeschüttet werden.

Mehr zum Thema: 2,43 Milliarden Euro: EnBW steigert operatives Ergebnis 2019 deutlich

EnBW rechnet für 2020 mit einem Plus von bis zu 19 Prozent beim operativen Ergebnis

„Die EnBW steht stabil“, sagt Mastiaux zum Thema Corona. Seit Anfang Februar gebe es die entsprechende Task Force, um die Versorgung zu sichern. Derzeit seien etwa 10.000 Mitarbeiter im Home Office – von 23.300 Beschäftigten. Beruhigend für Mitarbeiter und Aktionäre, allen voran das Land und der öffentliche Zweckverband OEW:

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Trotz Corona rechnet Kusterer stand heute für 2020 mit einem erneuten Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses. Dieses Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted Ebitda) soll dann zwischen 2,75 und 2,9 Milliarden Euro liegen. Das wären bis zu 19 Prozent mehr als 2019.

Wie das trotz des wirtschaftlichen Big Bangs Corona gehen soll, erklärt der Finanzvorstand: Die gesamte Erzeugungsmenge der EnBW für das Jahr 2020 ist bereits vermarktet – so schlagen die rückgängigen Marktpreise nicht auf die Prognose fürs operative Ergebnis durch. Das Risiko, dass EnBW-Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen können, ist laut Kusterer begrenzt.

Wäre also nicht das depressive Corona-Thema, dann könnte das EnBW-Duo fast vergnügt sein. Denn nach schweren Jahren – Stichwort Energiewende /Atomausstieg – hat es wirtschaftlich den Rücken frei für gute Wachstumsjahre. Der Konzern ist umgebaut. Die Sparte Netze trägt über 50 Prozent und die erneuerbaren Energien rund 20 Prozent zum Ergebnis bei. Dieses Risikoprofil ist relativ kommod.

Mit Blick auf die Strategie fürs Jahr 2025 erwarten Kusterer und Mastiaux letztlich beim adjusted Ebitda 3,2 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema: „Niemand darf ohne Strom sein“ – EnBW sieht sich in Corona-Krise gut vorbereitet

Mastiaux: Spielraum erarbeitet

Es läuft insgesamt besser als geplant bei den Karlsruhern. Man könnte von einem Viersprung sprechen, denn Mastiaux nennt im Einzelnen: Mit 2,43 Milliarden Euro wurde das für 2019 angestrebte Ergebnisziel erreicht. Das Jahresergebnis wurde im dritten Jahr in Folge gesteigert.

Das Ziel ist ein Jahr früher als geplant durchschritten. Und mit den Investitionen in die Erneuerbaren, in die Elektromobilität sowie in die Telekommunikation macht man laut Vorstandschef Mastiaux bereits Fortschritte in Richtung 2025. Anders ausgedrückt: Die EnBW habe sich Spielraum erarbeitet, um „in den kommenden Jahren noch stärker auf Wachstum umzuschalten“.

„Nachbesserungsbedarf beim Kohleausstieg“

Dennoch ist nicht alles Friede und Freude bei der EnBW: „Erheblichen Nachbesserungsbedarf“ deutet Mastiaux beim Kohleausstiegsgesetz an, das die EnBW benachteilige – versteht aber, dass die Politik in Corona-Zeiten andere Schwerpunkte hat.

Auch der Ausbau von Windkraftanlagen an Land stockt. Das passt Mastiaux gar nicht, der schon bei seinem früheren Arbeitgeber E.ON – lange vor anderen – auf die Erneuerbaren setzte. Auch an dieser Stelle hofft er auf die Nach-Corona-Zeit: Die Politik beweise doch aktuell, wie kraftvoll sie handeln könne.