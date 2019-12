Die Band „The Moonlights“ steht seit 60 Jahren auf der Bühne

Anzeige

„Im Herbst 1959 kam Günter Klein zu mir und sagte, er wolle eine Band gründen. Da musste ich lernen, Gitarre zu spielen“, erzählt Jürgen Schmidt. Die junge Band übte fleißig, wochenlang studierten sie, erst zu dritt, später im Quartett, aktuelle Titel ein. Am 6. Februar 1960 hatten sie als „Moonlight-Brothers“ ihren ersten Auftritt in Kandel. Jetzt feiern die „Moonlights“ 60 Jahre Bühnenpräsenz.

Am Tag nach ihrem Auftritt in Kandel spielten sie in Spöck in der „Rose“. Jürgen Schmidt erinnert sich: „Beim ersten Auftritt haben wir jeder zehn D-Mark Gage bekommen.“

Schmidt ist als Gründervater noch hin und wieder dabei, manchmal (wohl auch am Sonntag) singt er bei einem Auftritt mit oder moderiert. Ab 1965 nannte sich die Gruppe „The Moonlights“ (weil der längere Name nicht aufs Plattencover passte), und dabei blieb es bis heute.

Trennung nach Streit

Nicht ohne Komplikationen, berichtet Schmidt. „Nach zehn Jahren mit wechselnden Besetzungen, 27 Musiker insgesamt – darunter Hans Lingenfelder, der später als Ricky King Karriere machte –, haben sich die Moonlights aufgelöst.“ Die zuletzt sechs Musiker, drei Amateure und drei Musikstudenten, zerstritten sich wegen des Repertoires.

Wiedergeburt nach 13 Jahren

Fast 13 Jahre später kamen Jürgen Schmidts jüngere Musiker-Freunde ins Spiel. Dieter Wolf, Keyboarder, ist einer. Er hatte das Ende der Gruppe nach kurzer Zugehörigkeit miterlebt, ehe er zur Bundeswehr musste.

Am 30. Oktober 1982 kam die Wiedergeburt der Moonlights, mit Ur-Gründer Jürgen Schmidt, zu denen damals Jochen Wollasch, Gitarrist und Sänger, als Gastmusiker kam. Den wollte die Gruppe nicht mehr hergeben. Bis heute ist er als Sänger, Texter und Komponist dabei. Schmidt („Musik macht Freude, und Musik schenkt Freude“) stieg Anfang der 1980er aus, weil er sich dem Marathonlaufen widmen wollte. Als Manager mischte er noch eine Weile mit. Ende der 1990er machte er Karriere in der Kommunalpolitik, als Bürgermeister von Philippsburg (1989 bis 2005). Mit den Moonlights war dann Schluss.

Handgemachte Musik

Diese brauchten einen neuen Kopf – erst Ruby Lindenberg, dann Peter Horn, alsbald Peter Kurz (den alle „Pit“ nennen). Der war bei seiner eigenen Band – erst Aristocats, dann Kingcats –, ausgestiegen, weil die Musik in den frühen 80er Jahren nicht mehr ohne Sequenzer und Computer spielbar war. Da war er bei den Moonlights recht: „Die einzige Möglichkeit für mich, so Musik zu machen, wie ich es wollte.“ Dabei war er in jungen Jahren eher zufällig zur Musik gekommen, erzählt er: „Ich war 13, als meine Freunde eine Band gründen wollten. Da musste ich eben lernen, Gitarre zu spielen.“ Er sei, sagt er noch, immer Autodidakt gewesen. Im Lehramtsstudium konnte er Sport nicht mit Musik verbinden, also hat er Englisch gewählt. Musiklehrer war er dann doch.

Mitglieder ergänzen sich

Dieter Wolf war gleichfalls wieder mit dabei, und er war es, der Pit Kurz zu den Moonlights holte. Sie kannten sich lange aus „Cats-Zeiten“. Wolf war als Kind schon begeisterter Musiker, lernte Klavier, Gitarre, gründete mit 14 seine erste Band, spielte in Bigband und Orchester. Die vielseitigen Musiker, Wollasch blieb dabei, Pieter Korfmaker als Bassist und zeitweise Claus Bubik kamen hinzu. Sie ergänzten sich und bilden heute den Kern der Band.

Selbst im Ausland gefragt

Eine Formation, die seit Mitte der 1980er Jahre, in noch unterschiedlichen Besetzungen, im Großraum Karlsruhe viele erfolgreiche Auftritte hatte und große Mengen an Publikum anzog. Auftritte in der Majolika, beim Hoepfner-Burgfest in Karlsruhe (beides Geschichte), Gastspiele in Rastatt, Gaggenau, in der Bühler Ecke. Und immer wieder in Karlsruhe, wie etwa im Spätsommer auf der Kerwe in Neureut. Selbst im Ausland waren ihre Konzerte gefragt.

Tribut an die Bee Gees

Die Dokumentation der Moonlights-Historie füllt Dutzende von Seiten. Pit Kurz hat sie gerade vorgestellt, pünktlich zum 60. Geburtstag der Formation, bei der viele Musiker mitgewirkt haben, die für manchen Sprungbrett in die Professionalität war und die noch immer – wenngleich seit ein paar Jahren gebremst – viel gefragt ist. „Wir wählen aus, was wir machen wollen, wir pflegen Traditionen, und manchmal machen wir was Neues, Auftritte und Gastspiele, die uns Freude machen“, sagt Pit Kurz. Dazu gehört das von den Moonlights getragene Projekt „A Tribute to The Bee Gees“, in dem die aktuellen Musiker voll drin sind.

Die Moonlights sind auch eine Band, die sich im Projekt „Moon life“ mit dessen Präsidentin Gabriele Fenrich, der Frau des damaligen Karlsruher OB, sozial engagierte, zuerst für ihren Kollegen und Freund Jochen Wollasch, dann für andere Menschen, die gegen Leukämie kämpften. Jochen Wollasch hat diese Unterstützung sehr geholfen: „Die Musik hat Jochen durch alle schwierigen Zeiten getragen“, sagt Wollaschs Frau Marlis.

Termine

Sonntag, 8. Dezember, Beim Schupi, Karlsruhe, 20 Uhr

Freitag, 13. Dezember, Storchennest Rastatt, 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember, Adventsmarkt Gaggenau, 16 Uhr

Sonntag, 29. Dezember, Kirchenkonzert, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bühl, 18 Uhr

www.moonlights.de