Erhoffter Schutz der Karlsruher Südstadt lässt weiter auf sich warten

Die mehrfache Verschiebung einer Gemeinderatsdebatte über einen möglichen Milieuschutz in der Südstadt hat bei den Bewohnern im Kernbereich des Multikultiviertels in den vergangenen Monaten für Unverständnis gesorgt.

Die Vorsitzende der Bürger-Gesellschaft der Südstadt Martina Hillesheimer unterstellte der Stadtverwaltung in einem Brief an die BNN deshalb bereits „Desinteresse an einer sozialen Wohnungspolitik“.

Erst im vierten Anlauf beschäftigte sich Karlsruher Gemeinderat mit dem Milieuschutz

Ohne ein Eingreifen der Stadt ließen sich künftig weder die Gentrifizierung des Stadtteils durch Luxussanierungen noch die Überbelegung und Verwahrlosung ganzer Häuserblocks verhindern.

Doch auch wenn die Anträge zu Milieuschutz und Erhaltungssatzung im vierten Anlauf in der Gemeinderatsitzung im Gartensaal behandelt wurden, müssen sich die Antragsteller und die Bürger-Gesellschaft noch eine Weile gedulden.

Stadt will weiterhin Daten über Wohnviertel erheben

„Stand heute wird es nicht leicht, eine gerichtsfeste Satzung zum Schutz der Südstadt zu erstellen“, stellte Oberbürgermeister Frank Mentrup zu Beginn der 20-minütigen Debatte klar. Deshalb wolle die Stadtverwaltung in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin verwertbare Daten zur Struktur von mehreren Karlsruher Quartieren sammeln.

Sobald der Datensatz eine genaue Analyse von Wohnvierteln erlaubt, will das Stadtoberhaupt Vertreter der Fraktionen einladen und das weitere Vorgehen besprechen. „Wir wollen dafür sorgen, dass preiswerter Wohnraum in der Stadt erhalten bleibt“, versprach Mentrup.

Milieuschutz ist kein Mieterschutz

Einfach wird die Sache nach Einschätzung der Verwaltung aber nicht. Eine Milieuchutzsatzung, auch soziale Erhaltungssatzung genannt, sei schließlich kein Instrument des Mieterschutzes.

Sie diene vielmehr dazu, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem bestimmten Gebiet aus besonderen städtebaulichen Gründen zu erhalten. Das könne aber nur gelingen, wenn in dem betreffenden Quartier eine durch Daten belegbare Gefahr einer negativen städtebaulichen und sozialen Entwicklung besteht.

Angst vor explodierenden Mieten

„Die Angst vor explodierenden Mieten treibt die Leute in der Südstadt um“, betonte SPD-Stadtrat Michael Zeh. Weil es in Karlsruhe keinen Mietendeckel gebe, müssten Bewohner in manchen Quartieren durch andere kommunale Instrumente vor Mietwucher geschützt werden. Dank der Bürger-Gesellschaft seien in den vergangenen Jahren schließlich besorgniserregende Entwicklungen ans Tageslicht gekommen.

Auch Linken-Stadträtin Mathilde Göttel sieht die Zeit für ein klares Signal an die Südstädter gekommen. Die Christdemokraten sehen die Sache anders. Nach Einschätzung von CDU-Stadtrat Tilman Pfannkuch reicht die geringe Anzahl an gentrifizierten und sanierten Gebäude nicht für eine stadtteilweite Regelung aus.