Erinnerungen an den Luftangriff auf Karlsruhe: „Wir saßen tagelang zu fünft im Kohlenkeller“

Eigentlich sei die Familie tagelang im Keller gesessen, „denn die Angriffe kamen so plötzlich, dass man nicht schnell genug in den Keller kam“. Die Häuser seien durchgängig gemacht worden, „die Wände wurden aufgeschlagen“. Sie sieht die Bilder ihrer Kindheit – und wie vieles davon am Abend des 4. Dezember 1944 in Flammen aufging. „Wir hatten eine Drogerie, nebenan das Lager brannte lichterloh“, rekapituliert Charlotte Reißle betroffen.

,,Die Drei Linden hat’s getroffen: Der Vater, der an den Flugabwehrgeschützen Dienst tut, bringt die schreckliche Nachricht. Er erzählt Frau und Kindern, wie die Toten in die gegenüber liegende Bäckerei Barquett getragen und dort in der Einfahrt abgelegt wurden. „Der Keller unter Drei Linden wurde in Mühlburg für den sichersten Schutzraum gehalten, es war der Eiskeller des Gasthofs“, erklärt sie. „Wenn ich über die heute verbreiterte Rheinstraße fahre, muss ich immer an die darunter im Krieg umgekommenen Menschen denken“, bekennt Charlotte Reißle.

Auch BNN-Leser Michael Carl hat auf die Sonderseite zu dem verheerenden Bombenangriff vom 4. Dezember 1944 auf Mühlburg und die Weststadt reagiert. Wurde doch dabei auch das Städtische Klinikum an der Moltkestraße voll getroffen. Eine Bombe schlägt im Operationssaal ein. Eine Schwester wird getötet. „Ich bin mitten in dem von Ihnen beschriebenen Bombenangriff im Städtischen Krankenhaus geboren“, schreibt der heute 75 Jahre alte Carl. Die Ruinen seien dann sein Kinderspielplatz gewesen, erklärt der Senior, der heute wieder in der Weststadt lebt.

Der Rechtsanwalt ging nach dem Krieg für 40 Jahre nach England. „In meiner direkten Umgebung, der City von London und dem nördlichen Stadtteil Islington, sah ich die von uns Deutschen angerichteten Verwüstungen“, berichtet er. Nazi-Deutschland hatte den massenmordenden Luftkrieg auch gegen die Zivilbevölkerung mit Bombenangriffen auf England begonnen. „Bellum nocet, Krieg schadet allen“, warnt Carl.

Das Inferno im Kellerloch: Späterer MLP-Chef Manfred Lautenschläger war 14 Stunden verschüttet – er hat die Katastrophe überlebt

Manfred Lautenschläger wird dieses Gebet nie vergessen: „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes“. Es war der 4. Dezember 1944, wenige Tage vor seinem sechsten Geburtstag, als der kleine Manfred dieses Gebet zum ersten Mal hörte, das sich in sein Gedächtnis einbrennen sollte, das er heute noch aufsagen kann, ohne es je danach gesprochen oder gehört zu haben. Von Ingrid Thoms-Hoffmann Die Stimme der Frau, die die Worte damals inbrünstig sprach, ist ihm vertraut geblieben, wie so vieles, was in dieser Nacht im Kellerloch unter den Drei Linden in Mühlburg passierte, als die Bomben der Engländer vom Himmel fielen. Einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands Geboren wurde Lautenschläger am 15. Dezember 1938 in Karlsruhe, aufgewachsen ist er in Mühlburg in einfachen Verhältnissen. 40 Jahre später hat es der studierte Jurist bis an die Spitze geschafft. Mit seinem von ihm gegründeten Dienstleister MLP zählte er zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands, überwand mit 41 Jahren einen Pankreas-Krebs und gehört heute zu den großen Mäzenen der Rhein-Neckar-Region. Ungutes Gefühl im Keller

Lautenschläger, der in der Nähe von Heidelberg lebt, hat in seinem Leben viel durchgemacht, und dennoch versagt dem fünffachen Familienvater die Stimme, wenn er 75 Jahre später von jenen Erlebnissen im Luftschutzkeller erzählt. Nein, „gelitten“ habe er sein Leben lang nicht unter den schrecklichen Eindrücken. Aber da ist – auch als er schon älter ist – die „panische Angst vor Blitz und Donner“, da ist bis heute das ungute Gefühl in einen Keller zu gehen, die Beklemmung vor Enge, die Panik vor tieffliegenden Flugzeugen. Was er Jahrzehnte lang ignorierte, nennt er heute „Trauma“. Jenes nicht zu fassende Phänomen, das so ganz tief sitzt und zugeschüttet ist von einem langen, wechselvollen Leben.