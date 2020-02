Erster Corona-Patient in Karlsruhe: Diese Maßnahmen ergreift die Stadt jetzt

Anzeige

In Karlsruhe ist ein erster Corona-Fall aufgetreten. Ein Mann aus Nürnberg wurde positiv getestet, 19 Menschen wurden isoliert. Ein großer Kongress in der Messe wurde am Freitag abgebrochen. Einrichtungen und Menschen bereiten sich auf weitere Fälle vor.

Am Freitagmorgen hat sich der Geschäftsreisende aus Nürnberg im Städtischen Klinikum gemeldet. Er klagte über Atembeschwerden. Wie in anderen Fällen in den vergangenen Tagen testeten die Ärzte auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Zum ersten Mal war das Ergebnis positiv, das Gesundheitsamt war informiert.

In den folgenden Stunden spulten die Behörden das vorgegebene Protokoll ab. Sie ermittelten Kontaktpersonen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann – nach BNN-Informationen ein 36 Jahre alter Pastor – offenbar gerade noch rechtzeitig zum Arzt gegangen war.

Kongress mit mehreren Tausend Teilnehmern abgebrochen

Am Freitagmittag hätte er als Referent beim Leitungskongress des christlichen Netzwerks Willow Creek auftreten sollen. Mehrere Tausend Menschen waren dafür in die Messe Karlsruhe gekommen. Der Verein Willow Creek Deutschland ist ein Ableger der gleichnamigen amerikanischen Freikirche.

Die Gruppe war 2010 bereits zu Gast in Karlsruhe. Das aktuelle Kongressprogramm startete am Donnerstag. Am Freitag wurde der Event vorzeitig abgebrochen – aus Sicherheitsgründen, nicht auf behördliche Anweisung.

Der infizierte Mann hatte sich mindestens seit Mittwoch in der Stadt aufgehalten und an diesem Tag an einem Abendessen im kleinen Kreis auf dem Messegelände teilgenommen. Mit 19 Menschen hatte er nach Behördenangaben Kontakt. Sie wurden teils in Hotelzimmern isoliert. Manche durften allein mit ihrem Auto nach Hause fahren. Der Erkrankte wird im Städtischen Klinikum behandelt. Angaben zu seiner Verfassung gibt es nicht.

Klinikum bereitet sich auf weitere Fälle vor

Das Klinikum bereitet sich indessen auf mögliche weitere Fälle vor. Die Einrichtung reserviert auf der Infektionsstation entsprechend mehrere Betten. Dies teilte die Geschäftsleitung auf BNN-Nachfrage mit. Zudem wurde der Zugang zur Notaufnahme anders geregelt.

Wer Symptome einer Atemwegsinfektion aufweise und in den vergangenen Tagen etwa in China oder bestimmten Regionen in Norditalien war, komme in der Notaufnahme nicht in Kontakt mit anderen Patienten. Dafür wurden Wege und Untersuchungseinrichtungen abgetrennt. Das St. Vincentius-Klinikum hatte bereits Mitte der Woche vorsorglich eine Art Empfangszelt vor der Notaufnahme aufgebaut.

Eine Sprecherin des Städtischen Klinikums bestätigt, dass die Lage auf dem Markt für Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Atemmasken oder auch Händedesinfektionsmittel derzeit sehr angespannt ist. Aufgrund entsprechender Vorratshaltung sei das Klinikum derzeit aber ausreichend mit Schutzmitteln versorgt.

Altenheime ergreifen Maßnahmen

Die Nachschub-Frage beschäftigt auch die Träger vieler Altenheime. „Dass wie jetzt Schutzmaterial nicht lieferbar ist, gab es eigentlich noch nie“, sagt Daniel Groß. Der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hofft, mit den Vorräten über die Runden zu kommen.

Die Infektionsmeldungen sind in den Einrichtungen, in denen viele Menschen aus der Risikogruppe wohnen, ein großes Thema – zusätzlich zur aktuellen Grippesaison. Man sieht sich aber gut gerüstet. „Die Hygiene-Standards für Corona sind im Grunde die gleichen wie bei Grippewellen“, heißt es unisono.

Dennoch machen sich die Träger Gedanken, wie sie ihre Bewohner zusätzlich schützen können. So verzichtet der ASB in seinen vier Karlsruher Einrichtungen auf größere Veranstaltungen. „Wir holen uns jetzt nicht unbedingt einen Kindergarten für ein Lied ins Haus“, sagt ASB-Geschäftsführer Groß.

Aufruf zu Aufmerksamkeit – ohne Panik zu machen

In den sechs Häusern der Evangelischen Stadtmission ist man mit Ausflügen „eher vorsichtig“. Davon abgesehen möchten die Träger die Kontakte nach außen – zumindest noch – nicht einschränken. „Wir müssen auf die Vernunft von Angehörigen und Besuchern vertrauen“, sagt Martin Michel, der Vorsitzende der Stadtmission.

Sollte sich die Lage zuspitzen, sei aber zum Beispiel denkbar, nur noch nahe Verwandte ins Haus zu lassen. Neben Besuchern haben die Träger die eigenen Mitarbeiter im Blick. So hat die AWO am Mittwoch versucht, sie mit umfangreichen Informationen zusätzlich zu sensibilisieren.

Wer Symptome zeige, müsse die Einrichtung verlassen. Bei der Evangelischen Stadtmission ist Händeschütteln bis auf Weiteres untersagt. Es sind stärkere Desinfektionsmittel im Einsatz. Aller Maßnahmen zum Trotz rufen die Verantwortlichen zur Ruhe auf. „Wir müssen aufmerksam sein, aber sollten keine Panik machen“, betont die AWO-Geschäftsführerin Clarissa Simon.

Infektionsfälle könnten isoliert werden

Die AWO hat schon vor Jahren einen eigenen, umfangreichen Pandemieplan entwickelt. Dort ist bis ins Detail geregelt, wie man im Krisenfall reagieren möchte. „Es steht zum Beispiel drin, wie gereinigt und gewaschen werden muss“, erläutert Simon.

Auch Einschränkungen für Gruppenveranstaltungen oder den gemeinsamen Speisesaal sind Teil des Papiers. Alle Einrichtungen sind auf mögliche Infektionsfälle vorbereitet. Die Isolation einzelner Bewohner sei möglich, bestätigen sie. Das komme auch mal bei einer Norovirus-Infektion vor, so Stadtmission-Chef Michel. „Wir kriegen das schon hin, wir sind das gewohnt“, sagt er.

Schließung von Kindergärten möglich

In den Kindergärten informierten die Träger am Freitag in einem gemeinsamen Schreiben über den aktuellen Stand. Darin beschwichtigen sie einerseits mit dem Verweis auf die Risikoeinschätzung durch das RKI.

Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass Einrichtungen im Falle einer Infektion sofort geschlossen werden könnten. Eltern wären dann dazu aufgerufen, ihre Kinder umgehend abzuholen. Eine Notfallbetreuung würde es nicht geben.

Keine Hamsterkäufe, dafür Desinfektionsmittel ausverkauft

Meterweise leergeräumte Regale gab es in Karlsruher Supermärkten Stand Freitagnachmittag nicht. „Ich halte Hamsterkäufe auch nicht für nötig, die Lebensmittel stehen ja zur Verfügung“, sagt Andreas Behrens, Inhaber des Edeka-Marktes in der Waldstadt.

Der Unternehmer beobachtet seit zwei, drei Tagen vereinzelt Hamsterkäufe. Diese Kunden deckten sich dann beispielsweise mit größeren Mengen Hygieneartikeln, stillem Wasser, Nudeln, Reis, Brot in Dosen und haltbarer Milch ein. „Wir bestellen entsprechend nach“, so Behrens.

Im CAP-Markt in der Weststadt berichtet ein Mitarbeiter: „Es ist derzeit generell viel los. Das liegt aber vielleicht daran, dass viele wegen Fastnacht ihre Einkäufe nach hinten schoben.“ Hamsterkäufe gebe es nicht. Allerdings seien bestimmte Desinfektionsmittel und Waschlotionen aktuell ausverkauft.

Leere Regalfächer finden auch Kunden vieler Filialen großer Drogeriemarkt-Ketten vor. Immer wieder müssen die Mitarbeiter erklären, dass Sprays und Tücher zur Desinfektion derzeit nicht zu kriegen sind. Ändern wird sich das so schnell wohl nicht. In den Zentrallagern gibt es keine Vorräte mehr, verrät eine Verkäuferin.

Staatstheater reist vergeblich nach Südkorea

Corona hat auch Opernfans einen Strich durch die Rechnung gemacht – und Künstlern des Badischen Staatstheaters eine vergebliche Reise beschert. Das Haus wollte wie schon im vergangenen Jahr ein Gastspiel in der südkoreanischen Stadt Daegu geben. Auf dem Programm stand eine konzertante Aufführung von Don Giovanni.

Doch kaum waren die Karlsruher gelandet, wurden in der Provinz Suseong größere öffentliche Veranstaltungen abgesagt, weil ein Corona-Fall aufgetreten ist. Diese Nachricht erreichte Kulturbürgermeister Albert Käuflein kurz bevor er sich nach Korea aufmachen wollte. Er flog also nicht.

„Der Bürgermeister des Bezirks war in seiner Zeit als städtischer Mitarbeiter ein paar Monate ans Badische Staatstheater entsandt“, erklärt Käuflein die Verbindung nach Südkorea. Kultur sei nun eine Brücke, die zu weiteren Kontakten etwa im Bereich der Wirtschaft führen soll. Entsprechende Gespräche wollte Käuflein in Korea führen. Abgesagt ist dies nicht, aber erst einmal vertagt.