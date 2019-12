Erwin Kintop und weitere „The Voice“-Sänger begeistern in Karlsruhe

Anzeige

Fünf Stunden vor der Show wirkt Erwin Kintop alles andere als aufgeregt. Entspannt schlendert er durch die Karlsruher Schwarzwaldhalle und zeigt die Bühne, auf der er am Abend seiner Leidenschaft nachgehen wird. „Ich glaube, ich bin nun in meinem Traum angekommen“, sagt der Sänger aus Rastatt.

„Vor Publikum live zu singen, ist eine tolle Erfahrung, die ich derzeit machen darf.“

Zweiter bei Castingshow

Etwas mehr als vier Wochen ist es her, dass Kintop im Finale der Castingshow „The Voice of Germany“ stand und dort den zweiten Platz erreichte. Sein Leben hat sich seither stark verändert, denn der 24-Jährige ist nun gemeinsam mit den weiteren Finalisten sowie einer Wildcard-Gewinnerin auf Tournee durch ganz Deutschland. Am Sonntagabend machte „The Voice – Live in Concert“ auch in Karlsruhe Station. „Es ist schon krass, die Hallen sind noch größer als in der Fernsehshow. Wenn du da stehst, ist der erste Gedanke: Geil!“, gibt Kintop einen Einblick in seine Gefühlswelt. Wenn die Zuschauer richtig Stimmung machten, pushe das enorm.

Salbei- und Kamillendampf helfen der Stimme

In der Show stecke allerdings auch viel Arbeit. „Ich habe einen Tagesplan von 14, 15 Stunden, natürlich mit viel Gesangstraining“, erzählt Kintop, der auf ein großes Team im Hintergrund bauen kann. Damit die Stimme am Abend in Top-Form ist, inhaliert er dreimal am Tag mit Salbei- oder Kamillendampf. „Das ist ein guter Tipp von meinem Coach Rea Garvey.“ Wenn er mal einen Tag Pause hat, nutzt Kintop diesen zur Entspannung – am liebsten mit seiner Freundin, der Familie und Freunden. Danach ist er wieder bereit für den nächsten Auftritt. „Es macht unheimlich viel Spaß. Wir haben eine Riesen-Show auf die Beine gestellt.“

800 Fans vor Ort in der Schwarzwaldhalle

Davon wollen sich in der Schwarzwaldhalle 800 Zuschauer persönlich überzeugen. „Ich bin ein großer Fan der Sendung“, erzählt Anja Litschauer aus Pfinztal. Sie hat die Karte von ihrem Mann Frank zum Nikolaustag geschenkt bekommen. „Wir sind jetzt gespannt, wie die in Wirklichkeit so singen.“ Den Auftakt macht Siegerin Claudia Emmanuela Santoso mit „Light Up“ von Snow Patrol, dann kommen nach und nach auch Kintop, Freschta Akbarzada, Fidi Steinbeck, Mariel Kirschall und Lucas Rieger auf die Bühne. In der Gruppe, im Duett oder Solo begeistern sie die Zuschauer mit Balladen und Up-Tempo-Nummern, die aus den Charts bekannt sind. So singen Santoso und Kintop etwa „Señorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello, Steinbeck den Hit „Zu dir“ von Lea.

Ehemalige Lehrerinnen sind Fans

Besonders viel Applaus erntet Kintop mit „You Deserve Better“ von James Arthur. Erst nach einer Zugabe lässt das Publikum die Sänger von der Bühne. Zwei sind ganz besonders angetan von der Show, vor allem aber von Erwin Kintop: Seine ehemaligen Lehrerinnen Christiane Kobus und Sabrina Eller. „Erwin hat schon in der Schule gerne gesungen, bei jeder Abschluss- oder Adventsfeier“, erinnert sich Kobus. Seine Karriere verfolgen beide mit großem Interesse. „Er hat sich super entwickelt. Wir hoffen sehr, dass er weiter Erfolg hat.“

