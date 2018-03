Am Durlacher Tor wird gestockt. Nein, dort stauen sich nicht die Bahnen in der U-Strab-Station. So weit ist Karlsruhe auch im neunten Jahr des Stadtumbaus noch lange nicht.

Allerfrühestens Weihnachten 2020 kann es in der unterirdischen Haltestelle zu einem stockenden Schienenverkehr kommen.

Doch auch von einem Stocken der Bauarbeiten kann derzeit keine Rede sein. Es geht voran: Das Durlacher Tor nimmt 2018 langsam das Bild seiner Zukunft an – oben und unten.

Letze Saison fürs Durlacher Tor

Es wird die letzte Saison, in welcher der Verkehrsknoten zwischen City und Oststadt die größte Kombi-Baustelle ist.

Ausgerechnet das Stocken steht beispielhaft für diesen Wandel. Es markiert den Übergang vom Rohbau zum Innenausbau der U-Strab-Röhre und ihrer sieben Bahnsteighallen. „Stocken“ ist ganz einfach der Fachbegriff der Bauleute für das Aufrauen von glatten Wänden.

Wie ein Specht

Wie ein Specht mit Stahlschnabel hämmert der Bohraufsatz unter ohrenbetäubendem Lärm auf den Beton ein, bis dieser die gewünschte Grobstruktur aufweist. Die gestockten Wände gehören zum Gestaltungskonzept der Haltestellen. Die Treppenhäuser zwischen der Erdoberfläche und den Zwischenebenen sowie dieser Verteilerbrücken und ihre Abgänge zu den Bahnsteigen werden derzeit in der U-Station Durlacher Tor mit dem Meisel behandelt.

Wände bleiben nicht nackt

Die nackten Betonwände und -decken der Bahnsteige werden hingegen bald mit großen Kunststeinplatten verkleidet – zum Schmuck und für den Schallschutz.

Der Rohbau dieser U-Station ist abgeschlossen, auch die Betonbodenplatten der Bahnsteige sind verlegt. Die Handwerker für die Innegewerke können kommen. Für Schotter und Schienen aber kommt die Zeit wohl erst in zwei Jahren.

2018 große Sprünge

Dagegen macht die oberirdische Entwicklung am Durlacher Tor 2018 große Sprünge. „Wir stellen jetzt zunächst die Oberfläche um die neu verlegten Gleise auf der Westseite, also am Anfang der Kaiserstraße, her“, berichtet Philipp Banschbach vom U-Strab-Bauherr Kasig.

Sperrung im Sommer

Anschließend werde die Fußgängerfläche vor der Brunnenstraße und die Einmündung der Fahrbahn an der Kapellenstraße ausgebaut. „Mit Beginn der Sommerferien wird die Schienenverbindung zwischen City und Oststadt voll gesperrt“, erklärt Karlsruhes Baustellenkoordinator Jürgen Lohmeyer.

Dann schließen die Gleisbauer die Schienenstücke zusammen. Vier Wochen ist bis zum 27. August der Straßenbahnverkehr auf dem Hauptstrang von der Kaiserstraße in die Durlacher Allee unterbrochen. Die Bahnen Richtung Hauptfriedhof können sogar erst nach Ablauf der Sommerferien rollen. Während dieser Arbeitsphase wird der Cityring für die Autofahrer einspurig.

„Alle Gleise und Fahrbahnen sind am Ende der Sommerferien fertig“, verspricht Banschbach. Und die Gehwege am Durlacher Tor seien Ende November komplett.

Im Osten noch nichts Neues

Zwei Teilflächen werden aber 2019 noch unbearbeitet ihrer Zukunft harren: Die Mitte wird mindestens bis 2021 von der U-Strab-Baubüro-Burg aus 36 Containern in Beschlag genommen. Und an der Ostseite vor St. Bernhard müssen die überflüssigen Gleise herausgerissen werden, bevor eine Platzanlage im Stil der neuen Kaiserstraße entsteht.