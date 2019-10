Etwa 60 negative Vorfälle mit E-Scootern – die Stadt Karlsruhe zieht Bilanz

Anzeige

Sie schlängeln sich lautlos durch Wartende an Bushaltestellen und liegen in Hecken oder an der Rampe der Wasserbrücke: E-Scooter bringen auch in Karlsruhe so manchen auf die Palme. Nun ziehen Stadt und Polizei eine erste gemeinsame Bilanz.

Der aktuelle Fall ist typisch: Ein 24-Jähriger und ein weiterer Mann fahren in der Nacht zum Mittwoch auf einem E-Scooter durch die Kaiserstraße. Als Polizisten die zwei um 1.40 Uhr kontrollieren wollen, rennen die davon. Weil der 24-Jährige stürzt, wird er gestellt – mit mehr als 1,7 Promille.

Seit rund fünf Wochen sind 150 rosarote Leih-E-Scooter des Anbieters Voi in Karlsruhe am Start. Vorwiegend junge Menschen, aber auch Ältere rollen darauf lautlos durch die Stadt. Auf Fahrradstraßen wie dem Zirkel etwa, das entspricht den Regeln.

Bisher kam es zu sechs Unfällen

Aber E-Scooter kommen auch vielen auf dem Gehweg entgegen und schlängeln sich durch Wartende an Bahnhaltestellen. Die E-Roller liegen in Hecken oder lehnen an der Rampe der Wasserwerkbrücke. Eine erste Zwischenbilanz ziehen jetzt gemeinsam Stadt und Polizei.

Bei bisher sechs Unfällen mit E-Scootern wurden drei Menschen verletzt. Bei rund zehn Fahrern waren laut Polizei Alkohol oder Drogen im Spiel. Insgesamt registrierte die Polizei rund 60 negative Vorfälle mit E-Rollern in der Stadt, wobei wenig kontrolliert wurde.

Ab November nehmen Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst der Stadt neben Radfahrern auch E-Scooter in den Blick. „Wir werden die Kontrollen intensivieren“, kündigt Martin Plate an, der Leiter der Verkehrspolizeidirektion. E-Scooter dürften auf Gehwegen und in Fußgängerzonen nicht fahren. Im verkehrsberuhigten Bereich gelte Schritttempo auch für E-Scooter und Radler.

Wildes Parken sorgt für Unmut

E-Scooter, die kreuz und quer abgestellt sind, bringen Bürger auf die Palme und beschäftigen die Stadtverwaltung. Einzelne E-Roller standen auch tagelang in Parks oder im Wald. Dies sei aber vergleichbar mit der Anfangszeit des Leihrad-Systems mit flexiblen Standorten, heißt es. Gegen E-Scooter, die auf öffentlichen Flächen stören, sehen Stadt und Polizei kaum eine Handhabe.

Nur E-Scooter, die so geparkt sind, dass sie den Verkehr gefährden, könnten entfernt werden. Beim Abstellen gelten dieselben Regeln wie für Fahrräder. Man darf sie auf Gehwegen, beleuchtet sogar am Straßenrand parken – aber nur da, wo sie niemanden behindern.

Als Voi in Karlsruhe startete, war das für den Verleiher die elfte Station in Deutschland. Das Unternehmen habe auf Hinweise rasch reagiert, so die Stadt. In der App habe es bei den Parkverbotszonen nachgebessert. Nun könnten E-Scooter nicht mehr in einer Fußgängerzone abgemeldet werden. Vorbei sind auch Rollerfahrten Freitag- und Samstagnacht ab 23 Uhr. In der Zeit seien Alkohol und Fahrzeugmissbrauch verstärkt aufgefallen, so die Stadt.

Die Flotte wächst wohl weiter

Voi denkt laut Stadt über eine deutliche Vergrößerung seiner Flotte nach. Zudem wolle der Betreiber Tier, weiterer Verleiher von E-Tretrollern, „in absehbarer Zukunft“ in Karlsruhe starten. Tier habe angekündigt, von Anfang an auf austauschbare Akkus zu setzen und die geladenen Batterien per Lastenrad zu den E-Rollern zu bringen.

Auch andere Verleiher von E-Scootern überlegen nach Angaben der Stadt, die Roller mit austauschbaren Akkus auszustatten, was der Auflade-Logistik zugute kommt. Eine Verbesserung erwartet die Stadt auch, sobald der Betreiber die Infrastruktur für Inspektion und Aufladevorgang vor Ort ausgebaut hat und jeder E-Scooter spätestens alle zwei Tage bei Voi einen „Boxenstopp“ einlegt.

Die Stiftung Warentest hatte erst Anfang September den Service der E-Scooter-Anbieter Voi, Tier, Lime und Circ getestet. Nutzungspreis, Sicherheit, Umweltbilanz, Benutzerfreundlichkeit der Apps, Umgang mit Daten und die Bedingungen, unter denen die E-Roller eingesammelt und aufgeladen werden: Fast nirgends schneiden die E-Scooter wirklich gut ab.

Bus und Bahn sind mitunter preiswerter

Sie sind weder besonders sicher, noch fahren sie gut außerhalb asphaltierter Flächen. Auch die Umweltbilanz sieht schlecht aus. Zu kurz ist die Lebensdauer der E-Scooter, die Auto-Transportwege für die Aufladung hingegen sind zu lang und die Arbeitsbedingungen fragwürdig.

Außerdem sei das Ausleihen nicht gerade günstig. Bis zu 3,50 Euro für zehn Minuten kostet laut Stiftung Warentest eine kurze Fahrt. Das sei in vielen Fällen teurer, als wenn jemand die gleiche Strecke mit dem Nahverkehr oder einem Mietfahrrad zurücklegt.

Die Apps zur Freischaltung der E-Scooter bewerten die Tester als benutzerfreundlich. Aber sie entdeckten in allen vier getesteten Apps Programme, die mitlesen, wie sich Nutzer in der App bewegen. Anschließend würden die Daten der E-Scooter-Benutzer ausgewertet.

Die Stiftung Warentest kommt daher zu dem Fazit: „Die Apps senden mehr Daten als notwendig und sind auch darauf ausgelegt, viele Nutzerdaten einzusammeln.“