Experten: Sexuelle Gewalt gegen Kinder nimmt in der Corona-Krise zu

Jeder vermutet es, doch keiner weiß es ganz genau. Dass die Fälle von sexuellem Missbrauch an und sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in diesen Corona-Wochen zunehmen, liegt für die Experten aber auf der Hand. Durch die häusliche Isolation sind die Jüngsten und Schwächsten der Gesellschaft noch größeren Gefahren ausgesetzt als sonst, befürchtet der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Rörig, in seinem jüngst vorgelegten Bericht. Karlsruhe, Pforzheim und andere Städte, Gemeinden und Landkreise in unserer Region bilden da keine Ausnahme.

„Im Moment kommen nur die krassesten Fälle bei uns an“, berichtet Renate Fiedler von Allerleirauh, der Karlsruher Fachberatungsstelle bei Fällen von sexueller Gewalt. Während Erzieher, Lehrer und andere Vertrauenspersonen im Moment wenig bis keinen Kontakt zu bedrohten Kindern und Jugendlichen hätten, meldeten sich nun vor allem Ärzte. Und das natürlich erst, wenn der Übergriff schlimme, körperliche Folgen hatte und die Opfer in Behandlung kommen.

In Familien, in denen es schon Übergriffe gab, verschärft sich nun die Situation. Sarah Kittner, Karlsruher Frauennotruf

„In Familien, in denen es schon Übergriffe gab, verschärft sich nun die Situation“, bestätigt auch Sarah Kittner vom Karlsruher Frauennotruf. Über die Kriminalstatistik im kommenden Jahr macht sich Jerome Braun von der Deutschen Kinderschutzstiftung „Hänsel und Gretel“, keine Illusionen: „Die Zahlen werden zwar zurückgegangen sein, aber die Dunkelziffer wird enorm hoch sein“, prophezeit er.

Massiver Austausch von Kinderpornografie im Internet in der Corona-Krise befürchtet

Einen großen Anstieg befürchtet er auch im digitalen Bereich. Der Austausch von Kinderpornografie oder die Kontaktanbahnung zwischen Tätern und Opfern im Internet sei schon jetzt ein immer größer werdendes Thema. In der häuslichen Isolation, so vermutet er, werden noch mehr Menschen auf den digitalen Austausch zurückgreifen.

„Auch sexuelle Gewalt ist eine Pandemie“, sagt Braun und sie nehme Auswüchse an, denen man sich stellen müsse. Wie? Durch Präventionsarbeit zum Beispiel. Damit Kinder gar nicht erst zu Opfern werden, müsse man sie sehr früh schon stark machen.

Bereits im Kindergartenalter könnten Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, wann und wo ihre eigenen Grenzen überschritten werden. Welche Stellen an meinem Körper soll niemand berühren und was kann ich tun, wenn Onkel XY das trotzdem immer wieder tut?

„Starke Kinder Kiste“ hilft, das Bewusstsein von Kindern zu stärken

Eine Möglichkeit ist die „Starke Kinder Kiste“, die mit Unterstützung von „Hänsel und Gretel“ entwickelt wurde. In der roten Box, die speziell für ganz junge Kinder in Kitas gemacht ist, dienen spannende Objekte und Spielsachen dazu, sich seiner Gefühle bewusst zu werden, auch wenn man sie noch nicht konkret benennen kann.

Auf einer Magnettafel mit dem Bild eines Kindergartenkindes zum Beispiel dürfen die Kita-Kinder mit grünen und roten Magneten markieren, wo am Körper sich Berührungen gut anfühlen und wo nicht. Eine Stopp-Kelle macht das Kita-Kind zum Schutzmann seines eigenen Körpers und die goldene Flüstertüte verstärkt die eigene kleine Kinderstimme zu einem beeindruckend lauten Klang.

Unterstützung für Kindergarten in Oberhausen-Rheinhausen

Katja Peters, die Leiterin eines großen Kindergartens in Oberhausen-Rheinhausen im nördlichen Landkreis Karlsruhe, hat mit der Kiste schon gute Erfahrungen gemacht. „Die Kinder und auch wir im Erzieherteam haben sehr profitiert“, sagt sie.

Während die Kleinen sanft und spielerisch mit dem schwierigen Thema konfrontiert wurden, hätten die Pädagogen viele neue Ideen und Impulse für ihre Arbeit bekommen. Als erste Einrichtung im Land hat ihr Kindergarten von „Hänsel und Gretel“ nun eine der Kisten im Wert von über 2.200 Euro geschenkt bekommen.

Normalerweise werden die „Starke-Kinder-Kisten“ für sechs Wochen an Einrichtungen verliehen. Aber eine kontinuierliche und anlassbezogene Arbeit sei damit schwierig. Corona ist so ein Anlass. Nach der Rückkehr zum normalen Kita-Alltag, werden sich in der Arbeit der Erzieher viele neue Fragen stellen.

Katja Peters, die während der Schließung sehr engen Kontakt zu den Kindern und Eltern ihrer Einrichtung hält, hat bemerkt, wie groß der Redebedarf schon jetzt ist. Von ihrem Team seien Beschäftigungsideen, oft auch Erziehungstipps gefragt.