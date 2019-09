Fahnenbauftragter behält badische Flagge auf dem Karlsruher Schloss im Blick

Anzeige

Sein erster Blick, kurz bevor er morgens seinen Arbeitsplatz erreicht, richtet sich hoch zum Schlossturm – zur dortigen Fahne. Flattert sie unversehrt im Wind? Ist sonst alles okay? Günter Wagner, Fahnenbeauftragter des Badischen Landesmuseums, sieht schnell wie es um die Fahne bestellt ist. Zumeist ist alles in Ordnung. Mit einem Blick freilich ist es nicht getan. Hinter dem Fähnchen im Wind auf dem Schlossturm steckt viel mehr als man gemeinhin annehmen mag.

Wirbel um die Fahnen sorgte für Gesprächsstoff

Was so eine Fahne alles auslösen und bewirken kann, zeigte sich im vergangenen Jahr – im Verlauf eines „Fahnenspektakels“, das für viel Wirbel und Gesprächsstoff sorgte. Damals wehte sogar zeitweise eine rote Revolutionsfahne über dem Schloss; und nicht zu vergessen die badische Fahne, die in einer Höhe von rund 48 Meter – 42 Meter Turm plus sechs Meter Fahnenstange und Kuppel – munter im Wind flatterte.

Die Wogen und die Stuttgarter im zuständigen Ministerium haben sich längst wieder beruhigt – die rote Fahne ist im Museumsarchiv verstaut, und die badische Fahne weht fast täglich über dem Schloss. Seit dem Fahnenstreit, in dessen Verlauf das badische Tuch zum Tabu erklärt worden war, hat die Fahne auf dem Schlossturm an Bedeutung gewonnen. „Viele Leute achten nun darauf, welche Fahne gerade gehisst ist“, erzählt Nathalia März, Pressereferentin des Badischen Landesmuseums.

Fahnenbeauftragter sorgt für richtige Beflaggung

Spätestens jetzt kommt der Fahnenbeauftragte Wagner vom Technischen Dienst des Landesmuseums ins Spiel. Dafür, dass die „richtige Fahne“ weht, gibt es Vorgaben, haarklein festgehalten im Protokoll- und Konsulatswesen des Landes. Obendrein kann der Ministerpräsident aus besonderen Anlässen die Beflaggung der Dienstgebäude – dazu zählt das Museum – anordnen.

So es ein Anlass, zum Beispiel ein Festakt im Schloss, zulässt, darf auch die Stadt eine Beflaggung beantragen. Ansprechpartner dabei ist die Oberfinanzdirektion, klären Wagner und März auf. Im Fahnenschrank des Landesmuseums finden sich die Deutsche Fahne, die Europafahne, die Baden-Württembergische und die badische Fahne. Die „badische“ freilich ist keine offizielle (Landes-) Fahne – im Gegensatz zur „Baden-Württembergischen“.

Starker Wind bringt Fahne in Gefahr

Und nun müssen die Teile ja noch je nach Bedarf und Anlass aufgehängt werden. Darum kümmert sich ein Trio im Landesmuseum. Einer der drei Fahnenaufhänger ist Kirsten Carow.

Der Job bedarf schon einer gewissen Aufmerksamkeit und einem gewissen Maß an Kondition. Gut 160 Schlossturm-Stufen sowie einige Leiterstufen müssen erklommen werden, um den Fahnenmast zu erreichen.

Von weitem und von oben sieht das schon heftig aus, was die Fahnenaufhänger so machen. Carow winkt lachend ab: „Halb so wild. Passieren kann da eigentlich nix.“

Was bisweilen kaputtgeht, ist eine Fahne. Bei zu starkem Wind könne sie am Seilzug reißen, berichtet Wagner. Das komme aber eher selten vor. Um die Haltbarkeit so einer Fahne ist es auch recht gut bestellt. Je nachdem wie oft sie flattern darf, hält sie schon mal ein Jahr. Nein, gereinigt werden laut Wagner die Fahnen nicht. Das wäre zu teuer – da kaufe man besser eine neue.

Bei der Europafahne ist Konzentration gefragt

Ein Punkt beim Beflaggen ist von elementarer Bedeutung: Die Fahne muss richtig hängen. Gold-Rot-Schwarz oder Gelb-Schwarz (Baden-Württemberg) geht gar nicht. Bei der Badischen Fahne Gelb-Rot-Gelb wiederum kann man wenig falsch machen; es sei denn, die Fahne ziert das Badische Wappen.

Volle Konzentration erfordert die Europafahne. Die Spitzen der darauf abgebildeten Sterne müssten nach oben zeigen, erklärt Carow. Zeigen zwei Spitzen nach oben, hängt die Flagge falsch herum. „Nee, bisher ist das nie passiert.“

Noch ein Wort zur badischen Fahne. Die ist längst zur Alltagsfahne auf dem Schlossturm geworden. Wenn es nicht gerade einen besonderen Anlass gebe, hinge sie so gut wie jeden Tag am Fahnenmast, sagt März.

Badische Fahne weht auch weiterhin

Derzeit wird das Protokoll für die Flaggenordnung in Baden-Württemberg überarbeitet. Bislang fand die badische Fahne dort keine Berücksichtigung. Das dürfte sich ändern. Das Protokoll soll nicht zuletzt auf Anregung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann etwas „lockerer“ für besondere Einrichtungen wie Museen ausgelegt werden.

Kurzum: Die Badener dürften weiterhin getrost zum Schlossturm hochblicken, um dort „ihre Farben“ im Wind flattern zu sehen. Und so wie der Fahnenbeauftragte Günter Wagner seinen Arbeitstag beginnt, so endet er auch mit einem Blick – genau – nach oben.