Fahrradunfälle in Karlsruhe: Wo es warum wie oft kracht

– „Falsches Fahren“: Falschfahrt auf Straßen mit nach Fahrtrichtung getrennten Fahrbahnen, Benutzung der Fahrbahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in anderen Fällen, verbotswidrige Benutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile (z.B. Gehweg, Radweg) und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

– „Geschwindigkeit“: Unangepasste Geschwindigkeit mit Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen

– „Vorfahrtsverstoß“: Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen, Missachten des Vorrangs des durchgängigen Verkehrs auf Autobahn oder Kraftfahrstraße, Vorfahrtmissachtung durch Fahrzeuge aus Feld- und Waldwegen, Missachten der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder Lichtzeichen, Nichtbeachten des Vorranges entgegenkommender Fahrzeuge, Nichtbeachten des Vorranges von Schienenfahrzeugen an Bahnübergängen

– „Sonstiges“: Übermüdung, Sonstige körperliche oder geistige Mängel, Ungenügender Sicherheitsabstand, Starkes Bremsen des Vorausfahrenden ohne zwingenden Grund, Unzulässiges Rechtsüberholen, Überholen trotz Gegenverkehrs, Überholen trotz unklarer Verkehrslage, Überholen trotz unzureichender Sichtverhältnisse, Überholen ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs, plötzliches Ausscheren, Fehler beim Wiedereinordnen nach rechts nach Überholen, Sonstige Fehler beim Überholen, Fehler beim Überholtwerden, Nichtbeachten der entgegenkommenden Fahrzeuge beim Vorbeifahren an Hindernis, Nichtbeachten des nachfolgenden Verkehrs beim Vorbeifahren an Hindernis, fehlerhafter Fahrstreifenwechsel oder Reißverschlusssystem-Missachtung, Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr (Grundstück, beim Anfahren), falsches Verhalten gegenüber Fußgängern an Fußgängerüberwegen/Fußgängerfurten/beim Abbiegen/an Haltestellen, Schulbussen/an an anderen Stellen, Unzulässiges Halten oder Parken, mangelnde Sicherung haltender oder defekter Fahrzeuge, verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen oder Be- oder Entladen, Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften, Überladung, Überbesetzung, unzureichend gesicherte Ladung oder Fahrzeugzubehörteile, andere Fehler beim Fahrzeugführer, technische Mängel, Wartungsmängel (Beleuchtung/Bereifung/Bremsen/Lenkung/Zugvorrichtung/andere Mängel), Verunreinigung durch ausgeflossenes Öl, andere Verunreinigungen durch Straßenbenutzer, Schnee, Eis, Regen, andere Einflüsse, Spurrillen, anderer Zustand der Straße, nicht ordnungsgemäßer Zustand der Verkehrszeichen oder -einrichtungen, mangelhafte Beleuchtung der Straße, mangelhafte Sicherung von Bahnübergängen, Sichtbehinderung durch Nebel/starken Regen, Hagel, Schneegestöber/blendende Sonne, Seitenwind, Unwetter oder sonstige Witterungseinflüsse, nicht oder unzureichend gesicherte Arbeitsstelle auf der Fahrbahn, Wild/andere Tiere auf der Fahrbahn, sonstiges Hindernis auf der Fahrbahn, Schädigung der Fahrbahnoberfläche, Sonstige Ursachen